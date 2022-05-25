Как в Евросоюзе предлагают наказывать за нарушение санкций Брюсселя

"Пока российская агрессия против Украины продолжается, чрезвычайно важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью имплементированы, а нарушение этих мер не было выгодным", - заявили в Европейской комиссии (ЕК). Для этого там предложили внести нарушение санкций в единый список преступлений, принятый в Европейском Союзе, и ужесточить правила конфискации активов. Пакет этих инициатив еврокомиссары приняли на заседании в Брюсселе в среду, 25 мая. Их представили на пресс-конференции заместитель председателя ЕК Маргаритис Схинас, а также еврокомиссары по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и по внутренним делам Илва Йоханссон.

Нарушение санкций как преступление во всем ЕС

В большинстве государств Евросоюза нарушение санкций квалифицируется как преступление. Однако вопрос, какие именно действия считать нарушением закона и как за них наказывать, в разных странах ЕС решен по-разному. Чтобы устранить такую мозаику норм, Еврокомиссия предложила добавить обход санкций в список преступлений, принятый для всего Евросоюза.

К таким преступлениям в ЕС относят особо серьезные уголовные правонарушения, если они носят трансграничный характер и оказывают влияние за пределами национальных границ. Сейчас в их список входят 10 видов преступлений, в том числе терроризм, контрабанда наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, организованная преступность.

Теперь Еврокомиссия предлагает внести в этот перечень и нарушение санкций, чтобы их одинаковым образом расследовали и наказывали во всех государствах Евросоюза. "Мы должны добиться того, чтобы лица и компании, обходящие ограничительные меры ЕС, отвечали за это. Такие действия являются уголовным преступлением, которое должно строго наказываться во всем Евросоюзе", - отметил Рейндерс.

Дальнейшая процедура выполнения этого решения сложна даже по меркам Европейского Союза. Сначала Европарламент должен согласиться с тем, чтобы нарушение санкций включили в список, утвержденный в Евросоюзе. Затем его должны единогласно поддержать в Совете Евросоюза все государства ЕС. После этого ЕК разработает проект директивы, в которой изложит, какие именно действия полагается считать нарушением санкций и как именно за них следует наказывать. Потом этот документ должны - по обычной процедуре - утвердить Совет Евросоюза и Европарламент. Последний шаг - внесение его положений в национальное законодательство стран-членов ЕС. В пакете инициатив ЕК обозначены и возможные тезисы будущей директивы.

В Евросоюзе хотят ужесточить правила конфискации активов

Практически с начала полномасштабной войны России против Украины начали звучать призывы к использованию замороженных Западом российских средств для компенсации и восстановления Украины. Впрочем, сейчас для этого нет достаточных правовых оснований. В этом контексте и разработана вторая часть предложенного ЕК пакета - проект директивы о конфискации активов. Теперь ее будут по обычной процедуре рассматривать Европарламент и Совет ЕС.

В Еврокомиссии давно планировали предложить новые правила отчуждения незаконно приобретенной собственности. Теперь же в свете войны России против Украины этот проект изменили. Новые правила будут применяться за "нарушение ограничительных мер и обеспечат таким образом эффективный поиск, замораживание, управление и конфискацию доходов, полученных от обхода ограничительных мер", отмечается в документах Еврокомиссии.

Проект директивы содержит новые правила поиска и идентификации активов, связанных с уголовными расследованиями. Он наделяет агентства по возвращению активов полномочиями замораживать средства таким образом, чтобы те не исчезли до окончания юридических процедур. А новые правила управления замороженными активами должны обеспечить, чтобы эти активы не потеряли свою стоимость.

Кроме этого, предложения Еврокомиссии должны облегчить поиск активов лиц, подпавших под санкции, ведь олигархи часто используют разные схемы, чтобы скрыть, что они являются бенефициарами этой собственности. "Предложенные правила увеличат способность государств-членов ЕС находить и идентифицировать активы для имплементации ограничительных мер ЕС, например против России и Беларуси", - добавляют в ЕК.

Конфискуют ли активы российских олигархов в пользу Украины?

Проект директивы предлагает расширить список преступлений, за которые предусмотрена конфискация активов. ЕК хочет внести в него, например, незаконную перевозку мигрантов, контрабанду оружия, преступления против окружающей среды, а также нарушение санкций - если его внесут в единый для ЕС перечень.

Если это действительно случится, это "сделает возможной конфискацию активов российских олигархов, пытающихся обойти ограничительные меры, например выводя свои яхты за пределы ЕС или меняя собственников своего имущества". Кому следует бояться новых процедур? На этот вопрос замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас ответил: "Скажу очень просто: если и следует беспокоиться, то некоторым олигархам и всем преступникам". По данным ЕК, организованные преступные группировки ежегодно получают в Евросоюзе не менее 139 млрд евро доходов, но конфисковать удается всего 1% из этой суммы.

Что касается российских олигархов, то из принадлежащих им активов государства ЕС заморозили пока около 10 млрд евро в рамках санкций, введенных за войну в Украине. По словам Дидье Рейндерса, конфисковать удастся, возможно, лишь часть из этих денег - после надлежащего расследования и судебных приговоров. Если в результате судебного процесса произойдет конфискация, государства ЕС смогут направить весь объем конфискованных денег в общий фонд для украинских жертв (войны. - Ред.) и, возможно, для первых шагов восстановления Украины, уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции.

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