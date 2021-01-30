Близкий к Путину бизнесмен Ротенберг - бенефициар пяти отелей в Крыму

Близкий друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти гостиничных комплексов на южном берегу Крыма и планирует вложить в их реконструкцию около 15 млрд рублей, сообщило в понедельник, 12 апреля, агентство РБК, цитируя представителя бизнесмена.

В настоящее время Ротенберг владеет крымскими санаториями "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелем "Дача Рахманинов". Как сообщил РБК представитель бизнесмена, бенефициаром этих объектов Ротенберг стал в конце 2019 года. Все санатории, кроме "Жемчужины", которая в настоящее время не работает, объединены в сеть "Курорты Крыма".

По словам собеседника агентства, в сети "была группа сторонних инвесторов", тогда бизнесмен стал одним из пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда "Терс". В настоящее время идет переоформление документов, примерно к лету этот процесс завершится, и Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов. Как отметил собеседник издания, решение о том, будет ли Ротенберг собственником санатория "Морской прибой", пока не принято.

Переоборудование гостиничных комплексов

Представитель Ротенберга также рассказал РБК, что около 300 млн рублей уже вложены бизнесменом в техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию комплексов - около 15 млрд рублей, работы будут осуществляться поэтапно. Их завершение запланировано на май 2024 года. Наибольшие вложения (более 6 млрд рублей) будут направлены в "Жемчужину".

Ранее Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит особняк под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального назван "дворцом Путина". Ротенберг принимал активное участие в строительстве моста через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым. За это он в минувшем году был удостоен в России звания Героя труда. С марта 2014 года он находится под санкциями США как представитель "ближнего круга" российского президента Владимира Путина.

По данным журнала Forbes, состояние Ротенберга составляет около 2,6 млрд долларов, он является одним из 50 богатейших людей России. Бизнесмен несколько раз возглавлял рейтинг Forbes "Короли госзаказа", посвященный предпринимателям, которые являются крупнейшими господрядчиками.

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