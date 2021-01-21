 Конец эпохи: документы ″штази″ отправляются в архив | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.03.2021

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Германия

Конец эпохи: документы "штази" отправляются в архив

Ведомство по архивам "штази" - это наследие мирной революции в ГДР. Теперь само оно прекратит существование, но возможность изучения документов "штази" не исчезнет.

Архив штази в Берлине

Архив "штази" в Берлине - 111 километров полок

Это гигантское число не может не впечатлить: с 1991 года было подано 7 353 885 запросов на доступ к документам министерства госбезопасности бывшей ГДР. Почти половина (46 процентов) из них поступила от людей, которые хотели выяснить, что о них лично знала тайная полиция Восточной Германии, известная как "штази". Отчеты информаторов за 40 лет существования ГДР составили 111 километров полок с архивными папками.

Во время мирной революции 1989-1990 годов борцы за гражданские права ГДР предотвратили уничтожение этого наследия "штази". Именно благодаря их деятельности - и несмотря на серьезные сомнения со стороны Запада - эти досье были открыты общественности. Для этого в воссоединенной Германии была создана должность федерального уполномоченного правительства ФРГ по работе с архивами МГБ бывшей ГДР. Неофициально принято говорить о ведомстве по изучению архивов "штази".

Интерес возрастает в юбилеи падения Берлинской стены

На прошлой неделе его глава Роланд Ян (Roland Jahn) представил свой последний, 15-й и заключительный "отчет о деятельности", знаменующий конец целой эпохи. Дело в том, что ведомство по архивам "штази" в начале лета прекратит существование, хранящиеся в нем документы перейдут в Федеральный архив.

Роланд Ян представляет последний, 15-й отчет деятельности уполномоченного по архивам штази

Роланд Ян представляет последний, 15-й отчет деятельности уполномоченного по архивам "штази"

Согласно статистике, которую представил третий и последний уполномоченный правительства ФРГ по архивам "штази", в 2020 году было подано 23 686 первичных заявок на просмотр документов, что существенно меньше, чем годом ранее (35 554). Однако сравнительно высокий показатель 2019 года, возможно, был связан с юбилеем - 30-летием падения Берлинской стены. Такой же всплеск наблюдался и в 25-ю годовщину падения Стены. Очевидно, что большое внимание, которое уделяется этому историческому событию в СМИ, вызывает у многих людей стремление более интенсивно заниматься своим собственным прошлым.

У многих людей, прежде всего из ГДР, воспоминания о "штази" связаны с болезненными эмоциями. "Кому-то требуется длительное время, чтобы разобраться с событиями собственной жизни", - полагает Роланд Ян. По его словам, 20 процентов заявок поданы родственниками уже умерших людей, которые хотят лучше понять жизнь своих родителей, бабушек и дедушек в разделенной Германии.

Запросы на документы "штази" поступают со всего мира.

При этом тема "штази" интересна далеко не только жителям бывшей ГДР. Это подтверждает то, что более 400 тысяч запросов (то есть более 12 процентов) поступили из западногерманских федеральных земель, и еще около 21 тысячи - из-за границы, от жителей примерно 100 стран. Можно только предполагать, что прошлое этих людей было связано с ГДР, ведь многие немцы смогли перебраться в Западную Германию или эмигрировать.

Ведомство по архивам "штази" послужило примером для многих стран Восточной Европы, а также Латинской Америки и Ближнего Востока в решении вопросов, связанных с их собственными диктатурами. Благодаря открытию документов преступники могут быть обнаружены и привлечены к уголовной ответственности. А жертвы, если повезет, находят доказательства того, как по политическим причинам ставились препоны их карьере. На основании этого может идти речь и о возмещении ущерба - по крайней мере, финансовом.

Возможность изучения прошлого "штази" не исчезнет

Ситуация не изменится после и интеграции этого уникального учреждения в Федеральный архив: Несмотря на то, что оно потеряет независимость, документы останутся доступными как для жертв произвола ГДР, так и для ученых и журналистов. До 2030 года также можно будет проверять биографии госслужащих на предмет возможного сотрудничества со "штази".

Руководители ведомства по архивам штази (справа налево): Йоахим Гаук, Марианне Виртлер, Роланд Ян

Руководители ведомства по архивам "штази" (справа налево): Йоахим Гаук, Марианне Виртлер, Роланд Ян

Сенсационные разоблачения связей со "штази" сейчас редки. В основном они гремели в первые 10 лет деятельности ведомства, которым тогда руководил борец за гражданские права в ГДР Йоахим Гаук (Joachim Gauck), с 2012 по 2017 года занимавший пост президента ФРГ. На рубеже тысячелетий будущего федерального президента сменила на этой должности Марианне Биртлер (Marianne Birthler), которая также была активисткой восточногерманской оппозиции. Равно как и Роланд Ян, федеральный уполномоченный с 2011 года, который против собственной воли был в 1983 году лишен гражданства ГДР и депортирован на Запад.

Передача бумаг "штази" в архив - ошибка?

Между тем у того факта, что ведомство по изучению архивов "штази" теперь интегрируется в Федеральный архив, есть и критики. Так, его бывший пресс-секретарь Кристиан Бос (Christian Booß), считает это ошибкой. "Исследование "штази" на этом фактически закончилось", - утверждает историк в беседе с DW. Серьезное упущение он видит в том, что компьютерное восстановление порванных бумаг "штази" "де-факто умерло" и соответствующее задание бундестага не было выполнено.

Роланд Ян, хотя и видит ситуацию по-другому и надеется, что исследовательская деятельность будет продолжаться, также признает наличие технических проблем.

Бос возглавляет "Гражданский комитет 15 января", названный так по дате, когда в 1990 году мирные демонстранты штурмовали штаб-квартиру "штази" в Восточном Берлине, предотвратив уничтожение архивы госбезопасности. Своей целью это объединение видит сохранение бывшей штаб-квартиры "штази" в Берлине, изучение и осмысление деятельности этой структуры.

Вместо уполномоченного по архивам "штази" в Германии появится федеральный уполномоченный по делам жертв диктатуры СЕПГ. Срок полномочий Яна заканчивается 17 июня. Эта дата была выбрана не просто так: в этот день в 1953 году в ГДР поднялось народное восстание, подавленное при поддержке советских солдат. Вторая революция в разделенной Германии 1989-90 годов оказалась успешной. Она знаменовала конец коммунистической диктатуры и была увенчана воссоединением страны.

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    Автор: Фредерике Мюллер, Ирина Шпаковская


Смотреть видео 02:45

Архивы "штази": как 30 лет назад жители ГДР не дали уничтожить досье министерства госбезопасности

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