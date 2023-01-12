Была ли коррупция? Что не так с кредитом главе Минфина ФРГ

Прокуратура Берлина проводит проверку в отношении министра финансов ФРГ и лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner), выясняя, использовал ли он свое служебное положение для извлечения выгоды при получении кредита на покупку недвижимости, сообщает издание Tagesspiegel.

По его данным, при подготовке приветственного выступления для BBBank в Карлсруэ в мае 2022 года Линднер скрыл тот факт, что взял именно в этом банке кредит на покупку частного дома. А уже после выступления министра BBBank увеличил кредитование Линднера. Глава Минфина ФРГ все обвинения в свой адрес отвергает.

"Мне очень нравится BBBank"

BBBank (Badische Amtsbank) находится на 56-м месте в списке крупнейших финансовых учреждений Германии. И до сих пор он не был особо известен. Когда-то созданный для госслужащих, которые не имели репутации слишком выгодных клиентов, теперь он открыт для представителей всех профессий. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер - один из клиентов этого банка. В нем он взял крупный кредит, с помощью которого профинансировал покупку виллы в Берлине в начале 2021 года.

Главный офис BBBank в Карлсруэ Фото: Arnulf Hettrich/imago images

Несмотря на наличие частных деловых связей с BBBank, весной 2022 года Линднер пошел навстречу банку и выполнил его просьбу, произнеся в качестве главы Минфина приветственное слово на церемонии по случаю 100-летнего юбилея этого банка. В видеоролике, который был показан собравшимся на церемонии в Карлсруэ, министр среди прочего сказал: "Мне очень нравится BBBank".

Линднер хорошо известен в BBBank много лет

На тот момент Линднер уже взял в этом банке кредит на 2,35 млн евро. А через несколько недель после приветствия BBBank увеличил его размер до 2,8 млн евро. Неплохая сумма, тем более что цена виллы составляла всего 1,65 млн евро, и эта недвижимость служит залогом получения денег. Что же заставило банк одобрить открытие кредитной линии в объеме, более чем на миллион превышающем стоимость залога?

Кристиан Линднер с 2013 года возглавляет СвДП Фото: Arno Burgi/dpa/picture alliance

Кристиан Линднер хорошо известен в BBBank уже много лет. Он выступал с 2014 года в качестве своеобразного рекламного посла банка. Иногда в собственном журнале BBBank для его клиентов, иногда в видеоролике, в котором лидер СвДП и депутат бундестага в течение трех минут рассуждает о своей первой квартире и значении свободы, в том числе и в финансовом плане.

Рекламное агентство, которое до сих пор сохраняет это видео на своем сайте, добавило к этому: "В важнейшей теме (ипотечном кредитовании. - Ред.) BBBank всецело сосредоточился на ситуации, с которой многие из нас должны быть знакомы: молодые люди, похоже, все позже и позже покидают родительские дома. Свой взгляд (на проблему. - Ред.) излагает Кристиан Линднер".

Гонорары за лекции

Параллельно с этим Линднер читал лекции на мероприятиях, организованных банком в Карлсруэ, Дюссельдорфе, Гамбурге, Гейдельберге и Дрездене. Размер гонораров за выступления можно узнать, посетив страницу депутата Кристиана Линднера в архиве бундестага: в 2019 году лидер СвДП прочитал две лекции с так называемой "второй группой" оплаты (максимум 7000 евро за выступление) и две - с "третьей группой" (до 15000 евро за выступление).

Кристиан Линднер не раз читал лекции на мероприятиях BBBank в разных городах Фото: Revierfoto/picture allliance/dpa

Однако немецким политикам такого рода рекламно-лекционная деятельность не запрещена. А до ужесточения закона о депутатах бундестага осенью 2021 года им было позволено читать платные лекции вообще без ограничений. Согласно исследованию Фонда Отто Бреннера (Otto-Brenner-Stiftung), немногим более трети членов парламента ФРГ в 19-й легислатурный период (2017-2021 годы) получили дополнительный доход на общую сумму около 53 млн евро.

Знало ли министерство финансов о кредите министра?

Между тем видеоприветствие от мая 2022 года на юбилее BBBank может стать опасным для карьеры Линднера. Когда федеральный министр финансов находит дружеские слова в адрес банка, который затем щедро расширяет свою кредитную линию министру, это вызывает вопросы. По меньшей мере, касающиеся хронологической близости между приветствием от официального лица и займом частному клиенту.

В Минфине ФРГ не говорят, сообщил ли Линднер министерству о своих деловых отношениях с BBBank Фото: Jürgen Ritter/imago images

Представитель Минфина ФРГ в этой связи подчеркнула, что такого рода приветствия не являются "чем-то вообще необычным". Вопрос о том, сообщил ли Линднер ранее министерству о своих личных деловых отношениях с BBBank и кредите, в Минфине оставили без ответа.

Возможно ли расследование отношений Линднера с банком?

Именно им занимается сейчас спецотдел по борьбе с коррупцией при прокуратуре Берлина. Если BBBank, расширяя кредитование Кристиана Линднера, предоставил ему льготы, необычные для других клиентов, то такие действия являются уголовно наказуемыми. Органы юстиции сейчас рассматривают вопрос о том, хотят ли они провести официальное расследование на сей счет. Для этого им пришлось бы обратиться к руководству бундестага с просьбой снять с депутата Линднера депутатскую неприкосновенность.

На свадьбе Линднера из-за высоких гостей были приняты строгие меры безопасности за счет бюджета Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Тем временем из рядов оппозиции в бундестаге уже звучат требования об отставке министра финансов. Есть признаки того, что Кристиан Линднер, "возможно, не в состоянии четко разделить" свою работу в качестве министра и личные интересы, заявила в интервью Der Spiegel зампредседателя Левой партии Лоренца Гёста Бойтин (Lorenz Gösta Beutin). По ее словам, "если подозрение подтвердится и будет возбуждено уголовное дело, отставка министра финансов будет неизбежной".

Где начинается коррупция?

Кристиан Линднер отвергает обвинения в свой адрес и через своего адвоката сообщил, что финансирование покупки им недвижимости началось задолго до того, как он занял пост министра, и что все условия кредитования "постоянно соответствовали предлагаемым на рынке". Стоит сказать, что сам термин "коррупция" отсутствует в Уголовном кодексе ФРГ. Вместо этого проводится различие между использованием служебного положения в личных целях и взяточничеством.

Согласно ст. 331 УК, речь идет об использовании служебного положения, если должностное лицо за исполнение им своих служебных обязанностей требует получения выгоды для себя или третьего лица, получает соответствующее обещание или принимает эту выгоду. Согласно ст. 332 УК, взяточничество имеет место, если должностное лицо для получения такой выгоды предпринимает конкретные действия в нарушении своих служебных обязанностей. В данном случае уголовно наказуемым является даже изъявление желания получить взятку.

Со своей стороны международная антикоррупционная организация Transparency International заявила о том, что приветствует проверку, начатую спецотделом при берлинской прокуратуре по поводу кредита Кристиану Линднеру. "Правовое государство должно также и именно в случае министра критически смотреть (на проблему коррупции. - Ред.)", - отметил юрист Transparency International Вольфганг Йекле в интервью медиагруппе Funke.

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