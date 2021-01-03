Компания Ротенберга получила тендер на обслуживание Керченского моста

Компания "Мостотрест", принадлежащая миллиардеру и близкому другу Путина Аркадию Ротенбергу, получила контракт на техническое обслуживание железнодорожной части Керченского моста. Об этом в понедельник, 4 января, сообщило издание "МБХ медиа" со ссылкой на информацию, размещенную на портале госзакупок. Контракт рассчитан на первую половину 2021 года, его стоимость - 204 млн рублей. Другие компании в тендере не участвовали.

"Мостотрест" будет проводить осмотр и содержание подмостовой, околомостовой зоны и береговых укреплений, а также осмотр подводной части опор и свайного основания. Таким образом должно быть обеспечено безопасное и бесперебойное функционирование перехода через Керченский пролив, а также сохранность имущественного комплекса.

Санкции США в отношении семьи Ротенбергов

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

Соединенные Штаты наложили санкции на членов семьи Ротенбергов в середине марта 2014 года в связи с аннексией Крыма. 20 марта особые санкции были наложены на ряд граждан РФ, тесно связанных с президентом России Владимиром Путиным, включая Бориса и Аркадия Ротенбергов. Об их тесных связях с Путиным свидетельствуют крупные государственные заказы, полученные компаниями, которыми они владеют, считают в Сенате США.

В апреле 2014 года Минфин США также наложил санкции на компании Ротенбергов. Позже санкции были введены и в отношении сына Бориса Ротенберга Романа (июнь 2016 года) и сына Аркадия Ротенберга Игоря (апрель 2018 года). Основанием для введения этих санкций стали тесные финансовые связи Романа и Игоря Ротенбергов с их находящимися под санкциями отцами, указали в Сенате.

В августе 2020 года российское издание журнала Forbes назвало семью Ротенбергов самой богатой в России, ее состояние оценивалось в 5,45 млрд долларов.

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