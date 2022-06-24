 Саммит G7 в Эльмау: под знаком войны в Украине | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 25.06.2022

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Германия

Саммит G7 в Эльмау: под знаком войны в Украине

В Германии все чаще говорят о стремлении взять на себя более заметную роль при решении мировых кризисов. Саммит G7 в баварском замке Эльмау может стать первым шагом в этом направлении.

Флаг с обозначением председательства Германии в G7 в 2022 году

Флаг с обозначением председательства Германии в G7 в 2022 году

Высокие горы с заснеженными вершинами, сочные зеленые луга и живописные долины рек - замок Эльмау расположился посреди чудесного ландшафта юга Баварии, будто бы специально созданного для уединенного отдыха. Но с 26 по 28 июня в пятизвездочном отеле Schloss Elmau будет не до отдыха: здесь канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в качестве хозяина саммита G7 примет лидеров Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США.

Замок уже зарекомендовал себя в качестве отличного места для проведения такого рода мероприятий - во время последнего председательства ФРГ в G7 в 2015 году. Красота местных пейзажей позволяет делать прекрасные фотографии для пресс-релизов, а расположение в труднодоступной долине над Гармиш-Партенкирхеном облегчает задачу по охране первых лиц. Не менее 18 000 полицейских и 16-километровый забор по периметру вокруг замка гарантируют, что ни один демонстрант не сможет нарушить идиллию. Гостей саммита доставляют в замок на вертолете. Правительство Германии и власти Баварии выделили 180 миллионов евро только на обеспечение безопасности саммита.

Война в Украине - главная тема вместо климата и бедности

Замок Эльмау в баварских Альпах

Замок Эльмау в баварских Альпах

Идиллическая обстановка заметно контрастирует с теми проблемами, которые будут обсуждаться на встрече. "Прогресс ради справедливого мира" - таков девиз саммита. Первоначально борьба с изменением климата, голодом и бедностью должна была стать основной на повестке дня. Но на деле доминирующей темой переговоров будет российская военная агрессия против Украины и ее долгосрочные и экзистенциальные последствия. "В этом году у "большой семерки" исключительное значение", - подчеркивает канцлер Шольц, рассчитывая на решительность и сплоченность лидеров развитых стран.

Будучи принимающей стороной, Германия должна сыграть важную роль в ходе консультаций, и Шольц может использовать это преимущество, чтобы подправить свой имидж. В последние недели Берлин подвергся волне международной критики. Вскоре после начала войны канцлер Германии объявил о развороте во внешней политике и политике безопасности страны, а также о масштабном перевооружении бундесвера. Но потом все заглохло.

Нерешительности Шольца и СДПГ наступит конец?

СМИ и европейские политики критикуют нерешительность немецкого канцлера. Поставки оружия в Украину затягивались, а сам Шольц несколько месяцев избегал поездки в Киев. У многих наблюдателей создавалось впечатление, что он лавирует - в том числе и для того, чтобы не полностью перекрыть канал связи с президентом России Владимиром Путиным.

Были на то и внутрипартийные причины. СДПГ, партия канцлера, не едина в своей поддержке кардинальной смены курса. Пацифизм и убеждение, что без участия России мир в Европе невозможен, глубоко укоренились в рядах социал-демократов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

В связи с жестокими действиями российской армии в Украине голоса пацифистов в СДПГ звучат все реже. За несколько дней до саммита G7 правительство Германии опубликовало долгое время остававшийся в тайне список всей, в том числе военной поддержки Украины. Вскоре после этого стало известно, что первые немецкие гаубицы доставлены в зону боевых действий.

Cопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) неожиданно для многих заявил, что Германия должна претендовать на роль "ведущей державы". В своей программной речи он подчеркнул явно растущие ожидания от Берлина во всем мире: "После почти 80 лет сдержанности Германия теперь приобрела новую роль в международной системе координат". По его словам, за последние десятилетия страна заслужила высокую степень доверия союзников. "Германия все больше и больше оказывается в центре внимания, мы должны оправдать те ожидания, которые есть в отношении нас", - резюмировал он.

Лидеры G7 обсудят санкции против РФ и "план Маршалла" для Украины

Саммит G7 может стать первым пробным камнем для оценки лидерских качеств Шольца. Если ему удастся добиться того, чтобы лидеры "большой семерки" согласовали четкий и единый курс, это положительно скажется и на имидже канцлера ФРГ. В этом Шольцу может помочь то, что Германия как принимающая сторона оказывает решающее влияние на ход и повестку дня саммита.

Уже в первый день консультаций в центре внимания окажутся санкции против России и дальнейшая долгосрочная помощь Украине. "Мы будем продолжать оказывать Украине массированную поддержку - финансовую, экономическую, гуманитарную, политическую и не в последнюю очередь поставками оружия - причем до тех пор, пока Украина будет нуждаться в нашей поддержке", - сказал Олаф Шольц, выступая в бундестаге 22 июня, предложив также план восстановления разрушенной войной страны.

Речь об аналоге "плана Маршалла", с помощью которого США способствовали восстановлению самой Германии и других европейских государств после Второй мировой войны. "Масштабы разрушений огромны", - отметил Шольц. По его словам, с начала войны уже были мобилизованы миллиарды евро, и Германия среди главных доноров. "Но нам потребуется еще много миллиардов евро и долларов на восстановление - и на это уйдут годы. Этого можно достичь только объединенными силами", - подчеркнул канцлер. Об этом и пойдет речь в Эльмау, а также о созыве экспертной конференции. Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в переговорах - по видеосвязи.

