  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер ЛяйенФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В ЕС намерены создать суд для преступлений РФ в Украине

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Спецсуд при поддержке ООН для расследования агрессии России в Украине предложила создать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

https://p.dw.com/p/4KHUm

Еврокомиссия (ЕК) предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России в Украине. Об этом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила в среду, 30 ноября, в Брюсселе. По ее словам, стремление создать новую структуру не означает отказа от взаимодействия с Международным уголовным судом (МУС).

"Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда", - отметила фон дер Ляйен. "Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за агрессию против суверенного государства", - добавила она. 

Россия должна заплатить за разрушения финансово

Председатель Еврокомиссии выразила уверенность, что РФ также должна финансово заплатить за разрушения, которые причинила. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 млрд евро, указала она.

Москва и российские олигархи "должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны", подчеркнула фон дер Ляйен. Глава ЕК напомнила, что Евросоюз заблокировал 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморозил 19 млрд евро активов российских олигархов.

"В краткосрочной перспективе мы могли бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования. В дальнейшем мы бы использовали полученные средства для Украины", - добавила глава Еврокомиссии. После снятия санкций с РФ средства должны быть использованы в качестве компенсации Москвы за ущерб, нанесенный Украине.

"Будем работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным. - указала фон дер Ляйен. - Вместе мы сможем найти законные способы добиться этого. Ужасные преступления России не останутся безнаказанными".

Координация работы с МУС

Ранее, 29 ноября, участники встречи G7 в Берлине приняли "Берлинскую декларацию", в которой обязались расширить сотрудничество между правоохранительными органами стран "большой семерки" с тем, чтобы эффективнее проводить расследование преступлений, совершенных высшим российским руководством и российскими военными в Украине. Для улучшения координации в каждой из стран будет обозначено национальное контактное ведомство, отвечающее за преступления против международного права.

С точки зрения министров, важно координировать работу национальных правоохранительных органов с МУС с тем, чтобы, с одной стороны, избегать дублирования в работе и повторных опросов свидетелей, переживших российскую оккупацию, а с другой, - не допустить того, чтобы те или иные преступления остались безнаказанными.

"Безнаказанность за совершенные в Украине преступления стала бы историческим поражением международного права и повторным унижением жертв", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) и пообещал, что он и его коллеги "сделают все для того, чтобы военные преступники предстали перед судом и понесли заслуженное наказание".

Смотрите также:

Дети в Буче пошли в школу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Завещание Бучи" в Берлине: напоминание немцам о войне в Украине

"Завещание Бучи" в Берлине: напоминание немцам о войне в Украине

В центре Берлина установили сгоревший автомобиль из Бучи, в котором погибли четыре женщины. Цель инсталляции - напомнить немцам о страданиях украинцев.
Конфликты22 августа 2022 г.02:10 мин.
external

Как волонтеры в Буче помогают жертвам войны

Как волонтеры в Буче помогают жертвам войны

В пригородах Киева группа парикмахеров и косметологов предлагает свои услуги людям, пережившим российскую оккупацию. Корреспондент DW встретился с так называемыми "волонтерами красоты" во время их недавней остановки в Буче.
Общество19 июля 2022 г.02:46 мин.
Сапер проверяет массовое захоронение в Изюме

Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 сентября.
Конфликты17 сентября 2022 г.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Украины перед зданием Европарламента в Страсбурге

Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные активы РФ

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экономика и бизнес21 ч. назад
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица

Постпред Украины в ООН: Россия должна пройти депутинизацию

Постпред Украины в ООН: Россия должна пройти депутинизацию

Политика23 ч. назад
Виктория Андруша на форуме в Берлине

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Конфликты10 ч. назад
Belarus Minsk | Unruhen | Proteste

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

Политика19 ч. назад
СПГ-танкер "Доха" в порта Рас-Лаффана - центра газовой промышленности Катара

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

Экономика и бизнес19 ч. назад
Образцы фейков об "украинских нацистах" в соцсетях

Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу