В Украине аудиторы проверяют закупки министерства обороны

Издание ZN.ua сообщило, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам в 2-3 раза выше, чем в супермаркетах. В Верховной раде заявили о проверке.

Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку в отношении министерства обороны, изучая закупки продуктов питания. Об этом в субботу, 21 января, сообщила замглавы комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая после появления в СМИ информации о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам.

"Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания. Спасибо журналистам ZN.ua за работу. Обратите внимание, что даже в условиях военного положения мы остаемся демократией", - написала Безуглая в Facebook.

Журналистское расследование о закупках Минобороны

Ранее издание ZN.ua написало, что в его распоряжении имеется соглашение Минобороны от 23 декабря 2022 года на услуги по организации питания военнослужащих в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Договор был заключен с ООО "Актив компани", уставной капитал этой фирмы составляет 1 тысячу гривен, а сумма контракта превышает 13 млрд гривен, указывает ZN.ua. По его данным, компания уже фигурировала в уголовном производстве Национальной полиции и находилась в поле зрения налоговой службы.

Журналисты сравнили указанные в документе цены со стоимостью наиболее ходовых продуктов в сети магазинов "Сильпо" в Киеве и выяснили, что они в 2-3 выше, чем в супермаркетах. В частности, Минобороны закупает яйца по 17 гривен за штуку, при этом розничная цена в Киеве составляет 7 гривен за яйцо. Картофель для военных покупают по 22 гривны за килограмм, в магазине он продается по 8-9 гривен, указывается далее. При этом оптовые цены еще ниже розничных, подчеркнули авторы расследования.

В министерстве обороны Украины на запрос издания пока не ответили.

Смотрите также: