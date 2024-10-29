"Поселок олигархов" в Берлине: след Ротенберга и сотоварищей

Где в Берлине можно увидеть самые роскошные виллы? Многие, не задумываясь, ответят: в Груневальде. Это район в лесном массиве в западной части германской столицы, не входившей ранее в состав социалистической ГДР. И именно здесь находится "поселок олигархов".

Так озаглавлено журналистское расследование немецкого еженедельника Der Spiegel. Его главными героями стали считающийся близким другом Владимира Путина миллиардер Аркадий Ротенберг, предприниматель из его окружения Юрий Букин и депутат Государственной Думы Борис Пайкин. Эти состоятельные россияне, скупившие в свое время в Груневальде элитную недвижимость, "прилагают большие усилия к тому, чтобы скрыть свое богатство", пишет издание в подводке к статье и с возмущением задается риторическим вопросом: "Неужели государство бессильно?".

Вилла "Сердце Груневальда" и инкогнито из Петербурга

"Если, к примеру, в Лондоне сделки российских инвесторов с недвижимостью давно уже вызывают дискуссии, то в Берлине эта тема никогда еще не играла большой роли. То, что россияне купили многие дома и квартиры главным образом в западной части города, не было секретом. Однако вопросы об источнике денег почти никогда не задавались. Даже после нападения на Украину в этом мало что изменилось", - отмечается в статье.

Впрочем, статьи об инвестициях российских олигархов в немецкую недвижимость иногда все же появлялись. Так, под заголовком "Как СМИ ФРГ заподозрили Аркадия Ротенберга в отмывании денег" DW в свое время подробно рассказывала о целой серии публикаций, посвященных берлинским проектам в области коммерческой недвижимости, за которыми, как предполагалось, мог стоять этот близкий Путину миллиардер.

Долгие годы в Груневальде для россиских олигархов горел на красный, а зеленый свет Фото: Markus C. Hurek/picture alliance

Особенность нынешней публикации в Der Spiegel: речь идет об элитном жилье, которое приобреталось для собственных нужд или для проживания членов семьи. Над этой статьей работала команда из семи журналистов, которые в последние два года неоднократно выезжали в Груневальд, "чтобы понять, как германская столица стала тихой гаванью для российского богатства". Сотрудники Der Spiegel изучили десятки договоров о покупке недвижимости, беседовали с экспертами, местными жителями и муниципальными политиками.

Начинают они свой рассказ с "Сердца Груневальда" (Grunewaldherz). Это название виллы с несколькими апартаментами, в которой царит "сплошная роскошь", включая спа-зону с 20-метровым бассейном, пишет Der Spiegel со ссылкой на рекламный проспект.

Несколько лет назад в одной из квартир жил Владимир Котенев, бывший посол РФ в ФРГ. Он был, напоминает издание, звездой среди дипломатов в Берлине. "На пышные приемы, которые он устраивал в посольстве, съезжались политики и знаменитости - в те времена, когда еще было в моде быть в близких отношениях с Россией". Позднее Котенев недолго возглавлял подразделение "Газпрома" в Германии - компанию Gazprom Germania.

Сегодня квартиры в этой вилле предлагают арендовать за 13 000 евро в месяц, говорится в статье. Кому же идут эти деньги? В официальных документах в качестве владельца столь престижного объекта зарегистрирована некая немецкая фирма.

"Она принадлежит офшорной компании на Кипре, которая до последнего времени была собственностью офшорной компании в одном из карибских налоговых оазисов. За этой сложной конструкцией стоит некий человек из Санкт-Петербурга, который не захотел высказываться по поводу своего объекта", - пишет еженедельник и не называет его имени, поскольку, видимо, не может предъявить неопровержимые доказательства.

Улица "Тропа диких уток" и семья Аркадия Ротенберга

Зато в статье есть другие имена. Так, Ирина Вирганская, дочь Михаила Горбачева, в 2020 году приобрела здесь объект с участком за 4,8 млн евро. "На запрос редакции многолетняя вице-президент Горбачев-Фонда не ответила", - отмечает Der Spiegel. "Но самым, пожалуй, известным покупателем недвижимости является 72-летний Аркадий Ротенберг". Члены семьи и соратники этого приближенного к Путину миллиардера также инвестировали в жилую недвижимость в Груневальде, сказано в статье.

Так, его дочь Лилия Ротенберг в 2008 году за 1,8 млн евро купила объект на улице с поэтическим названием "Тропа диких уток" (Wildentensteig), но не на свое имя, а на фирму Rotex GmbH. Вскоре 94% этой компании приобрел зарегистрированный на Кипре холдинг, став тем самым фактическим собственником виллы.

В 2020 году Владимир Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя Труда за строительство Крымского моста Фото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/imago images

Однако новый документ, имеющийся в распоряжении редакции, показывает, что за этой сделкой стоял сам Аркадий Ротенберг, пишет Der Spiegel. Перед разводом со своей второй женой "олигарх составил в апреле 2015 года своего рода опись имущества", и там, в списке недвижимости, упоминается - наряду с объектами на Лазурном берегу во Франции, на итальянском острове Сардиния и в Москве - также вилла на "Тропе диких уток", стоимость которой оценивалась тогда в 10 млн евро.

"Но этот документ порождает вопросы: А жил ли Ротенберг в этом доме? И принадлежит ли он ему до сих пор?", - говорится в статье. Одна из соседок не припомнила, чтобы там когда-либо кто-нибудь проживал, только изредка приходила экономка. А человек, утверждающий, что заходил в дом, рассказал журналистам о нескольких якобы виденных им в гараже роскошных автомобилях, среди которых, по его словам, был и Bugatti Veyron. Такое авто стоит порядка 1,4 млн евро, уточняет Der Spiegel.

