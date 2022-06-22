Не только статус кандидата. Что еще решили на саммите ЕС по Украине

Саммит Евросоюза в июне 2022 года войдет в историю, ведь на нем ЕС впервые официально заявил, что хочет в будущем видеть Украину в своих рядах. То же касается Молдовы и Грузии. Впрочем, на саммите не только дали Украине статус кандидата, но и приняли ряд других важных решений.

Оружие и макрофинансовая помощь Украине

Наступление российских войск в Донбассе не ослабевает, поэтому Украина более всего сейчас нуждается в оружии. "Европейский Совет твердо намерен предоставлять дальнейшую военную поддержку, чтобы помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Для этого Европейский Совет призывает Совет ЕС быстро работать над дальнейшим усилением военной поддержки", - говорится в итоговом заявлении саммита.

Последним предложением лидеры стран ЕС намекнули на выделение дополнительных денег на закупку оружия для Украины. До сих пор Евросоюз предоставил на эти цели 2 млрд евро. Будет ли следующий транш составлять 500 млн евро и когда будет окончательное решение по нему - пока неизвестно.

Также лидеры ЕС ждут от Еврокомиссии проект программы макрофинансовой помощи в беспрецедентном размере 9 млрд евро. Это предложение должно появиться в ближайшие недели.

В коммюнике не скупились на осуждения, в частности, российских атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры. В нем также потребовали от РФ "немедленно" вернуть насильственно вывезенных из Украины детей. "Россия, Беларусь и все ответственные за военные преступления и другие серьезнейшие преступления будут привлечены к ответу за их действия, в соответствии с международным правом", - обещают в Евросовете. Саммит также обвинил Москву в применении продовольственного шантажа в качестве оружия в войне против Украины. Лидеры стран ЕС потребовали от РФ "немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты, прекратить вывоз зерна (из Украины. - Ред.) и разблокировать Черное море, прежде всего, Одесский порт".

В коммюнике обещают дальше работать над санкциями, но седьмой пакет не упоминают. Это означает, что в ближайшее время его ожидать не следует.

Пригласит ли Макрон РФ в европейское политическое сообщество?

Когда президент Франции Эмманюэль Макрон в мае выдвинул идею европейского политического сообщества (ЕПС), к ней отнеслись без энтузиазма. В Украине, в частности, опасались, что это сообщество могут предложить как замену членства в ЕС. Но эти опасения сняли и даже прописали в коммюнике саммита: "Эти рамки не заменят существующую политику и инструменты ЕС, прежде всего расширение".

Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита 24 июня рассказал, для чего нужно это сообщество: "Идея состоит в достижении безопасности и стабильности на европейском континенте". Форматом будет "площадка для политического диалога в координации с нашими европейскими партнерами на равных правах". Встречи будут проводиться, по словам Мишеля, только на уровне глав государств и правительств.

Кого пригласят в ЕПС? На этот вопрос ответил автор инициативы. "Мы пригласим (страны. - Ред.) от Исландии до Украины", - заявил Макрон на пресс-конференции с Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Он уточнил, что это будут также, например, Норвегия, Великобритания (ее Макрон упомянул только как "страну, недавно вышедшую из ЕС"), государства Западных Балкан и участников программы "Восточное партнерство". Президент Франции дал понять, что Россию приглашать не будут: упоминая предыдущие инициативы, включавшие РФ, он подчеркнул: "Это то, что мы не предлагаем".

Теперь Макрон, Мишель и Петр Фиала, премьер-министр Чехии, перенимающей у Франции в следующем полугодии председательство в ЕС, возьмутся за дальнейшую работу над идеей, в частности, над списком вопросов, которыми будет заниматься сообщество.

Как сэкономить газ, поставляемый "Северным потоком"

Второй день саммита посвятили вопросам экономики, включая энергетику. Фон дер Ляйен рассказала, что "Газпром" либо полностью перекрыл поставки, либо их сократил уже 12 странам ЕС. Больших решений на эту тему на саммите не принимали. В коммюнике опять призвали подумать над тем, можно ли ввести ограничение на цену импорта энергоносителей. Впрочем, чтобы эта идея сработала, к ней должны присоединиться много государств мира.

"В условиях использования Россией газа в качестве оружия, Европейский Совет приглашает Еврокомиссию в неотложном порядке вести работу над обеспечением поставок энергоносителей по доступным ценам", - говорится в коммюнике.

Фон дер Ляйен напомнила, что эта работа ведется по трем направлениям: поиск других поставщиков газа, экономия энергии и возобновляемая энергетика. Сколько миллиардов кубометров российского газа уже удалось заменить? Глава Еврокомиссии не привела конкретных цифр, но рассказала, что по трубопроводам уже поступает больше газа: из Норвегии на 15%, а из Азербайджана - на 90%. Поставки сжиженного газа на 75% выше, чем в прошлом году.

Говоря об экономии энергии, фон дер Ляйен подчеркнула, что если все в ЕС снизят температуру отопления на два градуса и на столько же повысят температуру кондиционеров, то это позволит сэкономить все поставки по "Северному потоку".

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