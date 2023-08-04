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Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO
Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO
Недвижимость в Германии
Бурный рост цен на жилье наблюдается в Германии с 2010 года.
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Контекст
Жилье в Германии: немцы снимают жилплощадь или покупают ее?
Жилье в Германии: немцы снимают жилплощадь или покупают ее?
Каков метраж квартир в Германии? Семьи арендуют квартиры или покупают их? Каковы особенности Берлина? Новые данные.
Экономика и бизнес
22.08.2024
22 августа 2024 г.
"Русские дома" в Берлине: передадут ли их Украине?
"Русские дома" в Берлине: передадут ли их Украине?
Ровно 30 лет "русские дома" в Берлине-Карлсхорст стоят пустыми. Местные политики хотят их изъять у РФ и отдать Киеву.
Конфликты
20.08.2024
20 августа 2024 г.
Дешевая недвижимость в Европе. Где, за сколько, не обман?
Дешевая недвижимость в Европе. Где, за сколько, не обман?
В Европе есть недвижимость, которая продается менее чем за евро. Какие риски есть у тех, кто ее приобретает?
Миграция
07.07.2024
7 июля 2024 г.
В замке императрицы Сисси продается квартира
В замке императрицы Сисси продается квартира
Квартира в замке, где императрица Австрии провела детство и юность, стоит больше пяти миллионов евро. Что там внутри?
Культура
19.04.2024
19 апреля 2024 г.
На западе Германии продается бункер времен холодной войны
На западе Германии продается бункер времен холодной войны
Убежище 1967 года - настоящая капсула времен холодной войны!
Архитектура
18.04.2024
18 апреля 2024 г.
Студентам в Германии негде жить
Студентам в Германии негде жить
Мест в немецких студенческих общежитиях не хватает, арендная плата на жилье растет.
Культура
24.10.2023
24 октября 2023 г.
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Экономика и бизнес
15.09.2023
15 сентября 2023 г.
Жилье в Германии. Сколько стоит аренда и легко ли его найти
Поиск доступного жилья приводит в отчаянье все больше жителей ФРГ. Это грозит социальным взрывом.
Общество
04.08.2023
4 августа 2023 г.
Всего публикаций: 63