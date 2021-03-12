 Сколько зарабатывают депутаты в ФРГ и какие могут принимать подарки | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.09.2021

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Германия

Сколько зарабатывают депутаты в ФРГ и какие могут принимать подарки

Помимо жалованья, народные избранники в Германии имеют право на подработки на стороне - и активно им пользуются. Что касается подарков депутатам, то в последние годы правила стали строже.

пустое кресло в бундестаге и портфель на столе

Депутаты германского бундестага имеют право на получение основного жалованья за свою парламентскую деятельность, а также на побочные доходы - так постановил Конституционный суд ФРГ. Таким образом, избранные народными представителями адвокаты, врачи, налоговые советники и другие имеют возможность не прерывать свою профессиональную карьеру, а совмещать ее с работой депутата.

Впрочем, законы Германии также четко оговаривают, что на период работы в парламенте именно депутатская деятельность должна быть основной. Законами же прописаны и прочие особенности депутатских доходов.

Депутатское жалованье

48 статья Основного закона ФРГ предусматривает выплату депутату жалования, которое ему "позволяет быть независимым". В теории это означает, что одного этого жалования должно полностью хватать на жизнь. В качестве ориентира при этом выбирается оклад судей Федеральной судебной палаты Германии. Размер депутатского жалования пересматривается ежегодно 1 июля. На данный момент оно составляет 10 012,89 евро в месяц и подлежит налогообложению.

Компенсация расходов

Кроме того, каждому обладателю мандата в бундестаге полагается единая выплата, покрывающая расходы, которые возникают в результате осуществления депутатской деятельности.

Каждый депутат имеет два офиса: один в Берлине, где и работает бундестаг, второй - в своем избирательном округе. Именно в округе депутат несет наибольшие расходы, включая зарплаты своих помощников и оплату офиса. Кроме того, в Берлине депутаты должны за свои деньги снимать себе временное жилье.

Сумма компенсации ежегодно корректируется 1 января с учетом инфляции и составляет на данный момент 4560,59 евро в месяц. Ее выплата не входит в налогооблагаемую базу.

Оплата должностных атрибутов

В течение одного календарного года депутатам германского бундестага требуется посещать пленарные заседания  20 недель. Это является их обязанностью. На это время им - и их помощникам - предоставляется меблированный офис размером 54 квадратных метра, включая средства связи. На территории Берлина им полагается служебный автомобиль. Также они получают бесплатный проездной на железную дорогу для поездок по территории страны и имеют право на компенсацию авиаперелетов по Германии, если такие перелеты служат исполнению депутатских обязанностей.

В дополнение каждому депутату выделяется 12 тысяч евро в год на покупку офисного оборудования - ноутбуков, мобильных телефонов, канцелярских принадлежностей и тому подобного, причем не только для берлинского офиса, но и для офиса в избирательном округе депутата.

В 2009 году именно эта часть выплат депутатам оказалась в центре скандала, когда около 100 депутатов заказали себе элитные ручки фирмы Montblanc на общую сумму в 68 тысяч евро. После этого список допустимых для заказа депутатами канцелярских товаров был переработан и из него были исключены предметы роскоши.

Приработки депутатов бундестага

Другой темой, неоднократно вызывавшей в Германии бурные общественные дискуссии, являются дополнительные заработки депутатов. Они разрешены - но о них требуется уведомлять парламентскую канцелярию. В бундестаге нынешнего - 19-го - созыва о своих дополнительных доходах сообщили около трети всех парламентариев.

Близкий к немецким профсоюзам фонд Отто Бреннера (Otto Brenner Stiftung) посчитал, что наиболее активно в уходящем легислатурном периоде подрабатывали депутаты от Свободной демократической партии (FDP) и от блока партий Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (CDU/CSU). Причем пятеро из них указали, что их приработки превысили сумму в 1 миллион евро.

Масочный скандал в бундестаге нанес серьезный ущерб имиджу депутатов

"Масочный скандал" в бундестаге нанес серьезный ущерб имиджу депутатов

В 2021 году законодательные нормы, регулирующие приработки депутатов в Германии, были ужесточены. Отныне парламентарии должны указывать точную сумму своих дополнительных доходов, если их сумма превышает 1000 евро в месяц или 3000 евро в год. До сих пор достаточно было просто указать, к какой группе по размеру дохода они относятся - например, до 30 тысяч евро, до 100 тысяч евро и так далее. Необходимо также указывать владение долей в предприятии, если эта доля превышает 5%.

Пандемия коронавируса высветила и еще одну проблему. Как выяснилось, ряд депутатов получили многомиллионное вознаграждение за посредничество при закупках медицинских масок федеральным и земельными министерствами. По следам этого скандала депутатам запретили использовать свой статус парламентария для бизнес-целей, выступая как посредники для федерального правительства или парламента.

Подарки депутатам

До недавних пор парламентарии могли довольно свободно принимать подарки - при условии, что подарок не вынуждал депутата к каким-либо ответным действиям или услугам. Ведь коррупция или мздоимство полностью запрещены.

Новшеством теперь является запрет депутатам принимать пожертвования или получать гонорары за выступления, если это каким-либо образом связано с депутатской деятельностью. Что же касается подарков, то теперь принять их депутат бундестага имеет право только в том случае, если их стоимость не превышает 200 евро. Подарки, ценность которых выше этой суммы, либо должны быть переданы председателю бундестага, либо могут остаться у депутата, который внесет в парламентскую кассу стоимость такого презента.

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    Автор: Марина Барановская


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Треть депутатов бундестага подрабатывают на стороне

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