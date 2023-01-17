Бывшая штаб-квартира "штази" в Берлине - что там теперь?

Бывшая штаб-квартира "штази" на Норманненштрассе в Берлине должна стать "местом памяти и исследований", об этом заявила госминистр по вопросам культуры в ведомстве федерального канцлера Клаудия Рот (Claudia Roth). Правительство ФРГ готово внести существенный вклад в создание запланированной площадки для демократического дискурса - "Кампуса для демократии" ("Campus für Demokratie" ). Открытый диалог в обществе должен способствовать продвижению идеи свободы, которую несет в себе демократия, уточнила Рот после посещения архива документов "штази". Госминистр также отметила, что осознание и устранение последствий преступлений, совершенных правящей в ГДР СЕПГ (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), остается задачей и обязанностью даже спустя 33 года после мирной революции. "Для критического осмысления истории, понимания методов функционирования репрессивного аппарата, исследования архивных документов, а также для обсуждения сделанных выводов и возможных уроков для нашей демократии - для всего этого должно быть центральное место", - заявила Клаудиа Рот. Бывшая штаб-квартира министерства госбезопасности ГДР, как отмечает берлинский сенатор по культуре Клаус Ледерер (Klaus Lederer), имеет двойное историческое значение: отсюда организовывались репрессии и оно же ассоциируется с мирной революцией.

Сегодня в помещениях комплекса на Норманненштрассе расположены "Научный и мемориальный центр Норманенштрассе" - это официальное название Музея "штази" (Stasimuseum), Архив "штази" (Stasi-Unterlagen-Archiv), Союз ассоциаций жертв коммунистической тирании (Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft) и Общество имени Роберта Хавемана (Robert-Havemann-Gesellschaft).

Десятилетия огромный комплекс зданий министерства госбезопасности ГДР в столичном районе Лихтенберг был, наверное, самым недоступным местом в стране. Это был "щит и меч" СЕПГ, сюда стекалась информация от шпионов из-за рубежа и со всей ГДР, здесь готовились репрессивные меры, здесь людей ломали физически и психологически. Сразу после падения Берлинской стены стало известно, что сотрудники "штази" начали активно уничтожать все документы. В начале декабря 1989 года в некоторых городах граждане захватили местные отделения "штази", а 15 января 1990 года мирные демонстранты ворвались в штаб-квартиру в Восточном Берлине. Таким образом им удалось не допустить полного уничтожения архивов. Работа по оценке и восстановлению поврежденных документов продолжалась много лет. Они являются одним из важнейших источников о репрессивной деятельности СЕПГ и "штази".

Постоянная экспозиция

В берлинской штаб-квартире "штази" когда-то работали около 7 тысяч "бойцов невидимого фронта", которых по всей Восточной Германии насчитывалось 90 тысяч. Кроме того, на службе у министерства, как ранее сообщало ведомство по работе с архивами "штази", состояли около 180 тысяч сексотов - "неофициальных сотрудников", которых восточногерманские чекисты вербовали во всех слоях населения. По количеству штатных сотрудников и внештатных осведомителей на душу населения ГДР занимала первое место в соцлагере.

Центральный комплекс бывшего министерства госбезопасности ГДР занимает территорию около 160 тысяч квадратных метров и включает порядка 20 зданий. В доме номер 1 находится Музей "штази". Именно здесь работал министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке (Erich Mielke). Один из главных экспонатов музея - открытый для посещений рабочий кабинет Мильке, сохранившийся практически без изменений с 1961 года. Кроме того, постоянная экспозиция на трех этажах рассказывает о возникновении, развитии и конце "штази". Так, на первом и втором этажах музея посетители узнают подробности появления - вскоре после образования ГДР - и развития министерства, а также о том, как осуществлялся подбор и коммуникация с сотрудниками. На третьем этаже находится постоянная экспозиция, раскрывающая методы работы "штази": здесь наглядно представлены различные средства и методы наблюдения за гражданами, примеры внедрения агентов и их влияние на все сферы жизни, свидетельства систематического уничтожения документов и информация о последних днях существования министерства.

Чтбы восстановить документы, приходилось склеивать клочки бумаги Фото: picture-alliance/dpa/B. Wüstneck

В зданиях 7, 8 и 9 размещен Архив "штази". Избежавшие уничтожения документы сегодня находятся в ведении Федерального архива. Они каталогизированы и доступны для общественности в соответствии с принятым в 1991 году специальным законом об архивах "штази". Здесь хранится почти половина всех досье, собранных гэдээровским МГБ: более 111 километров полок с документами, огромное количество фото-, кино- и аудиодокументов, иллюстрирующих темную главу немецкой истории, доступны для изучения не только частными лицами, но и исследователями и журналистами. Количество запросов стабильно высокое - почти 30 тысяч только в 2022 году.

В доме номер 7 раньше располагался главный отдел "штази" ХХ, ответственный за политические репрессии против инакомыслящих и за госбезопасность. В так называемом "медном котле", одном из складских помещений, где в то время планировалось построить огромный центр обработки данных, сохранились мешки с измельченными документами, которые сотрудники "штази" дополнительно залили водой, чтобы исключить возможность восстановления содержимого.

В рамках проекта создания "Кампуса для демократии" планируется расширение ареала для посетителей: информационный центр, библиотека с материалами о диктатуре СЕПГ, залы для различных мероприятий, читательское кафе и другие объекты, которые должны превратить бывший центр репрессивной власти "штази" в место обучения и поддержки демократии.

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