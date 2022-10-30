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Добыча газа методом фрекинга (фото из архива)
Добыча газа методом фрекинга (фото из архива)Фото: Danny Lawson/PA Wire/empics/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Глава Минфина призвал прибегнуть к фрекингу в ФРГ

Екатерина Венкина
43 мин. назад

По мнению Кристиана Линднера, для преодоления энергетической зависимости от РФ Германия должна прибегнуть к добыче природного газа в ФРГ путем фрекинга.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) на фоне энергетического кризиса призвал к добыче природного газа в ФРГ путем фрекинга (метод гидроразрыва пласта - Ред.). Соответствующее мнение Линднер высказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 30 октября.

"У нас есть значительные запасы газа в Германии, которые можно добывать без угрозы (загрязнения. - Ред.) питьевой воды", - отметил Линднер. По его словам, подобное производство возможно организовать в соответствии с экологическими стандартами. "Мы должны быстро приступить к добыче", - добавил он.

Министр уверен, что через несколько лет Германия в значительной степени смогла бы удовлетворить потребность в газе за счет собственных источников сырья. "Это целесообразно сделать, если посмотреть на развитие в мире", - указал Кристиан Линднер. По его мнению, не следует отказываться от метода, исходя из идеологических соображений.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) 21 августа также призвал Германию добывать газ путем фрекинга, чтобы избавиться от газовой зависимости от России. "Германии следует бросить на чашу весов все ресурсы, которые есть в нашей стране. Если газа из России в качестве переходной технологии уже нет, то нужно пользоваться собственными ресурсами", - заявил он в интервью газете Tagesspiegel.

Шольц и Хабек не поддерживают идею

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) не поддерживают идею развития фрекинга. Так, Шольц заявил газете Welt am Sonntag на минувшей неделе: "Предыдущие федеральные правительства рассмотрели эти проекты. Сопротивление со стороны местного населения было настолько велико, что они так и не были реализованы". В применении фрекинга в Германии нет необходимости, считает Олаф Шольц.

Фрекинг предполагает использование давления и химических веществ для извлечения газа или нефти из слоев горной породы. По мнению ряда экспертов, это создает угрозу для окружающей среды. Кроме того, критике подвергается сжижение газа путем сильного охлаждения. Как отмечают экологи, на это уходит объем энергии, соответствующий до 25 процентов от того, который может быть выработан при применении добытого газа.

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