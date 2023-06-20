"Важные истории" опубликовали "Архив Ротенбергов"

З0 тыс. электронных писем и 12 тыс. документов, переданных изданию, проливают свет на то, как олигархи Аркадий и Борис Ротенберги прятали свои активы от западных санкций.

"Важные истории" - интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, опубликовали во вторник, 20 июня, так называемый "Архив Ротенбергов" . Публикация, основанная на утечке 30 тыс. электронных писем и 12 тыс. документов, проливает свет на то, как олигархи Аркадий и Борис Ротенберги прятали свои активы от западных санкций, а также рассказывает о недвижимости семьи Путина. Базу передал изданию источник на условиях анонимности.

Как отмечается в публикации, после введения санкций против Ротенбергов в марте 2014 года они передали доли в различных российских предприятиях в собственность закрытых паевых инвестиционных фондов, которыми управляла компания "Эвокорп". Пайщиками этих фондов, утверждают расследователи, были сами Ротенберги. А главой компании "Эвокорп" был российский юрист с бизнесом в Великобритании и бывший силовик Максим Викторов, ставший "фронтменом" олигархов. Под этим термином, поясняет издание, в Кремле понимают людей, ведущих финансовые дела ближнего круга Путина.

Схема, используемая для подобных операций, не отличается оригинальностью. "Важные истории" приводят в качестве примера покупку Викторовым за 9 млн евро виллы на дорогом испанском курорте неподалеку от Валенсии. Сначала особняком владела мальтийская компания, потом она перешла в собственность фирмы с Кипра. Благодаря же архиву, удалось выяснить, что настоящим владельцем является Карина, жена Бориса Ротенберга. Журналисты нашли еще несколько активов, видимо, принадлежащих российским олигархам: две квартиры в Риге по 200 тыс. евро, виллу во Франции за 4,25 млн евро, виллу в Австрии за 10,8 млн евро, квартиру в Монако, конный клуб и еще ряд домов во Франции за 15,8 млн евро, самолет Bombardier стоимостью 42 млн долларов.

Кроме того, благодаря архиву, стало известно о неофициальной жене Аркадия Ротенберга Марии Бородуновой и двух их общих детях, поскольку олигарх через такие же закрыте паевые фонды переписал на них часть своей недвижимости в России.

Шале для дочки Путина

Документы, попавшие в руки журналистов "Важных историй", раскрыли собственника шале на австрийском горнолыжном курорте Кицбюэль за 10,8 млн евро. Местные жители рассказали, что видели на участке старшую дочь Путина, Марию Воронцову и ее бывшего гражданского мужа, голландца Йоррита Фаассена. Согласно же документам, роскошное шале принадлежит кипрской компании Wayblue Investments, получившей крупный кредит от одной из компаний Аркадия Ротенберга.

"Важные истории" передали информацию, содержащуюся в "Архивах Ротенбернов" 17 крупнейшим мировым СМИ, в том числе германскому еженедельнику "Шпигель", который также опубликовал материал на эту тему.

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