Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Министры юстиции стран G7 на своей первой встрече в Берлине договорились о необходимости привлечения к суду за военные преступления в Украине представителей высшего руководства России.

"Мы единодушны в том, что должны привлечь к ответственности и российское руководство. Нельзя допустить ситуации, когда мелких рыбешек вешают, а крупных отпускают. И такая возможность у нас есть: и по немецким законам мы можем преследовать военных преступников вплоть до очень высокого уровня". Так министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) ответил на вопрос корреспондента DW, считает ли он и его коллеги из стран G7 необходимым судить и Владимира Путина за развязанную войну против Украины. Было это 29 ноября на пресс-конференции в Берлине по итогам первой в своем роде встречи министров юстиции стран "большой семерки".

Тема заседания - военные преступления

Правда, признал далее Бушман, для национальных правоохранительных органов все-таки есть границы: главы иностранных государств пользуются в Германии иммунитетом. "Но таких границ нет у Международного уголовного суда (в Гааге. - Ред.), - добавил Бушман. - Поэтому мы и выступаем за то, чтобы этот суд расследовал также преступления против человечности, занимался делами против всего российского руководства".

Встреча G7 на уровне министров юстиции была премьерой Фото: Nikita Jolkver/DW

"Большая семерка" еще ни разу не заседала на уровне министров юстиции. 29 ноября в Берлине была премьера, а поводом стала развязанная Путиным война против Украины, точнее - методы ее ведения. "Мы - свидетели войны в Украине, уже ее начало было преступлением и ведется она преступным образом", - говорил Бушман.

По его словам, российские власти ведут войну против Украины преступными методами, к числу которых относится, например, разрушение украинской энергетической инфраструктуры. "Тактика России направлена на то, чтобы оставить людей без тепла и электричества зимой, когда температура может опускаться до 30 градусов мороза", - сказал министр.

Страны G7 будут координировать расследование

Участники встречи G7 в Берлине приняли "Берлинское заявление", в котором обязались расширить сотрудничество между правоохранительными органами стран "большой семерки" с тем, чтобы эффективнее проводить расследование преступлений, совершенных высшим российским руководством и российскими военными в Украине. А для улучшения координации между ними в каждой из стран будет обозначено национальное контактное ведомство, отвечающее за преступления против международного права.

Международный уголовный суд в Гааге Фото: Florian Görner/DW

Важно, с точки зрения министров, координировать работу национальных правоохранительных органов с Международным уголовным судом (МУС) с тем, чтобы, с одной стороны, избегать дублирования в работе и повторных опросов свидетелей, переживших российскую оккупацию, а с другой, - не допустить того, чтобы те или иные преступления остались безнаказанными.

"Безнаказанность за совершенные в Украине преступления стала бы историческим поражением международного права и повторным унижением жертв", - заявил Бушман и пообещал, что он и его коллеги "сделаем все для того, чтобы военные преступники предстали перед судом и понесли заслуженное наказание".

О чем рассказали прокуроры из Украины, ФРГ и МУС

О ходе расследования военных преступлений в Украине министрам G7 рассказали украинский генеральный прокурор Андрей Костин и министр юстиции Денис Малюська, главный прокурор МУС Карим Хан и генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк (Peter Frank).

В Украине собраны тысячи доказательств военных преступлений Фото: Goktay Koraltan/Depo/abaca/picture alliance

Немецкая прокуратура, в частности, собирает свидетельские показания, которые дают следователям украинцы, бежавшие от войны на родине в Германию. А в самой Украине задокументированы уже почти 50 тысяч военных преступлений, под подозрением в их совершении находятся около 600 человек, собраны сотни тысяч вещдоков, которые необходимо систематизировать.

По оценке Дениса Малюськи, Россия должна возместить украинскому народу ущерб в размере 150 млрд долларов. Причем, эта сумма не учитывает компенсации причиненного Россией Украине экономического ущерба, а также выплат раненым и родственникам погибших украинцев.

Подсуден ли российский президент?

Но насколько реалистично и в самом деле посадить Владимира Путина на скамью подсудимых? "С точки зрения права это возможно, с политической - пока нет, - считает немецкий эксперт по международному праву Герд Ханкель (Gerd Hankel). - Но речь здесь идет о преступлениях, для которых нет срока давности. Значит, право может и подождать". А в какой ситуации будет Россия в ближайшие месяцы и годы пока совершенно не ясно.

Герд Ханкель Фото: Hamburger Institut für Sozialforschung

Эксперт убежден, что, в конце концов, и российская правящая верхушка будет привлечена к ответственности в МУС. Это вытекает из принципа всемирной универсальной юрисдикции. "При определенной тяжести преступлений совершенно неважно, какое гражданство у преступника, какое - у его жертвы, и в какой стране оно совершено", - поясняет Ханкель.

При этом, добавляет эксперт, очень важно собрать неопровержимые доказательства совершенных изнасилований, пыток и убийств мирных жителей, без чего невозможно будет вынести приговор. Сбор таких доказательств уже идет, их передают либо в Международный уголовный суд в Гааге, либо в распоряжение национальных следственных органов. В ряде случаев, говорит Ханкель, обвинительные заключения уже почти готовы для передачи дела в суд.

Киев: нужен спецтрибунал для осуждения российской агрессии

Но МУС не имеет полномочий заниматься таким преступлением, как агрессия одного государства против другого. Поэтому Киев выступает за создание специального трибунала для преследования виновных в нападении на Украину и привлечения к ответственности россиян за совершаемые в Украине военные преступления.

Андрей Костин на пресс-конференции в Берлине 29 ноября Фото: Nikita Jolkver/DW

Первоначальное преступление - агрессия, совершенная Россией против Украины, должно быть наказуемым на международном уровне, а для этого необходимо создать специальный трибунал, заявил после встречи генпрокурор Украины Андрей Костин. Киев выступает также за создание специального международного механизма по выплате Россией репараций Украине и компенсаций жертвам российской агрессии.

"Для каждого украинца крайне важно, чтобы Россия понесла всю ответственность за все военные преступления, - заявил Костин. - Международный же уголовный суд может рассматривать в нашей ситуации только три типа преступлений - военные преступления, преступления против человечности и геноцид, но не такое преступление, как агрессия". Поэтому, считает он, так важно создать новый специальный трибунал для осуждения российской агрессии.

Германия, как и другие страны ЕС, пока относятся к украинской инициативе сдержанно, считая, что такой трибунал - только одна из возможностей привлечь Россию к суду. Другая - расширить полномочия МУС. Но в любом случае, заявил Марко Бушман, "военные преступники нигде в мире не могут, не должны и не будут чувствовать себя в безопасности, мы будем их преследовать и судить, ни одно военное преступление не останется безнаказанным".

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