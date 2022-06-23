Комментарий: Украина уходит на Запад, Евросоюз исправляет свою ошибку

Это тот редкий случай, когда пафос уместен. Решение Европейского Союза предоставить статус кандидатов на членство в ЕС Украине и Молдове - историческое, эпохальное событие не только для двух бывших советских республик, но и для Брюсселя. Это водораздел.

Украина около 20 лет стучалась в европейские двери, но ЕС не собирался их открывать. Первые сигналы подавал в начале нулевых авторитарный президент Леонид Кучма, пытавшийся балансировать между Россией и Западом. Окно возможностей открылось после его ухода и победы в Киеве "оранжевой революции" в 2004 году, приведшей в президентское кресло прозападного политика Виктора Ющенко.

Но тогда не сложилось. Демократические перемены в Украине совпали с первой волной расширения ЕС на восток, которая сопровождалась опасениями негативных последствий в Западной Европе, в частности, от наплыва дешевой рабочей силы. К счастью, эти опасения не оправдались, но желания продолжать в том же темпе у ЕС не было. Брюссель взял паузу, а потом начались кризисы - от финансового до миграционного.

Западная Европа не хотела вступления Украины в ЕС

Но, пожалуй, главная причина, по которой Украина до сих пор оставалась за бортом ЕС, - нежелание влиятельных стран-основательниц объединения открыть Киеву перспективу членства. Вариант, когда самая большая по площади страна в географическом центре Европы выполняет роль буферной зоны между ЕС и Россией, их устраивал. Западная Европа опасалась, что вступление Украины может сместить баланс сил в ЕС в пользу Восточной и Центральной Европы, а с рядом стран из этого региона у Брюсселя и так сложные отношения.

Роман Гончаренко

Об этом не говорили в слух, но "старая Европа" не возражала против того, чтобы Украина оставалась в сфере влияния Москвы, мотивируя это многолетними связями "братских стран и народов", как любили говорить европейские чиновники. Чего греха таить - украинцы давали повод так думать, выбрав президентом ставленника России Виктора Януковича, чья проевропейская риторика была лишь ширмой.

ЕС предлагал Украине довольствоваться политикой соседства и зоной свободной торговли. Это была фатальная, историческая ошибка, которая косвенно способствовала нынешней войне России против Украины. Европа не хотела интегрировать Украину, а Россия хотела и хочет вернуть ее под свой контроль любой ценой. Но и ЕС, и РФ недооценили решимость украинцев, которые в ходе двух революций - 2004 и 2014 годов - четко дали понять, что хотят быть частью единой Европы, поскольку выше всего ценят свободу и демократию. И как бы пафосно это не звучало - готовы за них умирать, что сейчас и происходит в ходе войны.

Новый железный занавес в Европе опускается

Открытое нападение России на Украину заставило ЕС изменить отношение и исправить ошибку. Насколько Брюссель будет в этом последователен - посмотрим, попытки затянуть процесс будут, но изменить вектор не смогут. Статус кандидата для Украины и соседней Молдовы означает, что время буферных зон в центре Европы подходит к концу. Обе постсоветские страны уходят на Запад, отсчет пошел, новый железный занавес опускается. Это последний акт переформатирования континента, которое началось после окончания холодной войны.

А как же Грузия, заявившая о своем западном цивилизационном выборе первой на постсоветском пространстве еще в 2003 году, когда была "революция роз"? Тбилиси подал заявку на вступление в ЕС одновременно с Киевом и Кишиневом, но приглашения пока не получил. Саммит ЕС лишь признал за Грузией "европейскую перспективу". Причин такой реакции называют множество, в том числе - политический кризис 2020 года, когда оппозиция обвинила грузинские власти в фальсификации парламентских выборов. Брюссель принял правильное решение, дав Тбилиси понять, что не готов закрывать глаза на проблемы, даже если есть много успехов.

Решение по Грузии - также сигнал Украине и Молдове, которым не стоит рассчитывать на преференции. Им придется делами доказывать, что они готовы к дальнейшей интеграции и болезненным реформам. В том, что они справятся, нет сомнений. Украина и Молдова станут членами ЕС. И произойдет это быстрее, чем многим кажется.

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