В ЕС намерены создать суд для преступлений РФ в Украине

Еврокомиссия (ЕК) предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России в Украине. Об этом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила в среду, 30 ноября, в Брюсселе. По ее словам, стремление создать новую структуру не означает отказа от взаимодействия с Международным уголовным судом (МУС).

"Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда", - отметила фон дер Ляйен. "Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за агрессию против суверенного государства", - добавила она.

Россия должна заплатить за разрушения финансово

Председатель Еврокомиссии выразила уверенность, что РФ также должна финансово заплатить за разрушения, которые причинила. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 млрд евро, указала она.

Москва и российские олигархи "должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны", подчеркнула фон дер Ляйен. Глава ЕК напомнила, что Евросоюз заблокировал 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморозил 19 млрд евро активов российских олигархов.

"В краткосрочной перспективе мы могли бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования. В дальнейшем мы бы использовали полученные средства для Украины", - добавила глава Еврокомиссии. После снятия санкций с РФ средства должны быть использованы в качестве компенсации Москвы за ущерб, нанесенный Украине.

"Будем работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным. - указала фон дер Ляйен. - Вместе мы сможем найти законные способы добиться этого. Ужасные преступления России не останутся безнаказанными".

Координация работы с МУС

Ранее, 29 ноября, участники встречи G7 в Берлине приняли "Берлинскую декларацию", в которой обязались расширить сотрудничество между правоохранительными органами стран "большой семерки" с тем, чтобы эффективнее проводить расследование преступлений, совершенных высшим российским руководством и российскими военными в Украине. Для улучшения координации в каждой из стран будет обозначено национальное контактное ведомство, отвечающее за преступления против международного права.

С точки зрения министров, важно координировать работу национальных правоохранительных органов с МУС с тем, чтобы, с одной стороны, избегать дублирования в работе и повторных опросов свидетелей, переживших российскую оккупацию, а с другой, - не допустить того, чтобы те или иные преступления остались безнаказанными.

"Безнаказанность за совершенные в Украине преступления стала бы историческим поражением международного права и повторным унижением жертв", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) и пообещал, что он и его коллеги "сделают все для того, чтобы военные преступники предстали перед судом и понесли заслуженное наказание".

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