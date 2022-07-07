 Свадьба года в Германии: министр финансов женится на журналистке | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.07.2022

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Германия

Свадьба года в Германии: министр финансов женится на журналистке

Свадьба лидера немецких либералов, главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера и журналистки частного телеканала Welt TV Франки Лефельд стала в Германии темой не только светской хроники.

Франка Лефельд и Кристиан Линднер выходят из музея на острове Зюльт

Уже расписались! Франка Лефельд и Кристиан Линднер

По сравнению с иными роскошными корпоративами, которые устраивают в России состоятельные люди, свадьба министра финансов Германии Кристиана Линднера (Christian Lindner) может показаться студенческой пирушкой. Но на фоне войны в Украине, взрыва цен на немецких бензоколонках и в супермаркетах, риска энергетического кризиса, относительно скромные торжества по случаю бракосочетания министра стали темой не только немецкой светской хроники и бульварной прессы, но и комментариев в серьезных изданиях.

Одни наблюдатели считают, что свадьба - личное дело, что сердцу не прикажешь, да и приглашены, причем, не в какой-нибудь замок, а в довольно скромный ресторан, не тысяча, а всего 140 гостей, которые к тому же сами оплачивают отель и проезд. Другие даже такое торжество считают неуместным в условиях, когда многие немцы не знают, как свести концы с концами, а правительство настраивает их на еще большие жертвы предстоящей зимой.

DW собрала все самые интересные факты о молодоженах и самой свадьбе.

Жених

Линднеру 43 года, родился в Вуппертале на западе Германии. В боннском университете изучал политологию. Уже в 16 лет вступил в либеральную Свободную демократическую партию (СвДП), в которой быстро сделал политическую карьеру, а в 2013 году возглавил партию.

Первый шанс стать министром федерального правительства у него появился после выборов 2017 года, но тогда потенциальные участники правительственной коалиции не смогли договориться. И, кстати, именно по его причине. Уже крылатой стала фраза Линднера, сорвавшего тогда коалиционные переговоры: "Лучше вообще никак не править, чем править неправильно".

Кристиан Линднер уходит с переговоров о создании правительственной коалиции, 2017 год

В 2017 году Кристиан Линднер сорвал переговоры о создании правительственной коалиции

Второй шанс ему предоставился после выборов в 2021 году, по итогам которых была сформирована тройственная коалиция, в которой Линднер занял пост министра финансов. Нынешний брак для него второй. С 2011 до 2020 года он был женат на главном редакторе газеты Die Welt Дагмар Розенфельд (Dagmar Rosenfeld), с которой расстался в 2018 году после знакомства с Франкой Лефельд (Franca Lehfeld).

Невеста

Франка Лефельд родом из Гамбурга, она на 11 лет моложе Линднера, с которым познакомилась в то время, когда заканчивала учебу в школе журналистики частной медиакомпании RTL. Кроме того, она изучала маркетинг и управление бизнесом в швейцарском университете в Монтре и в университете Мюнхена.

Впервые вместе на публике Кристиан Линднер и Франка Лефельд появились в 2018 году на вагнеровском фестивале

Впервые вместе на публике Кристиан Линднер и Франка Лефельд появились в 2018 году на вагнеровском фестивале

В течение трех лет после завершения школы журналистики в 2018 году она работала телевизионным репортером на RTL, а в начале этого года перешла на другой частный телеканал - Welt TV, принадлежащий издательскому концерну Акселя Шпрингера. Именно в качестве репортера Welt TV Франка Лефельд вела репортажи с недавнего саммита G7, проходившего в баварском замке Эльмау.

Помолвка

Парой Кристиан Линднер и Франка Лефельд стали еще в 2018 году, но официальное предложение он сделал ей на ее 32-м Дне рождения только в сентябре прошлого года, когда еще вообще не было ясно, что в Европе разразится война, а Линднер станет министром финансов, отвечающим за расходы, в том числе, и на военную помощь Украине.

Оба, кстати, решили после бракосочетания оставить свои фамилии.    

Гламурный остров Зюльт

Первоначально Кристиан Линднер и Франка Лефельд планировали сыграть свадьбу неподалеку от итальянского города Лукка в живописной Тоскане. Но вмешалось федеральное ведомство уголовной полиции, заявив, что не сможет гарантировать там безопасность министра и его высокопоставленных гостей.

Тогда выбор пал на гламурный остров Зюльт в Северном море, который слывет излюбленным местом отдыха немецких знаменитостей и богачей. Линднер бывает здесь не реже раза в год и называет этот остров "любимым".

Гостиница Severin's на острове Зюльт

Гостиница Severin's, в которой остановились молодожены и их гости

Остановилась пара и их гости в пятизвездочном отеле Severin's в местечке Кайтум. Ночь в одном из 67 номеров или относящихся к отелю 27 апартаментов и вилл стоит до 3500 евро. Праздновать с гостями будут среди дюн Рантума в культовом, но отнюдь не самом дорогом на острове ресторане Sansibar.  

Музей вместо ЗАГСа

7 июля молодоженов расписал сам бургомистр Зюльта Николас Хекель (Nikolas Häckel). Причем, не в ЗАГСе, а в местном краеведческом музее, находящемся в старинном доме с традиционной для этих мест крытой соломой крышей.

В этом краеведческом музее расписались Кристиан Линднер и Франка Лефельд

В этом краеведческом музее расписались Кристиан Линднер и Франка Лефельд

Дом этот был построен в 1739 году для одного капитана. Поэтому в помещениях еще сохранились морские предметы и мотивы. В ХIХ веке здесь жил учитель и коллекционер, который, собственно, и заложил основу музея, открытого в 1908 году.

Венчание в церкви

В субботу, 9 июля, Линднер и Лефельд будут венчаться в церкви Святого Северина в Кайтуме. Факт церковного обряда многих в Германии удивил. Дело в том, что по достижении совершеннолетия Линднер вышел из церкви, соответственно, не платит церковный налог, а в одном из интервью как-то заявил, что не считает "христианство главным источником наших ценностей" и вообще скептически настроен к вере, хотя и атеистом себя не считает.

По сведениям немецких бульварных СМИ, из церкви вышла и Франка Лефельд. Между тем считается, что обряд церковного венчания возможен только в том случае, если хотя бы один из молодоженов остается членом паствы и платит церковный налог.

Гости

На свадьбу Линднера и Лефельд приглашены 140 гостей. Среди них - канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также некоторые либеральные коллеги Линднера по кабинету министров, в частности, главы министерств юстиции и образования, вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki), который считается ментором молодожена.

Анналена Бербок и Роберт Хабек

Анналена Бербок и Роберт Хабек тоже приглашены?

До последнего момента оставалось неясным, приглашены ли и, если да, то приедут ли на Зюльт "зеленые" министры экономики и иностранных дел Роберт Хабек (Robert Habeck) и Анналена Бербок (Annalena Baerbock). К числу сюрпризов немецкая пресса отнесла присутствие на свадьбе Фридриха Мерца (Friedrich Merz) - лидера парламентской оппозиции и непримиримого критика правительства Шольца.

Правда, как выяснилось чуть позднее, приглашен был на свадьбу не сам Мерц, а его жена Шарлотта, с которой два года назад познакомилась и подружилась Франка Лефельд. Так что Фридрих Мерц фактически лишь сопровождает свою жену, приглашенную невестой.

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    Автор: Максим Нелюбин


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