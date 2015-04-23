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Фото: Tim Brakemeier/dpa/picture alliance
Йоахим Гаук
Публикации по теме
Йоахим Гаук - немецкий правозащитник, федеральный президент Германии в 2012 - 2017 годах.
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Контекст
Конец эпохи: документы "штази" отправились в архив
Конец эпохи: документы "штази" отправились в архив
Ведомство по архивам "штази" прекратило существование, но возможность изучения документов "штази" не исчезнет.
Политика
17.06.2021
17 июня 2021 г.
Как Льву Гудкову вручали премию в Германии (видео)
Как Льву Гудкову вручали премию в Германии (видео)
Награду российскому социологу вручил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.
Политика
27.11.2017
27 ноября 2017 г.
Как Льву Гудкову вручали премию в Германии
Как Льву Гудкову вручали премию в Германии
Награду российскому социологу вручил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.
Политика
27.11.2017
27 ноября 2017 г.
02:16 мин.
Еврейский музей в Берлине вручил премию экс-президенту ФРГ
Еврейский музей в Берлине вручил премию экс-президенту ФРГ
Йоахим Гаук и Джо Кезер удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность", учрежденной Еврейским музеем в Берлине.
Общество
12.11.2017
12 ноября 2017 г.
Офицеры бундесвера готовили теракты против политиков
Офицеры бундесвера готовили теракты против политиков
В списке предполагаемых жертв, среди прочих, числились экс-президент ФРГ Йоахим Гаук и министр юстиции Хайко Маc.
Политика
09.05.2017
9 мая 2017 г.
Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ
Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ
Йоахим Гаук передал дела во дворце Бельвю своему преемнику. Штайнмайер будет приведен к присяге в бундестаге 22 марта.
Политика
19.03.2017
19 марта 2017 г.
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Мнения
Йоахим Гаук - правильный президент в правильное время
Александр Кудашефф
Комментарий
Политика
17.03.2017
17 марта 2017 г.
Президент Штайнмайер - дилемма для Меркель
Сабине Кинкарц
Комментарий
Политика
14.11.2016
14 ноября 2016 г.
Йоахим Гаук - самостоятельный президент ФРГ
Кристоф Штрак
Комментарий
Политика
06.06.2016
6 июня 2016 г.
Комментарий: Назвать вещи своими именами
Кристоф Штрак
Комментарий
23.04.2015
23 апреля 2015 г.
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