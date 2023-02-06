Расследование: Тимченко и Ротенберг прячут активы от санкций

Европейские управляющие помогают Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу прятать активы, пишут "Важные истории". Юрист TI рассказал изданию, что используемые схемы известны, но на них закрывают глаза.

Находящиеся под санкциями близкие к президенту РФ российские олигархи Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг весьма успешно прячут от европейских властей свои активы, пишет интернет-издание "Важные истории" в расследовании, опубликованном в понедельник, 6 февраля. Бывший деловой партнер предпринимателей рассказал журналистам, что в этом бизнесменам помогают европейские управляющие.

Опыт со времен "штази"

Активами Тимченко много лет занимаются профессиональные управляющие из Лихтенштейна, принадлежащие семье Эри. Как указывают "Важные истории", патриарх семьи Луис Эри изрядно удивил рынок, когда в 2009 году небольшая лихтенштейнская фирма Handelshaus Hoop&Partner, долей в которой владел управляющий, неожиданно стала владельцем австрийской компании Citco. Она была основным трейдером российского нефтегазохимического гиганта - компании "Сибур". Вскоре российский холдинг выкупил Citco за 1 млрд долларов США.

Сейчас та же семья управляет зарегистрированным в Лихтенштейне трастовым предприятием Sequoia. В его структуру входит люксембургская Volga Group, через которую Тимченко владел большей частью своих активов по состоянию на 2014 год.

Как пишут "Важные истории", Луис Эри имеет большой опыт. По словам журналистов, во времена ГДР он участвовал в "тайных торгово-финансовых операциях", которые проходили под эгидой министерства госбезопасности ("штази"). В 1966 году в министерстве внешней и внутренней торговли ГДР появился секретный отдел коммерческой координации (КоКо), которым руководил известный в республике Александр Шальк-Голодковский (Alexander Schalck-Golodkowski). "Луис Эри в 1980-е входил в руководство как минимум восьми лихтенштейнских компаний, задействованных в схемах секретного отдела. Они прикрывали тайные поставки боеприпасов и транспортировку товаров в обход эмбарго, включая поставку в СССР высокотехнологичной продукции - оборудования для дата-центров", - пишут "Важные истории".

Дворец в центре Мюнхена

Делами Аркадия Ротенберга, полагает издание, занимается владелец девелоперской компании "РГ-Девелопмент" Руслан Горюхин. Российские СМИ неоднократно указывали, что настоящим бенефициаром фирмы, предположительно, является попавший под санкции российский олигарх. Ни сам Ротенберг, ни Горюхин в России это никогда не оспаривали, отмечают "Важные истории".

Как указывают авторы расследования, ситуация изменилась в 2021 году, когда перебравшийся к тому времени в Европу Горюхин начал активно скупать коммерческую недвижимость в Германии. В 2016 году стало известно, что через цепочку компаний в Люксембурге он стал владельцем исторического дворца в центре Мюнхена (Palais an der Oper ). Немецкие журналисты поинтересовались, кому реально принадлежит дворец оцененный примерно в 1 млрд евро: самому Горюхиню или находящемуся под американскими и европейскими санкциями Ротенбергу. В 2021-м Горюхин выиграл иск у немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, заявив под письменной присягой в суде, что компания "РГ-Девелопмент" никогда не была связана с Ротенбергом.

В ЕС введут уголовную ответственность за обход санкций

"При таком подходе европейским властям будет очень трудно установить, кто помогает друзьям российского президента обходить санкции или может оперировать их деньгами", - рассказал источник "Важных историй", а юрист Transparency International (TI) Куш Амин пояснил изданию, что о существовании подобных схем, построенных на устных договоренностях, известно во всем мире, но пока на проблему предпочитают закрывать глаза.

В декабре 2022 года Европейская комиссия предложила предложила ввести уголовное наказание за обход санкций , равно как и за помощь в обходе ограничений и утаивание информации.

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