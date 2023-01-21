  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Украинские гривны
В Украине проверяют закупки МинобороныФото: Fotolia/Africa Studio
ПолитикаУкраина

В Украине аудиторы проверяют закупки министерства обороны

Ольга Лебедева
36 мин. назад

Издание ZN.ua сообщило, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих по ценам в 2-3 раза выше, чем в супермаркетах. В Верховной раде заявили о проверке.

https://p.dw.com/p/4MXbm

Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку в отношении министерства обороны, изучая закупки продуктов питания. Об этом в субботу, 21 января, сообщила замглавы комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая после появления в СМИ информации о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам.

"Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022 году. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания. Спасибо журналистам ZN.ua за работу. Обратите внимание, что даже в условиях военного положения мы остаемся демократией", - написала Безуглая в Facebook.

Журналистское расследование о закупках Минобороны

Ранее издание ZN.ua написало, что в его распоряжении имеется соглашение Минобороны от 23 декабря 2022 года на услуги по организации питания военнослужащих в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Договор был заключен с ООО "Актив компани", уставной капитал этой фирмы составляет 1 тысячу гривен, а сумма контракта превышает 13 млрд гривен, указывает ZN.ua. По его данным, компания уже фигурировала в уголовном производстве Национальной полиции и находилась в поле зрения налоговой службы.

Журналисты сравнили указанные в документе цены со стоимостью наиболее ходовых продуктов в сети магазинов "Сильпо" в Киеве и выяснили, что они в 2-3 выше, чем в супермаркетах. В частности, Минобороны закупает яйца по 17 гривен за штуку, при этом розничная цена в Киеве составляет 7 гривен за яйцо. Картофель для военных покупают по 22 гривны за килограмм, в магазине он продается по 8-9 гривен, указывается далее. При этом оптовые цены еще ниже розничных, подчеркнули авторы расследования.

В министерстве обороны Украины на запрос издания пока не ответили.

Смотрите также:

Куда бегут херсонцы от российских обстрелов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как резиденция президента стала музеем коррупции, или Роскошь для первого лица за народный счет (20.01.2021)

Как резиденция президента стала музеем коррупции, или Роскошь для первого лица за народный счет (20.01.2021)

Во время правления Януковича его резиденция в Межигорье охранялась как секретный объект. Но после его бегства туда стали пускать всех желающих. Люди увидели, какой роскошью любил окружать себя экс-президент Украины.
Архитектура20 января 2021 г.04:12 мин.
external

Решения по танкам нет! Берлин пока не намерен передавать "Леопарды" Украине. Новости с "Рамштайн" (20.01.2023)

Решения по танкам нет! Берлин пока не намерен передавать "Леопарды" Украине. Новости с "Рамштайн" (20.01.2023)

На авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча участников Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение по поставкам Украине танка Leopard пока не принято.
Политика20 января 2023 г.34:36 мин.
Генпрокурор Украины Андрей Костин

Новый генпрокурор Украины: что известно об Андрее Костине

Новый генпрокурор Украины: что известно об Андрее Костине

Парламент Украины проголосовал за назначение генпрокурором Андрея Костина. В рядах оппозиции и антикоррупционных организаций его кандидатура особого восторга не вызвала. Почему - у DW.
Правовые основы государства28 июля 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 2

Страны Балтии призвали ФРГ срочно поставить Киеву Leopard 2

Конфликты23 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участники мининга в Берлине в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных в России

Российские активисты требуют освобождения Навального

Российские активисты требуют освобождения Навального

Политика1 ч. назад
Министры обороны ФРГ, США и Украины в кулуарах встречи в формате Рамштайн

Итоги Рамштайна и другие события 331-го дня войны

Итоги Рамштайна и другие события 331-го дня войны

Политика21 ч. назад
Карикатура - карикатурный канцлер Германии Олаф Шольц освобождается от последнего щупальца уползающего от него спрута с подписью "Энергоносители из России".

Поставки энергоносителей из России в Германию - всё?

Поставки энергоносителей из России в Германию - всё?

Политика20 января 2023 г.
Рамштайн, 1963 год

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

История20 января 2023 г.9 фото
Люди перед входом в Вагнер-центр в Петербурге

Почему в Сербии не хотят видеть ЧВК Вагнера

Почему в Сербии не хотят видеть ЧВК Вагнера

Политика20 января 2023 г.
Вид на горнодобывающее предприятие LKAB в Кируне (фото из архива)

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Экономика и бизнес20 января 2023 г.
На главную страницу