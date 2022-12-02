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Фото: Yves Herman/REUTERS
Правосудие и законЕвропа

В ЕС введут уголовную ответственность за обход санкций

Ксения Польская Брюссель
41 мин. назад

Обход санкций должен считаться уголовным преступлением во всех странах ЕС, а средства, полученные в обход санкций, - это "доход от преступления", который можно конфисковать, решила Еврокомиссия.

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Европейская комиссия в понедельник, 2 декабря, предложила ввести уголовное наказание за нарушение ограничительных мер Европейского Союза. Эта мера призвана закрыть правовые лазейки для обхода санкций, в том числе россиянам, подпавшим под санкции, пояснили в Брюсселе.

"Олигархи используют лазейки в законе, чтобы спрятать свои средства, - сказал официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд. - Наше предложение призвано закрыть эти лазейки и обеспечить должное соблюдение санкций Евросоюза".

Таким образом, обход или попытка обойти санкции ЕС путем перемещения средств или сокрытия их истинных владельцев будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Нарушителей ждет тюремное заключение сроком от пяти лет, в то время как компании будут обязаны платить крупные штрафы.

В список нарушений, составленный Еврокомиссией, вошли и такие действия, как торговля санкционными товарами и услугами, сделки с третьими странами с целью обхода санкций, предоставление средств подпавшим под санкции лицам, неспособность заморозить эти средства, пропуск на территорию ЕС лиц из санкционного списка и другие.

Путь к конфискации замороженных активов россиян

В некоторых странах Евросоюза обход санкций пока считается административным нарушением. При этом замороженные активы лиц, подпавших под санкции, можно конфисковать только в случае уголовного преследования. Введение единого подхода на уровне ЕС позволит властям каждой страны более эффективно расследовать, преследовать и наказывать за нарушение санкций, подчеркивают власти Евросоюза.

В частности - конфисковать замороженные активы российских олигархов во всех государствах ЕC. Средства и экономические ресурсы, полученные в обход ограничительных мер, следует рассматривать как "доход от преступления", указывает Еврокомиссия. Конфискация будет проводиться не на уровне Евросоюза, а властями отдельных стран на основании национальных Уголовных кодексов.

В настоящий момент в Евросоюзе заморожены активы российских олигархов на 19 млрд евро. "Замораживание активов, контролируемых олигархами и другими лицами, связанными с российской агрессией, - это ключ к разрушению российской военной машины", - убеждены в Еврокомиссии.

Теперь ее предложение обсудят Европарламент и Совет ЕС по обычной законодательной процедуре. В Брюсселе рассчитывают, что нововведение будет принято в ближайшие месяцы, сообщил Кристиан Виганд.

Предложения Еврокомиссии по привлечению РФ к ответственности за войну

"Россия и олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление", - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 30 ноября. Она представила новые меры привлечения России к ответственности за войну в Украине и ее последствия. Среди этих мер - использование замороженных российских активов для восстановления Украины и создание независимого международного суда для расследования российской агрессии против Украины.

С просьбой найти возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины Совет ЕС обратился в Еврокомиссию в октябре. В итоге она разработала варианты в соответствии с законодательством Евросоюза и международным правом.

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