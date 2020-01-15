 Когда снесут немецкую Лубянку? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.01.2021

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Культура и стиль жизни

Когда снесут немецкую Лубянку?

В восточной части Берлина до сих пор сохраняется громадный ареал, около полусотни зданий, где во времена ГДР располагалась штаб-квартира "штази". Не пришло ли время сровнять их с землей?

Бывшая штаб-квартира бывшего министерства госбезопасности ГДР

Бывшая штаб-квартира бывшего министерства госбезопасности ГДР

Берлин, который в течение нескольких десятилетий был разделен - сначала, после Второй мировой войны, на оккупационные зоны, а позже, после возведения властями ГДР Берлинской стены, на два отдельных города, - стал во второй половине ХХ века настоящей меккой шпионажа. И нет ничего удивительного в том, что в самом центре немецкой столицы, рядом с Потсдамской площадью, с 2015 года находится Музей шпионажа (сейчас, во время пандемии, конечно, закрытый).

Тот, кто захочет поближе познакомиться с работой секретных служб, найдет здесь много интересного - от радиостанции, с помощью которой передавались из-за линии фронта тайные донесения азбукой Морзе во время Первой мировой войны, до изощренной техники, достойной фильмов про Джеймса Бонда.

Штаб-квартира госбезопасности ГДР

Однако у этого богатого экспонатами музея есть один недостаток: ему не хватает аутентичной атмосферы. Экспозиция размещается в каком-то более или менее подходящем для этого здании. При этом в Берлине есть место, где Музей шпионажа был бы, может быть, уместнее, хотя оно - дальше от центра города и популярных достопримечательностей. Речь о бывшей штаб-квартире министерства госбезопасности ГДР - "штази". 15 января 1990 года, спустя почти два месяца после того, как рухнула Берлинская стена, штаб-квартиру заняли протестующие демонстранты. Благодаря им значительную часть секретных досье госбезопасности удалось спасти от уничтожения.

С тех пор прошло более трех десятилетий. Огромный комплекс безликих высоток и нескольких небольших строений (общим числом около полусотни) внешне почти не изменился. Во времена ГДР это была закрытая зона, отрезанная от внешнего мира. Около семи тысяч штатных сотрудников "штази" работали здесь.

Архив и музей "штази"

Чекистская штаб-квартира сегодня выглядит непрезентабельно. Панельные "памятники социализму" обветшали, стены исписаны, большинство зданий пустует. Лишь в одном из них расположен Музей "штази", а в другом - архив МГБ, куда открыт доступ любому, кто захочет ознакомиться со своим досье. На 45 километров протянулись полки и шкафы с папками, в которых собраны материалы на миллионы людей.

Архив штази в Берлине

Архив "штази" в Берлине

Исследованием, систематизацией и хранением архивов госбезопасности занимается особое федеральное ведомство. В этом ведомстве много лет проработал и Кристиан Боос (Christian Booß), председатель "Гражданского комитета 15 января", который ведет корреспондента DW в главный кабинет "штази". В нем когда-то сидел всесильный, как тогда казалось, министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке (Erich Mielke), три десятилетия занимавший этот пост.

Кабинет Мильке в корпусе номер 1 - часть Музея "штази". В примыкающем к нему под углом соседнем корпусе номер 7, в его правом крыле, находится архив МГБ. У входа развернута небольшая экспозиция, рассказывающая о том, как госбезопасность скрывала свои тайны, причем даже от собственных сотрудников. Правое крыло этого седьмого корпуса пустует. Боос показывает на грязно-серый фасад, давно не мытые окна и сетует на то, что водопровод и канализацию в этом крыле давно не чинили. "Тут воняет", - жалуется он.

Секретный бункер бойцов невидимого фронта

Никто пока не знает, что делать со всем этим. Снести здания и построить на этом месте современные жилые дома или разбить парк? Роланд Ян (Roland Jahn), с 2011 года возглавляющий Федеральное ведомство по изучению архивов "штази", хотел превратить мрачный, полузаброшенный огромный ареал в "Кампус демократии". Но этот проект был реализован только в зародыше. Что будет с ним дальше, непонятно. Тем более, что ведомство и сам архив "штази" будут интегрированы в Федеральный архив Германии.

Штаб-квартира штази занимала громадную территорию. Большинство зданий сейчас пустует

Штаб-квартира "штази" занимала громадную территорию. Большинство зданий сейчас пустует

Значит, здания берлинской штаб-квартиры госбезопасности снесут, сровняют с землей? Кристиан Боос считает это ошибкой. Что будет тогда, например, с подземным бункером, построенном "штази" незадолго до конца ГДР за корпусом номер семь? Здесь было предусмотрено автономное водоснабжение, оборудован мощный электрогенератор, телекоммуникация на самом современном уровне... Боос считает, что экскурсии в этот бункер (сейчас закрытый) были бы интересны и для молодого поколения.

Он убежден, что хотя бы некоторые из зданий штаб-квартиры "штази" можно сделать музеем шпионажа, в котором речь будет идти не только собственно о министерстве госбезопасности бывшей ГДР. Скажем, восточногерманские бойцы невидимого фронта очень тесно сотрудничали с советскими спецслужбами. "Штази" была для КГБ воротами на Запад, говорит Кристиан Боос.

Но важно и другое: в перерасчете на душу населения министерство МГБ ГДР было самым многочисленным из всех спецслужб социалистического лагеря, даже многочисленней КГБ СССР. Никто с таким рвением не следил за собственным народом. И память об этом - в том числе память зримая, воплощенная в архитектуре - должна остаться.

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    Автор: Элла Володина


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Когда снесут немецкую Лубянку?

Бывшая штаб-квартира бывшего министерства госбезопасности ГДР

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