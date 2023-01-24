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Флаги ЕС перед зданием Еврокомиссии в БрюсселеФото: Yves Herman/REUTERS
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ЕС приветствует расследование коррупции в Украине

Ксения Польская Брюссель
58 мин. назад

В Евросоюзе отмечают прогресс в борьбе с коррупцией в Украине и подчеркивают, что продолжат ее поддержку на пути в ЕС. При этом Брюссель настаивает на усилении Киевом системных антикоррупционных мер.

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Еврокомиссия приветствует расследование коррупционных скандалов в Украине, произошедших в коридорах власти на минувшей неделе, и спровоцированных, в том числе, журналистскими расследованиями. Некоторые фигуранты скандалов уже признаны подозреваемыми.

"Мы не комментируем текущие уголовные расследования, но приветствуем тот факт, что украинские власти серьезно относятся к этим вопросам", - сказала официальная представительница Еврокомиссии Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе 24 января. Она подчеркнула, что от Киева потребуются дальнейшие действияи меры по укреплению антикоррупционных институтов. Еврокомиссия оценит прогресс Украины в борьбе с коррупцией осенью 2023 года в рамках следующего пакета мер по расширению Европейского Союза, указала Писонеро.

Ключевое условие для вступления в ЕС и получения помощи

От Украины ожидают, в частности, усиления борьбы с коррупцией на высоком уровне при помощи упреждающих и эффективных расследований, а также достоверного списка судебных преследований и обвинительных приговоров. "Меры по борьбе с коррупцией, безусловно, являются ключевым аспектом процесса вступления в Евросоюз, а также частью политических условий для продолжения макрофинансовой помощи ЕС", - констатировала представительница Еврокомиссии.

Евросоюз вместе с партнерами на протяжении многих лет поддерживает Украину именно в укреплении верховенства закона и борьбе с коррупцией, подчеркивают в Брюсселе. В распоряжении ЕС имеются разнообразные инструменты и механизмы для контроля за тем, чтобы финансирование направлялось туда, куда следует, говорит Писонеро. "Мы ведем тесный диалог с украинскими властями, и они обязаны отчитываться, чтобы те, кто вносит средства, имели гарантии того, что эти средства используются по назначению", - ответила она на вопрос DW.

Значительный прогресс в борьбе с коррупцией

По мнению Еврокомиссии, за последние годы в Украине достигнут значительный прогресс в сфере борьбы с коррупцией. "Благодаря поддержке ЕС были созданы антикоррупционные структуры. И, конечно же, теперь речь идет об отчетности и об усилении ресурсов, выделяемых для этих структур", - указывают в Брюсселе.

Еврокомиссия обещает продолжать мониторинг, с одной стороны, и поддержку Украины - с другой. "Давайте не забывать контекст: Украина противостоит жестокой агрессивной войне, ей приходится решать проблемы, которые никто из нас здесь не может себе представить. Мы твердо привержены поддержке продвижения этой страны на пути вступления в ЕС", - резюмировала представительница Еврокомиссии на брифинге.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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