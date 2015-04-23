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Йоахим Гаук, правозащитник, бывший федеральный президент Германии (2012 - 2017 гг).
Фото: Tim Brakemeier/dpa/picture alliance

Йоахим Гаук

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Йоахим Гаук - немецкий правозащитник, федеральный президент Германии в 2012 - 2017 годах.

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Контекст

Папки с документами в архиве "штази" в Берлине

Конец эпохи: документы "штази" отправились в архив

Конец эпохи: документы "штази" отправились в архив

Ведомство по архивам "штази" прекратило существование, но возможность изучения документов "штази" не исчезнет.
Политика17 июня 2021 г.
Lew Kopelew Preis für Frieden und Menschenrechte 2017

Как Льву Гудкову вручали премию в Германии (видео)

Как Льву Гудкову вручали премию в Германии (видео)

Награду российскому социологу вручил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.
Политика27 ноября 2017 г.
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Как Льву Гудкову вручали премию в Германии

Как Льву Гудкову вручали премию в Германии

Награду российскому социологу вручил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.
Политика27 ноября 2017 г.02:16 мин.
Йоахим Гаук и Джо Кезер при вручении "Премии за взаимопонимание и толерантность"

Еврейский музей в Берлине вручил премию экс-президенту ФРГ

Еврейский музей в Берлине вручил премию экс-президенту ФРГ

Йоахим Гаук и Джо Кезер удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность", учрежденной Еврейским музеем в Берлине.
Общество12 ноября 2017 г.
Военнослужащие бундесвера

Офицеры бундесвера готовили теракты против политиков

Офицеры бундесвера готовили теракты против политиков

В списке предполагаемых жертв, среди прочих, числились экс-президент ФРГ Йоахим Гаук и министр юстиции Хайко Маc.
Политика9 мая 2017 г.
Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер

Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ

Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ

Йоахим Гаук передал дела во дворце Бельвю своему преемнику. Штайнмайер будет приведен к присяге в бундестаге 22 марта.
Политика19 марта 2017 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Йоахим Гаук - правильный президент в правильное время

Александр Кудашефф
Комментарий
Политика17 марта 2017 г.
Сабине Кинкарц

Президент Штайнмайер - дилемма для Меркель

Сабине Кинкарц
Комментарий
Политика14 ноября 2016 г.

Йоахим Гаук - самостоятельный президент ФРГ

Кристоф Штрак
Комментарий
Политика6 июня 2016 г.

Комментарий: Назвать вещи своими именами

Кристоф Штрак
Комментарий
23 апреля 2015 г.