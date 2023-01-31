Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: доклад TI

Международная организация Transparency International в своем отчете за 2022 год пришла к выводу, что авторитарные режимы все активнее применяют коррупцию в качестве инструмента воздействия на демократические страны.

Международная правозащитная организация Transparency International в своем Индексе восприятия коррупции за 2022 год обращает особое внимание на сравнительно новое явление - все более активное применение коррупции авторитарными странами для достижения их стратегических внешнеполитических целей.

Опубликованный 31 января Индекс оценивает уровень восприятия коррупции в 180 странах на основе опросов, проведенных среди экспертов и деловых кругов. Очередность в списке определяется по числу баллов, где ноль баллов - максимум коррупции, а 100 - ее полное отсутствие.

На первом месте -Дания, на последнем - Сомали

Как и в предыдущие годы, лидируют в списке страны с устоявшимися демократическими структурами и сильным правовым государством. 90 баллов и первое место получила Дания, второе делят Финляндия и Новая Зеландия, на четвертом - Норвегия, на пятом - Сингапур. У Германии - 9-е место. Опрошенные эксперты дали ей 79 баллов, столько же, сколько 10 лет назад и на один меньше, чем в 2021 году.

Могадишо. Сомали - самая коррумпированная страна мира Фото: Farah Abdi Warsameh/AP Photo/picture alliance

Замыкают Индекс восприятия коррупции страны, охваченные вооруженными конфликтами и в которых наблюдается эрозия государственных структур - Ливия, Йемен, Сирия, Южный Судан и Сомали.

К числу стран, которые за последние 10 лет потеряли больше всего баллов (по минус 13), относятся Турция и Венгрия. Transparency International рассматривает это обстоятельство в контексте мер властей этих стран по ограничению независимости судебной системы, СМИ и структур гражданского общества, что, по мнению правозащитников, затрудняет борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением.

Коррупция на постсоветском пространстве

Из всех постсоветских стран наиболее благополучна ситуация в Эстонии, которая заняла в Индексе 14-е место, получив 74 балла. В первой четверти списка, кроме нее, Литва и Латвия, а также Грузия (56 баллов и 41-е место).

Ситуация в Беларуси с коррупцией: хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в 2012-м Фото: Ales Petrowitsch/DW

Армения (63-е место) получила в прошлом году на три балла меньше, чем в 2021-м, но на 12 баллов больше, чем 10 лет назад. Столь же амбивалентна ситуация в Беларуси (91-е место) - хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в 2012-м.

Украина(116-е место) улучшила свой рейтинг и за год (плюс 1 балл), и за 10 лет (плюс 7). Россия осталась практически без изменений. Она делит 137-е место с Парагваем и Мали, имея, как и 10 лет назад, 28 баллов. Еще более острой проблемой воспринимается коррупция в Таджикистане, Азербайджане и Туркмении.

Кремлевские сети в Германии

Россия и Азербайджан, а также Катар и Марокко в отчете Transparency International "отличились" кроме того, как страны, власти которых используют стратегическую коррупцию для достижения своих внешнеполитических целей.

"Стратегическая коррупция применяется в различных формах и на всех политических уровнях, - пояснила председатель немецкой секции Transparency International Александра Херцог (Alexandra Herzog). - Тем самым предпринимаются попытки подорвать политическую, социальную и экономическую стабильность демократических обществ, в первую очередь, здесь в Европе и особенно в Германии".

Так, указывается в отчете за 2022 год, Россия особенно активно применяла этот инструмент в контексте широкомасштабного вторжения в Украину. В Германии, в частности, она создавала на федеральном и земельном уровнях разветвленную сеть, говорится в документе, чтобы оказывать влияние на энергетическую политику немецких властей. Правозащитники ссылаются на расследование издания Correctiv, в котором говорится о том, как "Россия использовала немецких политиков, менеджеров и адвокатов, чтобы повысить зависимость Германии от российского газа".

Фейковый фонд "Газпрома" и поддержка правых популистов

Самый яркий в этом отношении пример, напоминает Transparency International, создание в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания фейкового фонда под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Фонд финансировался почти исключительно одним из дочерних предприятий "Газпрома", а его целью было содействие реализации весьма спорного газопроводного проекта "Северный поток - 2" и защита от санкций США фирм, которые являются поставщиками проекта или оказывают ему сервисные услуги.

Бывший премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Эрвин Селлеринг был одним из фигурантов скандала с фейковым фондом "Газпрома" Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Александра Херцог напомнила также о денежных постах, предоставленных в России бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру (Gerhard Schröder), и поддержке политиков из правопопулистской партии "Альтернативы для Германии" (АдГ): "Таким образом российский режим смог оказать воздействие на принятие в Германии решений в сфере энергетической политики и укрепить свои геостратегические позиции".

Азербайджан же, в свою очередь, продолжала Александра Херцог, судя по всему, создал многомиллиардную систему отмывания денег с помощью подставных фирм в Лондоне и филиалов Danska Bank в Эстонии: "Автократические режимы используют наши финансовые структуры, чтобы прятать деньги и применять их для коррупции".

Немецкие лазейки для российских олигархов

Зампредседателя немецкой секции Transparency International Маргарете Баузе (Margarete Bause) указала в этой связи и на лазейки, существующие в Германии и помогающие, например, занесенным в персональные санкционные списки ЕС российским олигархам и высокопоставленным чиновникам избегать замораживания их средств.

Маргарете Баузе Фото: picture-alliance/dpa/S. Weger TSP

"В особенности то, что касается борьбы с отмыванием денег, у нас есть еще целый ряд не выполненных домашних заданий, - ответила Маргарете Баузе на вопрос корреспондента DW. - Уже даже выяснение того, кому принадлежит та или иная недвижимость, представляет собой в Германии большую проблему. В конце прошлого года, правда, был определенный прогресс - принят закон о борьбе с отмыванием денег, но лазейки все еще мы видим".

Одна из них, пояснила она, заключается в том, что ни представители гражданского общества, ни журналисты не имеют доступа к информации о том, кому принадлежат объекты недвижимости. Нет в Германии и единого регистра на этот счет.

Война и коррупция в Украине

Обратили внимание в Transparency International и на последнюю серию коррупционных скандалов в Украине.

Национальное антикоррупционное бюро Украины Фото: Olena Perepadya

По просьбе DW Александра Херцог так прокомментировала ситуацию в этой стране: "Начиная с 2014 года, Украина проводит целый ряд антикоррупционных реформ, и это находит отражение в Индексе восприятия коррупции. То, что сейчас стали известны новые случаи коррупции, мы оцениваем как хороший признак. Значит, несмотря на войну, институты по борьбе с коррупцией работают, факты расследуются, а не заметаются под ковер. Но ясно, что еще многое предстоит сделать. И недаром Евросоюз потребовал от Киева дополнительных усилий и мер по борьбе с коррупцией".

Когда речь идет о финансовой помощи, пояснила она, о средствах на послевоенное восстановление, о больших деньгах вообще, то в таких случаях, разумеется, растет и риск коррупции.

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