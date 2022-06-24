Киев в восторге: Украина - кандидат на вступление в ЕС

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Украинские власти празднуют политическую победу после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Эксперты предостерегают от эйфории и советуют всерьез браться за реформы.
Решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз вызвало эйфорию в Украине. Президент, члены правительства и депутаты Верховной рады называют это историческим решением не только для Украины, но и для Европейского Союза. Они выражают уверенность в том, что это укрепит Украину в ее противостоянии российской агрессии. В то же время и политики, и эксперты отдают себе отчет, что для приближения к полноправному членству и выполнению всех копенгагенских критериев государству следует пройти еще долгий путь.
Сразу после завершения голосования в Евросовете за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, где назвал это событие "долгожданным". Позже он добавил, что оно стало "точкой невозврата", "новым статусом и новым имиджем" для страны. "Украина - это будущий равноправный партнер для, по меньшей мере, 27 стран ЕС… Получение статуса кандидата - это помолвка. Серьезный шаг во взаимоотношениях Украины и ЕС", - отметил Зеленский.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также выступил с телеобращением к украинцам, где назвал решение Евросовета "признанием наших с вами достижений в становлении зрелого демократического европейского общества, прочности наших институтов, которые продолжают эффективно работать даже во времена полномасштабной войны". Глава парламента считает, что это мощный политический месседж, который "услышат и солдаты в окопах, и каждая семья, вынужденная бежать от войны за границу, и любой, кто помогает приближать нашу победу". "Мы не можем изменить географию. Россия и дальше будет нашим соседом. Но это решение изменило историю. И в этом случае история победила географию", - добавил Стефанчук.
Предоставление статуса кандидата - это юридическое закрепление европейского будущего Украины, а не просто политическое обещание, отметила гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк. По ее словам, этот статус открывает Украине доступ в структурные фонды ЕС. Что касается выполнения семи условий, которые выдвинула Еврокомиссия, то у Украины уже есть прогресс - они будут выполнены уже до конца года, уверяет Форсюк. "И самое главное на сегодняшний день, у нас появляется возможность иметь более сильную позицию на мирных переговорах - наших мирных переговорах с Россией. С этого момента наша позиция становится уже совершенно другой", - считает Форсюк.
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что обретение Украиной полноправного членства в ЕС займет годы, а не десятилетия. По ее словам, Киеву удалось при полномасштабной войне сохранить управляемость государством на местном и центральном уровнях и остаться надежным партнером в энергетической сфере, в сфере движения людей и торговли. "Это важнейшая основа, которая является основой ценностей. И, конечно же, это еще и девяносто процентов граждан, стремящихся к Европейскому Союзу, которым лидеры ЕС точно не могли сказать "Нет!" - отметила вице-премьер.
Глава парламентского комитета по внешней политике, депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко считает обретение Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС лишь "первым шагом и началом борьбы за полноправное членство". По его мнению, сложнее всего будет выполнить те требования Еврокомиссии, которые "сложно измерять объективным способом", среди которых он назвал проблему искоренения коррупции. "Главное, чтобы некоторые из критериев не были использованы в качестве повода для критики со стороны определенных стран", - сказал DW Мережко. По его мнению, Украине нужно следовать примерам стран Центральной Европы, уже ставших членами ЕС, в таких вопросах, как борьба с корупцией и влияние олигархов.
Сопредседатель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко не считает предоставление статуса кандидата авансом Украине со стороны официального Брюсселя. Она отметила, что европейские стремления украинцев уже "оплачены" событиями на Евромайдане, жертвами и героизмом во время нынешней войны с Россией за право самостоятельно определять свой внешнеполитический выбор.
После предоставления Украине статуса кандидата перед украинскими властями возникают вызовы по реформированию антикоррупционной политики и судебной системы, считает Геращенко. "Уже сегодня можно выполнить такое требование Еврокомиссии, как назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которое до сих пор блокируется. Это был бы очень хороший сигнал", - убеждена Геращенко.
Статус кандидата дает отношениям Украины и ЕС новый толчок к имплементации законодательства ЕС и выполнению двусторонних обязательств, отметил в разговоре с DW политолог Александр Леонов. "Как и в случае с "безвизом" с ЕС, если сейчас будут выполнены все копенгагенские критерии, у Брюсселя не будет возможности сказать "нет". За этот выход на конечный этап власти и общество заплатили очень высокую цену, и теперь следует сделать все, чтобы этим шансом воспользоваться", - добавил эксперт.
Главным он считает преодоление "проклятия украинского общества" - установление верховенства права. В то же время политолог Петр Олещук наибольшим вызовом Украины в статусе кандидата на членство в ЕС называет "традиционно сильное влияние олигархов на украинский парламент". Он предостерегает, что олигархи могут задействовать все свои ресурсы, чтобы противодействовать развитию антикоррупционного законодательства в Украине.
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