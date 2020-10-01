ЕС включил в санкционный список строителей Крымского моста

Совет ЕС внес два физических лица и четыре компании, принимавшие участие в строительстве Крымского моста над Керченским проливом, в свой санкционный список. Об этом сообщили в четверг, 1 октября, в пресс-службе Совета Евросоюза.

"Эти меры приняты с учетом той роли, которую эти люди и организации сыграли в строительстве моста и железнодорожных путей, связывающих Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом через Керченский пролив, а также в дальнейшей изоляции Крыма от Украины", - подчеркивается в обосновании.

В перечне Евросоюза - 177 физических и 48 юридических лиц. Ограничительные меры сводятся к запрету на поездки в ЕС и замораживанию активов в Евросоюзе. "Кроме того, гражданам и компаниям Европейского Союза запрещено предоставлять денежные средства в распоряжение указанных в списки лиц", - уточнили в Брюсселе. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Новые фигуранты списка

Под действие ограничительных мер попали: Александр Ганов, генеральный директор железнодорожной компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей междугородние перевозки в Крыму, и Леонид Рыженькин, замдиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж". Последнего президент РФ Владимир Путин в марте наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за строительство моста.

Компании, подпавшие под санкции

Кроме того, в перечень попали: компания "Ленпромтранспроект", участвовавшая в проектировании объекта, акционерное общество "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога", являющееся оператором моста, и Крымская первая страховая компания.

Ограничительные меры в отношении России

В марте 2014 года, после аннексии украинского полуострова, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки США и ЕС, а также запрет компаниям стран, наложивших ограничения, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, подпавших под эти меры.

Расширение ограничительных мер в апреле-мае того же года было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским сепаратистам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия сепаратистов, поддерживаемых Россией.

В марте 2019 года Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива и задержанию военнослужащих украинских ВМС в конце 2018 года. Позднее Соединенные Штаты также ввели ограничительные меры в отношении шести россиян и восьми организаций в связи с "продолжающейся агрессией Москвы против Украины". Вслед за ЕС и США о расширении санкционного списка объявила Канада.

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