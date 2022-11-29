Украина запросила у НАТО ЗРК Patriot

На 279-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 29 ноября (время московское).

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На "Уралвагонзавод", выпускающий танки Т-72 и Т-90, будут отправлены 250 заключенных, приговоренных судом к принуди­тельным работам и отбывающих наказание в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило издание "Важные истории" со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Свердловской области. Пресс-служба уточнила, что заключенные будут работать операторами станков, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электро­сварщиками, слес­арями и машинистами кран­а. В свою очередь ТАСС сообщает, что они будут привлекаться к вспомогательным работам и не получат доступ к секретной информации. После начала войны "Уралвагонзавод" перешел на трехсменный режим работы, а в августе начал работать круглые сутки.

++20.00++

Производство электроэнергии в Украине покрывает 70% от потребностей в потреблении, 30% - дефицит, "который корректируется ограничениями". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства Украины. Этого достаточно, чтобы жители смогли включать свет "по крайней мере на 5-6 часов в день", отметил он.

Украина запросила у НАТО Patriot

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Дмитрий Кулеба Фото: Lev Radin/Pacific Press Agency/IMAGO

Украина запросила у НАТО зенитно-ракетные комплексы ПВО и ПРО Patriot, оснащенные управляемыми ракетами "поверхность-воздух". Киев "срочно" нуждается в этих комплексах, указал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Бухаресте, где проходит встреча глав МИД стран альянса. В ходе общения с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Кулеба отметил, что система ПВО должна предотвратить дальнейшие атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Польша ранее призывала правительство Германии предоставить Украине для этих целей Patriot. Между тем в Бухаресте министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) c оговорками высказалась по поводу передачи. НАТО должна обеспечить наличие достаточного количества оборонных систем "в зоне альянса", подчеркнула Бербок. Она напомнила о системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую Берлин уже поставил Киеву.

++19.30++

Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco), начало расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Специалисты выясняют, как 32-летняя Гульнара Керимова приобрела компании, в собственности которых находятся четыре виллы на мысе Антиб, а также устанавливают личность конечного бенефициара недвижимости. Эксперты Junalco изучают июньский отчет Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN).

Согласно этому документу, Керимова потратила на приобретение структур 268 млн евро, причем значительную часть средств предоставил ее брат Саид. Сулейман Керимов с 2018 года находится под санкциями США. В середине ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело штрафные меры в отношении его детей Саида, Гульнары и четырех принадлежащих Гульнаре французских контор по недвижимости. Европейский Союз и Великобритания добавили Сулеймана Керимова в свои санкционные списки после начала войны России в Украине.

Главы МИД стран НАТО: Киев не сможет рассчитывать на ускоренную процедуру приема

++19.15++

НАТО пообещала Киеву дальнейшую поддержку в защите Украины от агрессивной войны России. На встрече в Бухаресте министры иностранных дел 30 стран альянса приняли совместную декларацию. "Опираясь на поддержку, которую мы оказывали до сих пор, мы будем помогать Украине укреплять ее устойчивость, защищать ее население и противодействовать дезинформационным кампаниям и лжи России", - подчеркивается в документе. Поддержка будет оказываться "столько, сколько необходимо", указывается в декларации далее. В связи со стремлением Украины вступить в НАТО, министры дали понять, что на данный момент рассчитывать на ускоренную процедуру приема не следует. "Все виновные в военных преступлениях... должны быть привлечены к ответственности", - также подчеркнули участники встречи в Бухаресте.

++19.00++

США объявили о выделении 53 млн долларов (51 млн евро) на закупку оборудования для энергосистем Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, в результате которых миллионы людей остались без света и отопления. "Оборудование будет оперативно и в рамках чрезвычайного плана доставлено в Украину, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - подчеркивается в заявлении Госдепартамента США. Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

УП: Задержан "бывший замглавы мэра" Херсона

++18.30++

Работники Государственного бюро расследований Украины задержали "бывшего замглавы мэра" Херсона, который во время временной оккупации города работал на ВС РФ. Об этом сообщило издание "Украинская правда" (УП). Чиновника подозревают в коллаборационизме. По данным источника УП, речь идет о Владимире Пепеле, которого задержали 28 ноября.

