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ПолитикаУкраина

НАТО обещает Украине дальнейшую помощь

Евгений Жуков
10 мин. назад

Страны НАТО заверили, что будут поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Помимо прочего речь идет о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры и защите населения от ракетных ударов.

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НАТО пообещала Украине дальнейшую поддержку в противостоянии российской агрессии. В совместном заявлении, принятом во вторник, 29 ноября, на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Бухаресте, говорится, что Украине будет предоставлена помощь в "укреплении ее способности к сопротивлению, защите населения и противостоянии российским кампаниям дезинформации и лжи".

Помимо прочего речь идет о восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и защите ее населения от ракетных ударов. При этом оговорено, что поддержка будет оказываться "столько, сколько потребуется".

В то же время министры дали понять, что ускоренной процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс пока не предполагается. Как и прежде, это обосновывается решением саммита НАТО 2008 года, участники которого договорились принять Украину и Грузию - но при условии, что те сначала пройдут через программы, предусмотренные для стран-кандидатов. Такие программы, однако, еще даже не начались, отмечает агентство dpa.

В декларации также подчеркивается, что продолжающееся российское вторжение в Украину ставит под угрозу мир, безопасность и благополучие. Совершая вопиющие атаки на гражданскую инфраструктуру, Москва лишает миллионы украинцев доступа к основным социальным службам; война также нанесла удар по мировым запасам продовольствия и поставила под угрозу наиболее уязвимые страны и группы населения в мире, указывается в документе.

"Все виновные в военных преступлениях (...) должны быть привлечены к ответственности", - говорится далее в декларации. НАТО осудила зверства против гражданского населения Украины и нарушения прав человека, приведя в качестве примеров принудительное переселение местных жителей, пытки и бесчеловечное обращение с женщинами и детьми.

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