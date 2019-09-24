Еврокомиссия призвала Украину усилить борьбу с коррупцией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией. Официальный Киев благодаря уже проведенным реформам и запуску профильных институтов создал "впечатляющий антикоррупционный механизм", однако теперь этим институтам необходимы "возможности для действий и правильные люди на ответственных постах", подчеркнула глава Еврокомиссии в видеообращении к украинскому парламенту в пятницу, 1 июля.

Так, фон дер Ляйен призвала "как можно скорее" назначить новых глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, глава ЕК указала на необходимость законом установить процедуру избрания судей в свете планируемой реформы Конституционного суда.

Принятый в Украине закон, призванный уменьшить влияние олигархов, следует воплощать "юридически безупречно", подчеркнули в Брюсселе. Кроме того, фон дер Ляйен призвала Киев принять закон о СМИ, соответствующий требованиям Евросоюза.

Украина - кандидат на вступление в ЕС

Европейский Союз 24 июня предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. Дальнейшие шаги находятся в пределах досягаемости Украины, однако требуют "усердной работы, решительности и прежде всего единства", подчеркнула глава ЕК. Путь будет долгим, но Европа будет рядом на каждом этапе, "от темных дней войны до того момента, когда вы переступите порог Европейского Союза", добавила фон дер Ляйен.

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