Про изменение климата, голод и бедность - в расширенном составе

Из-за войны прекращаются поставки зерна из Украины и России. Организация Объединенных Наций предупреждает об угрозе крупнейшего за последние десятилетия голода. В то же время многие страны глобального Юга до сих пор борются с последствиями пандемии COVID-19. "Если нам не удастся поддержать эти страны, проявив солидарность, то такие державы, как Россия и Китай, воспользуются этим", - предупреждает канцлер.

По его мнению, важно уделять больше внимания демократическим государствам в Азии, Африке и Южной Америке. Шольц убежден, что понимание демократии неполноценно, если концентрироваться только на классическом Западе. Во второй день саммита в Эльмау будут присутствовать пять стран-партнеров: Индонезия и Индия, которые в настоящее время и в следующем году председательствуют в G20, Сенегал как председатель Африканского союза, Аргентина как председатель Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Южно-Африканская Республика.

Они поучаствуют в обсуждении "климатического клуба" - идеи, которую Олаф Шольц вынашивает уже некоторое время. Суть в том, чтобы в нем могли "сотрудничать все в мире, кто в равной степени привержен улучшению ситуации и большой промышленной трансформации, которая сейчас необходима, экономика стала CO2-нейтральной и при этом сохранились качественные рабочие места во всем мире", - объясняет свое видение Шольц.

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  • Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау, где с 26 по 28 июня проходит саммит G7, расположен в одном из красивейших регионов Альп на юге Германии примерно в 100 километрах от Мюнхена, в стороне от железных дорог и автобанов. Добраться до него из соседнего курортного городка Гармиш-Партенкирхена можно по дороге, выдолбленной в скалах. Это важно для тех, кто ищет тишины и покоя, а также для безопасности глав государств.

  • Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Даже в хмурую погоду здесь очень красиво. На огромной прилегающей территории всегда есть возможность уединиться, чтобы насладиться пейзажем или конфиденциально побеседовать в одном из специально созданных тут многочисленных укромных уголков, будь то небольшие деревянные платформы с креслами, расположенные на удалении пары шезлонгов с зонтиками или беседки.

  • Большое количество общественных пространств

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Большое количество общественных пространств

    По информации отеля Schloss Elmau, в аренду сдается лишь около 35 процентов площади, что само по себе - большая редкость. Здесь очень много общественных пространств, подобных запечатленному на фото холлу. Поэтому замок Эльмау никогда не выглядит переполненным. Тут всегда легко найти уединение. В отеле есть библиотека, книжный магазин, магазин мебели и одежды - и это далеко не полный список.

  • В обществе слонов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В обществе слонов

    На обшивках кресел, подставках, бутылках, чашках - изображения слонов. Дело в том, что владелец замка Дитмар Мюллер-Эльмау (Dietmar Müller-Elmau) долго жил в Индии, где слон олицетворяет мудрость, силу, благоразумие, достоинство, проницательность, интеллект, верность, счастье, - и потому решил "поселить" это животное в своих владениях.

  • Концертный зал

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Концертный зал

    В замке Эльмау есть концертный зал, в котором ежегодно проходит более 200 концертов. Участвующие в них музыканты не получают денег, но им разрешается бесплатно жить в замке.

  • Легендарная скамейка

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Легендарная скамейка

    Во время саммита G7 в замке Эльмау в 2015 году эта фотография обошла весь мир. Тогдашний президент США Барак Обама расслабленно сидит на скамейке, а прежний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), жестикулируя, что-то оживленно объясняет ему.

  • Восточный хамам

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Восточный хамам

    В замке Эльмау есть и восточный хамам общей площадью 500 квадратных метров, где оборудованы четыре процедурных кабинета, три купольных зала, две парилки, восточная чайная гостиная. Ведь турецкая баня - это еще и место общения. Тут люди не только расслабляются, но и вместе пьют чай, беседуют. В отеле также имеется несколько закрытых и открытых бассейнов - в том числе и на крыше.

  • Один из девяти ресторанов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Один из девяти ресторанов

    В распоряжении гостей отеля - девять ресторанов. На фото - зал Luce d'Oro, самого высококлассного и дорогого из них, удостоенного множества наград, в том числе двух звезд "Мишлен". Меню из пяти блюд предлагается тут за 189 евро, из восьми блюд - за 249 евро. А что это за табуреточки рядом с креслами? Оказывается, они предназначены для дамских сумочек.

  • Новый отель - специально для G7

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Новый отель - специально для G7

    Для владельца замка Дитмара Мюллера-Эльмау всех этих ярких моментов было недостаточно. Он решил построить отдельный отель, который идеально подошел бы для участников саммита G7, где они имели бы одинаковые номера и могли бы находиться в узком кругу. Сказано - сделано: в 2015 году отель с 47 номерами-люкс был готов. На фото он справа от главного здания.

  • В одном из номеров-люксов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В одном из номеров-люксов

    А вот так выглядят люксы отеля внутри. Помимо спальни, здесь есть гостиная, роскошная ванная комната, прихожая со шкафами, гостиная с двумя диванами. Но самое лучшее - это панорамный вид с балкона на горы в трех направлениях.

    Автор: Марко Мюллер, Наталия Королева


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