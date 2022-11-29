Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО

Министры иностранных дел 30 стран - членов НАТО должны на встрече в Бухаресте 29-30 ноября подтвердить приверженность Североатлантического альянса политике открытых дверей. Об этом заявил во вторник, 29 ноября, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о членстве Украины.

"Дверь НАТО открыта", - отметил Столтенберг. Россия не имеет права вето на вступление других государств, добавил он, приведя пример Северной Македонии и Черногории, присоединившихся к альянсу. По словам генсека, своей политикой президент РФ Владимир Путин "добьется того, что Финляндия и Швеция" станут членами НАТО в ближайшее время.

"Мы придерживаемся того же мнения по поводу членства Украины", - подчеркнул руководитель альянса. "В то же время, основной упор сейчас - на поддержке Украины, обеспечении того, чтобы президент Путин не победил, а Украина одержала верх как суверенное государство в Европе", - указал Йенс Столтенберг.

"Президент Путин не может отказать суверенным странам в принятии суверенных решений, которые не представляют угрозы для России. Думаю, он боится демократии и свободы, и это - главный вызов для него", - добавил генсек НАТО.

Столтенберг предостерег от поставок беспилотников РФ

При этом Йенс Столтенберг предостерег Иран и другие страны от поставок России беспилотников и другого оружия, а также от поддержки "незаконной войны" РФ.

Генсек выразил уверенность, что сигнал, который пошлет встреча в Бухаресте, будет касаться необходимости делать больше для поддержки Киева. "Мы все платим цену из-за войны России в Украине. Однако мы платим деньгами, а украинцы - кровью", - констатировал генсек.

Материальная поддержка и военное оборудование для Киева

На встрече в Румынии - стране НАТО, которая имеет самую протяженную сухопутную границу с Украиной, - вероятно, будут даны новые обещания по оказанию поддержки Киеву топливом, генераторами, медицинскими принадлежностями, зимним оборудованием и системами по глушению беспилотников.

По данным AP, отдельные союзники по альянсу также, вероятно, объявят о новых поставках военного оборудования и вооружений Украине - главным образом систем противовоздушной обороны.

Министры вечером 29 ноября проведут рабочий ужин с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В среду, 30 ноября, они также обсудят способы усиления поддержки партнеров - Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы - на фоне давления РФ.

Обсуждение стратегической концепции НАТО

Главы МИД стран альянса также обсудят ход реализации новой стратегической концепции НАТО, которая была принята на саммите альянса в июне в Мадриде.

В рамках заседания по инициативе главы германской дипломатии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) намечено провести встречу руководителей МИД стран "Группы семи" ("большая семерка", G7) и партнеров для организации поддержки Украины в области снабжения энергоресурсами.

Главы МИД Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдавии, Финляндии, Швеции также примут участие в заседании НАТО.

Многонациональная боевая группа НАТО в Румынии

В Румынии новую боевую группу, размещенную в Чинку в регионе Трансильвания, возглавляют французские военные. Около 500 военнослужащих французской армии в течение последних месяцев отрабатывали взаимодействие с подразделениями из Польши, Нидерландов и США. В последние дни в Румынии были проведены испытания французской системы ПВО ближнего радиуса действия MAMBA. "Подобные маневры гарантируют, что силы НАТО могут действовать сообща и готовы ответить на угрозы с любого направления", - отмечала пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску.

В преддверии встречи министров иностранных дел НАТО Испания объявила о временном размещении восьми истребителей F-18 и 130 солдат в Румынии. США также сохраняют часть противоракетного щита в Румынии, который изначально был предназначен для защиты от атак баллистическими ракетами большой дальности со стороны Ирана или Северной Кореи. На данном этапе, по словам дипломатов НАТО в Брюсселе, они изучают вопрос о том, как оборонный щит может защитить и от российских ракет.

Смотрите также: