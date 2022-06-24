Саммит G7 в Эльмау: под знаком войны в Украине

Высокие горы с заснеженными вершинами, сочные зеленые луга и живописные долины рек - замок Эльмау расположился посреди чудесного ландшафта юга Баварии, будто бы специально созданного для уединенного отдыха. Но с 26 по 28 июня в пятизвездочном отеле Schloss Elmau будет не до отдыха: здесь канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в качестве хозяина саммита G7 примет лидеров Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США.

Замок уже зарекомендовал себя в качестве отличного места для проведения такого рода мероприятий - во время последнего председательства ФРГ в G7 в 2015 году. Красота местных пейзажей позволяет делать прекрасные фотографии для пресс-релизов, а расположение в труднодоступной долине над Гармиш-Партенкирхеном облегчает задачу по охране первых лиц. Не менее 18 000 полицейских и 16-километровый забор по периметру вокруг замка гарантируют, что ни один демонстрант не сможет нарушить идиллию. Гостей саммита доставляют в замок на вертолете. Правительство Германии и власти Баварии выделили 180 миллионов евро только на обеспечение безопасности саммита.

Война в Украине - главная тема вместо климата и бедности

Замок Эльмау в баварских Альпах

Идиллическая обстановка заметно контрастирует с теми проблемами, которые будут обсуждаться на встрече. "Прогресс ради справедливого мира" - таков девиз саммита. Первоначально борьба с изменением климата, голодом и бедностью должна была стать основной на повестке дня. Но на деле доминирующей темой переговоров будет российская военная агрессия против Украины и ее долгосрочные и экзистенциальные последствия. "В этом году у "большой семерки" исключительное значение", - подчеркивает канцлер Шольц, рассчитывая на решительность и сплоченность лидеров развитых стран.

Будучи принимающей стороной, Германия должна сыграть важную роль в ходе консультаций, и Шольц может использовать это преимущество, чтобы подправить свой имидж. В последние недели Берлин подвергся волне международной критики. Вскоре после начала войны канцлер Германии объявил о развороте во внешней политике и политике безопасности страны, а также о масштабном перевооружении бундесвера. Но потом все заглохло.

Нерешительности Шольца и СДПГ наступит конец?

СМИ и европейские политики критикуют нерешительность немецкого канцлера. Поставки оружия в Украину затягивались, а сам Шольц несколько месяцев избегал поездки в Киев. У многих наблюдателей создавалось впечатление, что он лавирует - в том числе и для того, чтобы не полностью перекрыть канал связи с президентом России Владимиром Путиным.

Были на то и внутрипартийные причины. СДПГ, партия канцлера, не едина в своей поддержке кардинальной смены курса. Пацифизм и убеждение, что без участия России мир в Европе невозможен, глубоко укоренились в рядах социал-демократов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

В связи с жестокими действиями российской армии в Украине голоса пацифистов в СДПГ звучат все реже. За несколько дней до саммита G7 правительство Германии опубликовало долгое время остававшийся в тайне список всей, в том числе военной поддержки Украины. Вскоре после этого стало известно, что первые немецкие гаубицы доставлены в зону боевых действий.

Cопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) неожиданно для многих заявил, что Германия должна претендовать на роль "ведущей державы". В своей программной речи он подчеркнул явно растущие ожидания от Берлина во всем мире: "После почти 80 лет сдержанности Германия теперь приобрела новую роль в международной системе координат". По его словам, за последние десятилетия страна заслужила высокую степень доверия союзников. "Германия все больше и больше оказывается в центре внимания, мы должны оправдать те ожидания, которые есть в отношении нас", - резюмировал он.

Лидеры G7 обсудят санкции против РФ и "план Маршалла" для Украины

Саммит G7 может стать первым пробным камнем для оценки лидерских качеств Шольца. Если ему удастся добиться того, чтобы лидеры "большой семерки" согласовали четкий и единый курс, это положительно скажется и на имидже канцлера ФРГ. В этом Шольцу может помочь то, что Германия как принимающая сторона оказывает решающее влияние на ход и повестку дня саммита.

Уже в первый день консультаций в центре внимания окажутся санкции против России и дальнейшая долгосрочная помощь Украине. "Мы будем продолжать оказывать Украине массированную поддержку - финансовую, экономическую, гуманитарную, политическую и не в последнюю очередь поставками оружия - причем до тех пор, пока Украина будет нуждаться в нашей поддержке", - сказал Олаф Шольц, выступая в бундестаге 22 июня, предложив также план восстановления разрушенной войной страны.

Речь об аналоге "плана Маршалла", с помощью которого США способствовали восстановлению самой Германии и других европейских государств после Второй мировой войны. "Масштабы разрушений огромны", - отметил Шольц. По его словам, с начала войны уже были мобилизованы миллиарды евро, и Германия среди главных доноров. "Но нам потребуется еще много миллиардов евро и долларов на восстановление - и на это уйдут годы. Этого можно достичь только объединенными силами", - подчеркнул канцлер. Об этом и пойдет речь в Эльмау, а также о созыве экспертной конференции. Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в переговорах - по видеосвязи.

Про изменение климата, голод и бедность - в расширенном составе

Из-за войны прекращаются поставки зерна из Украины и России. Организация Объединенных Наций предупреждает об угрозе крупнейшего за последние десятилетия голода. В то же время многие страны глобального Юга до сих пор борются с последствиями пандемии COVID-19. "Если нам не удастся поддержать эти страны, проявив солидарность, то такие державы, как Россия и Китай, воспользуются этим", - предупреждает канцлер.

По его мнению, важно уделять больше внимания демократическим государствам в Азии, Африке и Южной Америке. Шольц убежден, что понимание демократии неполноценно, если концентрироваться только на классическом Западе. Во второй день саммита в Эльмау будут присутствовать пять стран-партнеров: Индонезия и Индия, которые в настоящее время и в следующем году председательствуют в G20, Сенегал как председатель Африканского союза, Аргентина как председатель Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Южно-Африканская Республика.

Они поучаствуют в обсуждении "климатического клуба" - идеи, которую Олаф Шольц вынашивает уже некоторое время. Суть в том, чтобы в нем могли "сотрудничать все в мире, кто в равной степени привержен улучшению ситуации и большой промышленной трансформации, которая сейчас необходима, экономика стала CO2-нейтральной и при этом сохранились качественные рабочие места во всем мире", - объясняет свое видение Шольц.

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