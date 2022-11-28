Встреча глав МИД в Румынии. НАТО укрепляет восточный фланг

Двухдневная встреча министров иностранных дел 30 стран НАТО неслучайно состоится 29-30 ноября в Румынии. Руководство организации таким образом демонстрирует поддержку восточного фланга НАТО и Черноморского региона, на который направлено особое внимание Североатлантического альянса после нападения России на Украину.

Весной 2022 года НАТО в связи с угрозой со стороны Москвы приняла решение о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Ранее, в 2017 году, в ответ на военные действия пророссийских сепаратистов в Донбассе в 2014 году и аннексию Крыма, НАТО сформировала боевые группы в трех странах Балтии и Польше. Четыре новые батальонные группы будут иметь численность от 900 до 1300 человек каждая. Несколько стран НАТО, в том числе Германия, предоставляют для них свои войска на постоянной основе, другие страны проводят ротацию своих военнослужащих.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Боевая мощь этих небольших подразделений ограничена, но их символическое значение очень важно. Потому что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, многонациональные силы отражают солидарность между странами-членами НАТО. "В ответ на войну России против Украины мы продолжаем укреплять силы сдерживания и обороны в восточной части альянса", - пояснила пресс-секретарь Столтенберга Оана Лунгеску. На саммите НАТО в Мадриде летом было оговорено, что в будущем боевые группы могут вырасти до уровня бригад, то есть до 5000 человек.

Беспрецедентная угроза со стороны России

Солидарность стран-членов НАТО на восточном фланге подверглась испытанию 15 ноября. После того, как ракета убила двух человек в Польше, недалеко от украинской границы, альянс пережил несколько напряженных и нервных часов, пока не стало ясно, что ракета, вероятно, была выпущена не российской, а украинской армией. Случайность, которая, однако, подняла вопрос о том, что произойдет, если Россия действительно нападет на территорию НАТО?

Тогда альянсу в соответствии со своими обещаниями о помощи всем странам-членам пришлось бы действовать решительно. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытался успокоить ситуацию, заявив, что в организации в данный момент не исходят из того, что Россия планирует нападение на союзников по НАТО. Тем не менее война президента России Владимира Путина воспринимается как беспрецедентная угроза, особенно в восточных странах НАТО, странах Балтии и Польше. Эту ситуацию министры иностранных дел обсудят и на встрече в Бухаресте.

Не ослаблять поддержку Украины

Кроме того, на ней пойдет речь и о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине, которая в настоящее время в основном нуждается в противоракетной обороне и боеприпасах для отражения российских атак на гражданскую инфраструктуру.

Польша отвергла идею усиления своей противовоздушной обороны ракетами Patriot из бундесвера. Эти системы должны скорее отправиться прямо в Украину, считает министр обороны Польши Мариуш Блащак, который первоначально назвал предложение немецкой армии "интересным". Генеральный секретарь НАТО Столтенберг на предстоящей встрече вновь призовет союзников не ослаблять поддержку Украины, даже если бы это привело к подорожанию энергии и продовольствия в их странах. Если Россия добьется своего, авторитарные режимы по всему миру поймут, что "они могут получить желаемое с помощью грубой силы", заявил Йенс Столтенберг на прошлой неделе на Парламентской ассамблее НАТО в Мадриде.

Сложности с логистикой

В Румынии новую боевую группу, размещенную в Чинку в регионе Трансильвания, возглавляют французские военные. Около 500 военнослужащих французской армии в течение последних месяцев отрабатывали взаимодействие с подразделениями из Польши, Нидерландов и США. В последние дни в Румынии были проведены испытания французской системы ПВО ближнего радиуса действия MAMBA. "Подобные маневры гарантируют, что силы НАТО могут действовать сообща и готовы ответить на угрозы с любого направления", - сказала пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску.

Французские танки Leclerc на пути в Румынию Фото: Sgt Jerome Salles/Armee de Terre/Defense/EMACOM/AP/dpa/picture alliance

Французский командующий боевой группой в Румынии заявил во время маневров в сентябре, что самая важная задача на данный момент - установить учебные цели и подготовиться к будущему стилю ведения войны. Проблемой может стать и логистический дефицит, который наблюдается не только в Румынии, но и во многих странах НАТО. Французской армии с трудом и большой задержкой удалось доставить свои танки для боевой группы в Румынию. Отсутствовали подходящие транспортные пути по железной дороге. Автомобильная перевозка была остановлена в Германии, поскольку в соответствии с правилами дорожного движения танки Leclerc были слишком тяжелыми. Затем танки не смогли пройти по важному мосту возле Чинку в Румынии, потому что он не мог выдержать тяжелые машины.

Французские войска жалуются на крыс

Румыния, которая является членом НАТО с 2004 года, имеет относительно слабо развитую дорожную сеть, что ограничит крупные военные перевозки в случае необходимости. Около четверти дорог не заасфальтированы. Только шесть процентов дорог являются автомагистралями. НАТО, а также Европейский Союз, приступили к реализации программ по повышению военной мобильности на всей территории альянса. Железным дорогам требуется больше вагонов для тяжеловесной техники. Ширина колеи в странах Балтии по-прежнему соответствует российскому стандарту. Его придется адаптировать к более узкому стандарту ЕС, но это обойдется в миллиарды евро. Польша поставила перед собой цель построить к 2034 году новые мосты, автострады и 2000 километров железнодорожных путей, в том числе для облегчения передислокации войск на восточную границу.

Истребители F-18 Hornet Фото: KAREN BLEIER/AFP

Французские войска жалуются на проблемы в Румынии. В октябре солдаты сообщали в социальных сетях о катастрофических условиях проживания и плохом питании. Говорили о нашествии крыс, мусоре и неотапливаемых палатках. Генеральный штаб Франции сообщил французской расследовательской платформе Mediapart, что при создании нового подразделения часто возникают неприемлемые условия. И это спустя восемь месяцев после начала операции в Румынии, подчеркивают журналисты. Тем временем, по данным министерства обороны Румынии, все требования французских военных были выполнены. Также возникли проблемы на авиабазе НАТО вблизи Констанцы. Там румынская военная прокуратура проводит расследование, поскольку солдаты, очевидно, вместе с организованными криминальными группировками, украли дизельное топливо и керосин на сумму в два миллиона евро.

Испания направляет истребители

Несмотря на существующие трудности, НАТО не только сформировала новую боевую группу в Румынии, но и усилила ее противовоздушную оборону. Накануне встречи министров иностранных дел Испания объявила о временном размещении восьми истребителей F-18 и 130 солдат в Румынии. США также сохраняют часть противоракетного щита в Румынии, который изначально был предназначен для защиты от атак баллистическими ракетами дальнего радиуса действия со стороны Ирана или Северной Кореи. Сейчас, по словам дипломатов НАТО в Брюсселе, они изучают вопрос о том, как оборонный щит может защитить и от российских ракет.

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