++18.00++

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины для защиты энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщил гендир МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter. По его словам, вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он продолжит совместную работу по срочному созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Министры юстиции стран "Группы семи" приняли "Берлинскую декларацию"

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Марко Бушман Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Министры юстиции стран "Группы семи" ("большой семерки", G7) хотят, чтобы в будущем преступления против международного права преследовались и наказывались координированно. По итогам встречи подготовлена "Берлинская декларация". Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) назвал встречу глав ведомств юстиции, которая впервые прошла в формате G7, "исторической". Как следует из декларации, министры юстиции договорились о создании центрального национального контактного центра для преследования международных преступлений. К ним относятся серьезные нарушения прав человека, - такие как военные преступления или преступления против человечности. "Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, независимо от того, где они совершаются, независимо от того, кто их совершает", - предупредил Бушман.

++17.10++

Зафиксированы обстрелы в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По словам Гладкова, пострадавших нет. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы устраняют неисправности.

++16.50++

Россия ведет войну против Украины преступными методами, к числу которых относится разрушение украинской энергетической инфраструктуры. "Тактика России направлена на то, чтобы оставить людей без тепла и электричества зимой, когда температура может опускаться до 30 градусов мороза", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) в Берлине, где прошла встреча его коллег из стран "большой семерки" Российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре в Украине являются "военным преступлением", - подчеркнул он. По словам Бушмана, он "уверен, что в конце концов мы увидим в Международном уголовном суде дела о военных преступлениях и в отношении российского руководства".

NYT: В селе Правдино близ Херсона обнаружена общая могила минимум с шестью телами

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В селе Правдино, расположенном неподалеку от Херсона, на юге Украины после отступления войск РФ обнаружена общая могила минимум с шестью телами. Об этом передала The New York Times (NYT). По данным издания, речь идет о свидетельствах возможных военных преступлений. Тело седьмого охранника села не найдено, убита была и девочка-подросток, состоявшая в отношениях с одним из охранников.

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Украина получила еще одну французскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Четвертый брат Long Hand Family ("семейства длинной руки", так обычно называют дальнобойные системы. - Ред.) LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия - теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это - видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона", - отметил Резников.

Бербок: Нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины РФ подрывает цивилизацию

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Анналена Бербок Фото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

Ракетные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины являются "жестоким подрывом цивилизации". Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Эти атаки - "самое грубое нарушение международного права, которое только можно себе представить", указала Бербок. "Когда инфраструктуру целенаправленно бомбят, то сознательно допускают, что дети, старики, семьи должны замерзнуть до смерти, умереть от жажды и голода", - добавила она. Президент России Владимир Путин хочет сломать хребет украинского общества, отметила Бербок, пообещав продолжать поддержку Киеву.

Рябков: До конца года заседания по ДСНВ не будет

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Серей Рябков Фото: Eloi Rouyer/AFP/Getty Images

Москва предложит Вашингтону новые даты проведения заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), которое в одностороннем порядке было отложено РФ 28 ноября. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Между тем он подчеркнул, что встреча вряд ли состоится до конца года. Говоря о перспективах обмена заключенными, Рябков заявил, что "шанс всегда есть".

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Популярная в России украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по литовским крупным городам, не будет включена Литвой в список нежелательных в стране лиц, так как юридических оснований для такого шага не найдено. Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте. "Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено", - цитирует Левицкайте агентство ТАСС.

Суд в Москве начал рассматривать дело в отношении Яшина

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Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении оппозиционера Ильи Яшина. Политик и бывший муниципальный депутат Красносельского района обвинен в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал оказать Украине дополнительную помощь в свете атак на энергетическую инфраструктуру. "Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода", - сказал политик во время посещения логистического центра Немецкого Красного Креста. Штайнмайер призвал немецкие города и общины выстраивать партнерские отношения с украинскими городами, благодаря чему помощь можно будет доставлять ​​без бюрократических проволочек.

Сопровождавший Штайнмайера посол Украины в ФРГ Алексей Макеев поблагодарил его за помощь. По словам дипломата, поставки Немецкого Красного Креста поступили в том числе в пункты обогрева, создаваемые во многих городах.

Украина получила от Словакии 30 БМП-1

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Украина получила из Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Техника была передана украинской стороне на основании соглашения с Германией, объяснил Надь, поблагодарив главу Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) за сотрудничество.

Хроника событий 29 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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