Бундесрат ужесточил правила прозрачности доходов депутатов бундестага

Германский бундесрат (представительство федеральных земель) на своем последнем заседании перед выборами бундестага ужесточил правила прозрачности доходов депутатов парламента страны. Это произошло на фоне раскрывшейся в марте 2021 года "масочной аферы", когда выяснилось, что два парламентария из правящего блока ХДС/ХСС посредничали в закупке защитных масок от коронавируса, получив в качестве комиссионных за услуги шестизначные суммы.

Отныне, согласно одобренному бундесратом в пятницу, 17 сентября, закону, депутаты обязаны сообщать председателю бундестага о любых побочных доходах, если те превышают 1000 евро в месяц либо 3000 евро за весь год. Оговорено также, что сумма должна быть опубликована "в евро и центах".

Прямое или косвенное участие депутатов бундестага в бизнес-проектах подлежит уведомлению, начиная с доли величиной в пять процентов. Ранее требовалось сообщать только о 25-процентном и выше участии. Доходы от долевого участия в бизнесе, такие как дивиденды или распределение прибыли, тоже подлежат уведомлению и опубликованию. Одновременно закон разрешает депутатам оплачиваемую третьими лицами лоббистскую деятельность в федеральном правительстве или бундестаге, а также получение гонораров за лекции, связанные с парламентской работой.

Кроме того, усилены меры наказания за взяточничество и подкуп депутатов: и взяточников, и взяткодателей будут лишать свободы на срок от одного года до десяти лет.

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