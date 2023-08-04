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Многоквартирный дом в Германии
Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGOФото: Michael Gstettenbauer/IMAGO

Недвижимость в Германии

Бурный рост цен на жилье наблюдается в Германии с 2010 года.

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Контекст

Строительство жилых домов на две семьи в городе Кастроп-Рауксель в западногерманской земле Северный Рейн - Вестфалия

Жилье в Германии: немцы снимают жилплощадь или покупают ее?

Жилье в Германии: немцы снимают жилплощадь или покупают ее?

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"Русские дома" в берлинском районе Карлсхорст

"Русские дома" в Берлине: передадут ли их Украине?

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Дешевая недвижимость в Европе. Где, за сколько, не обман?

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Замок Поссенхофен на берегу Штарнбергского озера. На продажу выставлена квартира на верхнем этаже

В замке императрицы Сисси продается квартира

В замке императрицы Сисси продается квартира

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На западе Германии продается бункер времен холодной войны

На западе Германии продается бункер времен холодной войны

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Студентам в Германии негде жить

Студентам в Германии негде жить

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