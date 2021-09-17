 Бундесрат ужесточил правила прозрачности доходов депутатов бундестага | Новости из Германии о Германии | DW | 17.09.2021

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Германия

Бундесрат ужесточил правила прозрачности доходов депутатов бундестага

Депутатов обязали сообщать председателю бундестага о побочных доходах, если те превышают 1000 евро в месяц или 3000 евро в год, а также о дивидендах от долевого участия в бизнесе.

В зале заседаний бундесрата

В зале заседаний бундесрата

Германский бундесрат (представительство федеральных земель) на своем последнем заседании перед выборами бундестага ужесточил правила прозрачности доходов депутатов парламента страны. Это произошло на фоне раскрывшейся в марте 2021 года "масочной аферы", когда выяснилось, что два парламентария из правящего блока ХДС/ХСС посредничали в закупке защитных масок от коронавируса, получив в качестве комиссионных за услуги шестизначные суммы.

Отныне, согласно одобренному бундесратом в пятницу, 17 сентября, закону, депутаты обязаны сообщать председателю бундестага о любых побочных доходах, если те превышают 1000 евро в месяц либо 3000 евро за весь год. Оговорено также, что сумма должна быть опубликована "в евро и центах".

Прямое или косвенное участие депутатов бундестага в бизнес-проектах подлежит уведомлению, начиная с доли величиной в пять процентов. Ранее требовалось сообщать только о 25-процентном и выше участии. Доходы от долевого участия в бизнесе, такие как дивиденды или распределение прибыли, тоже подлежат уведомлению и опубликованию. Одновременно закон разрешает депутатам оплачиваемую третьими лицами лоббистскую деятельность в федеральном правительстве или бундестаге, а также получение гонораров за лекции, связанные с парламентской работой.

Кроме того, усилены меры наказания за взяточничество и подкуп депутатов: и взяточников, и взяткодателей будут лишать свободы на срок от одного года до десяти лет.

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    Автор: Ирина Филатова


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