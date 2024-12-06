Гаук: РФ остается самой большой угрозой для безопасности ФРГ

Мир в Украине на условиях Путина "откроет не послевоенный, а предвоенный период", предостерег экс-президент ФРГ.

Россия остается самой "большой и непосредственной угрозой" для безопасности ФРГ в долгосрочной перспективе. Об этом заявил экс-президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck) на вручении Бенедиктинcкой премии Мёнхенгладбаха. Слова политика привело в четверг, 5 декабря, издание n-tv.

Президент РФ Владимир Путин использует в международной политике "открытую агрессию, неоимперское насилие и гибридную войну", и хотя нынешняя атака направлена на Украину, но в "долгосрочной перспективе затронет весь Запад", предостерег Гаук.

Гаук: Россия через пять-восемь лет будет в состоянии атаковать НАТО

Россия уже полностью поставила экономику и общество на военные рельсы, отметил он. "Через пять-восемь лет она за счет кадрового состава и материальных средств будет в состоянии атаковать НАТО", - продолжил политик. Кремль уже сейчас использует шпионаж и саботаж, кибератаки на институты, партии и отдельных лиц, а также дезинформацию, добавил Гаук.

Экс-президент назвал призывы к прекращению поставок западного оружия Украине и скорейшему заключению мирного соглашения с Россией "нарративами, зараженными духом покорности, которые идеально вписываются в российскую госпропаганду".

"Путин хочет получить вассальное государство"

Путин никогда не был заинтересован в серьезных переговорах по Украине, считает политик. "Его целью остается полное подчинение. Он хочет получить вассальное государство. Мир в пользу Путина откроет не послевоенный, а предвоенный период", - отметил он. Решительная поддержка Украины со стороны Запада - не только моральный долг, но и стратегическая необходимость для Германии и Европы, уверен бывший глава государства.

"На протяжении десятилетий в политике Германии в отношении России допускались ошибочные оценки, от которых нам еще предстоит освободиться", - указал 84-летний Гаук.

Он занимал пост президента ФРГ в 2012-2017 годах. Бенедиктинская премия Мёнхенгладбаха вручается за особую приверженность ценностям в рамках западной христианской традиции.