Прецедент с Алишером Усмановым

Вопрос о том, было ли у Ротенберга место жительства в Берлине, имеет принципиальное значение, поскольку в таком случае он, возможно, должен был платить налоги в Германии, поясняет еженедельник и в качестве прецедента указывает на начавшееся еще осенью 2022 года расследование против миллиардера Алишера Усманова. Из-за нескольких объектов недвижимости на берегу живописного баварского озера Тегернзее его заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Причем ключевое значение имеет не длительность пребывания, говорится в статье, а сама возможность пользоваться собственным жильем.

Осень 2022. Обыск на вилле Алишера Усманова на озере Тегернзее Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Имеются указания на то, что и для Аркадия Ротенберга дом в Груневальде не был просто инвестиционным объектом, пишет Der Spiegel: "Вместе со своей дочерью и братом Борисом Ротенберг владел несколько сот метров дальше, на улице Пюклерштрассе, еще одним участком, на котором была построена вилла. Одно время Лилия указывала, что живет там, и была зарегистрирована в Берлине".

Что также бросается в глаза, продолжает еженедельник: в 2012 году в непосредственной близости от "Тропы диких уток" земельный участок, на котором затем была построена вилла, приобрел Юрий Букин - "многолетний менеджер из бизнес-империи Ротенбергов". Он "разделяет с Путиным и Ротенбергом увлечение дзюдо и хоккеем", говорится в статье. Букин все еще зарегистрирован по берлинскому адресу, установила редакция, однако на направленные ему вопросы он не ответил.

Услужливые берлинские нотариусы

Не ответил и Аркадий Ротенберг. Der Spiegel напоминает, что он еще в 2014 году попал под санкции ЕС, в том числе потому, что его фирмы получили заказ на строительство моста в аннексированный Россией Крым. В этом статусе он мог бы и дальше проживать в своем доме в Берлине, но лишался права его продавать. "Однако Ротенберг, судя по всему, изловчился обойти запрет. В 2016 году он вышел из состава собственников виллы на улице Пюклерштрассе. Его дочь и брат переняли его долю в размере 2,5 млн евро, а позднее полностью продали весь объект".

На "Тропе диких уток" миллиардер тоже действовал весьма хитро, говорится в статье: ему ничего не пришлось продавать, поскольку в ходе увеличения уставного капитала фирмы Rotex GmbH основным собственником стала дочь Лилия, а доля кипрского холдинга сократилась до 25%. "Этот весьма сомнительный финансовый маневр заверил один берлинский нотариус", - установили авторы расследования и называют его "своего рода придворным юристом Ротенбергов".

Ловко обойти санкции удалось, похоже, и россиянину Борису Пайкину, пишут авторы расследования. Про него в статье сказано, что он сделал карьеру сначала в разных административных органах Санкт-Петербурга, а затем в нескольких госкомпаниях, в том числе в одной из дочек "Газпрома", занимавшейся строительными проектами.

Мама депутата Думы и залы игровых автоматов

Незадолго до избрания Бориса Пайкина в Государственную думу от партии ЛДПР в 2017 году его мать, которой тогда было 78 лет, стала совладелицей нескольких квартир на все той же Пюклерштрассе, но сделка была оформлена не на нее, а на некую фирму. Этими инвестициями занимался уполномоченный, тоже имевший дом в Груневальде и до последнего времени там проживавший. "Вместе с ним пожилая мама Пайкина управляла также десятками залов игровых автоматов в Германии", - с явным сарказмом отмечают журналисты Der Spiegel.

В феврале 2022 ЕС включил Бориса Пайкина в санкционные списки за то, что он проголосовал в Думе за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР". Этим решением, напоминает еженедельник, Путин воспользовался как поводом для вторжения в Украину. Несколько недель спустя мать Пайкина переписала свои доли в залах игровых автоматов на уполномоченного из Груневальда, а квартиры на Пюклерштрассе продала некой женщине из круга знакомых депутата. И опять нашелся берлинский нотариус, теперь уже другой, который заверил все эти сделки. Ни он, ни уполномоченный, ни Пайкин на запросы редакции не ответили.

В Груневальде периодически строят новую элитную недвижимость Фото: Schoening/imageBROKER/picture alliance

"Одно время, похоже, правоохранительные органы шли по следу мамы депутата и ее уполномоченного: в 2018 году берлинская прокуратура возбудила против них дело из-за подозрения в отмывании денег, однако вскоре его закрыло. В тот же год в поле зрения следователей по подозрению в отмывании денег попала и дочь Ротенберга Лилия. Это дело тоже вскоре закрыли за недостаточностью улик", - пишет Der Spiegel.

По его данным, Лилия Ротенберг остается основной собственницей виллы в Груневальде, но вот уже несколько лет живет в Москве, поскольку тоже попала под международные санкции против России. "В берлинских кругах специалистов по недвижимости рассказывают, что многие русские после вторжения в Украину легли на дно", - отмечает еженедельник.

Авторы статьи подчеркивают: "В ходе журналистского расследования становилось все более очевидным, насколько легко перехитрить прогнившую администрацию Берлина". Однако дело не только в городских, но и в федеральных властях: они слишком затянули принятие законов, которые позволяли бы более эффективно бороться с финансовыми махинациями на рынке недвижимости и, в частности, с попытками богатых россиян обойти санкции.