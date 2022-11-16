Что известно о падении ракеты в Польше на границе с Украиной

Вероятной причиной взрыва недалеко от границы Польши и Украины стало падение ракеты, выпущенной украинским ЗРК С-300. В Варшаве не оценивают инцидент как намеренную атаку на страну НАТО.

15 ноября в результате падения ракеты на территорию польского села Пшеводув, расположенного менее чем в 10 км от границы с Украиной, погибли два человека. Каковы основные версии происшествия, какие действия были предприняты после инцидента и что по поводу случившегося заявили Польша, Украина, Россия и НАТО - в материале DW.

Что заявили в МИД Польши?

Согласно первоначальному заявлению МИД Польши, в ходе "многочасового массированного обстрела" территории Украины вооруженными силами РФ" во вторник, 15 ноября, в 15.40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства Польши упала ракета "российского производства", в результате чего погибли два гражданина Польши. "В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения", - указывалось в сообщении.

Каковы основные версии происшествия?

Согласно основной версии, обломки, оставшиеся после взрыва, являются частями зенитной ракеты от украинского комплекса ПВО С-300.

Зенитный ракетный комплекс С-300 (фото из архива) Фото: Sergei Savostyanov/ITAR/TASS/imago

В то же время журналист польского издания Polsat News в Украине Матеуш Лаховски написал в Twitter, что обломки, найденные в Пшеводуве, - части российской крылатой ракеты X-101. К такому выводу, по его словам, пришли военный эксперт и источник в Минобороны Украины, которые по просьбе Лаховски изучили фотографии обломков.

Что заявили в Минобороны РФ?

Российское военное ведомство заявило, что ракетные удары накануне наносились "по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы". "Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", - заверили в Минобороны России.

Кто проводит расследование инцидента?

В тот же вечер к месту падения ракеты прибыли польские военные эксперты и криминалисты. Руководители стран "большой семерки" и НАТО собрались на экстренную встречу в кулуарах саммита "большой двадцатки" (G20), проходящего на Бали.

Как заявил по итогам совещания президент США Джо Байден, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО помогут в расследовании взрыва. При этом, по словам американского лидера, "маловероятно", что упавшая в Польше ракета была выпущена Россией. Позже, как передало Reuters, Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что падение ракеты в Польше является результатом работы украинской ПВО.

Участники экстренногшо совещания "большой семерки" и НАТО, посвященного инциденту в Польше Фото: The Yomiuri Shimbun via AP Images/AP Photo/picture alliance

В то же время вечером 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты. "Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше...Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия испытывает безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты", - написал он в Telegram.

Алексей Данилов Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Позднее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего, что Киев выступает за совместное с партнерами максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты в Польше.

"Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО", - приводит его слова пресс-служба СНБО. Киев также просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям украинских Минобороны и погранслужбы.

Какова официальная позиция президента Польши?

Президент Польши Дуда 16 ноября заявил, что ракета, которая взорвалась в Польше, с большой вероятностью принадлежала украинской системе ПВО. Соответствующее сообщение распространила канцелярия главы государства в Twitter. Дуда также опроверг предположения, что имело место преднамеренная атака на территорию Польши.

Что решили в НАТО?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе сказал, что расследование падения ракеты в Польше продолжается и надо дождаться окончательных результатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

"У нас нет никаких признаков, что это была преднамеренная атака. И нет никаких признаков, что Россия готовила нападение на территорию НАТО. И у нас нет данных о том, что Россия планирует наступательные военные действия против союзников НАТО. Это демонстрирует, что есть опасность, связанная с продолжающейся войной в Украине. Но это не изменило нашу фундаментальную оценку относительно угрозы для союзников НАТО", - пояснил глава альянса.

По словам Столтенберга, "взрыв произошел, когда Россия запустила волну ракетных атак по Украине", и, согласно предварительным данным, причиной инцидента стало использование украинских ПВО против российских ракет. "Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", - подчеркнул генсек НАТО.

Какова реакция Германии?

Власти Германии пока не дали однозначных комментариев по поводу инцидента. "Мы хотим детально расследовать этот удар, эти разрушения", - сообщил в интервью газете Die Welt федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в кулуарах саммита G20 на Бали. Только тогда станет ясно, "какие выводы мы должны из этого сделать". В то же время глава правительства отметил, что нельзя упускать из виду основную причину произошедшего. Этого бы не произошло "без войны России против Украины, без ракет, которые сейчас интенсивно и масштабно выпускаются по украинской инфраструктуре".

Каковы возможные последствия?

Исходя из заявления Йенса Столтенберга, НАТО не считает произошедшее преднамеренной атакой на страну-члена альянса, что означает, что в данном случае не будет применена 5-я статья Вашингтонского договора, предусматривающая коллектиную оборону - когда нападение на страну, которая является членом НАТО, расценивается как агрессия против всех участников альянса. Тем не менее Столтенберг добавил, что после инцидента в Польше на восточном фланге НАТО будут развернуты дополнительные системы ПВО.

Министерство обороны Германии предложило Польше помощь в обеспечении безопасности ее воздушного пространства. Немецкие истребители Eurofighter могут быть задействованы для этой цели "уже завтра", "если Польша того пожелает", уточнил представитель министерства в Берлине. Для этого истребители не нужно было бы перебрасывать в Польшу, они могли бы взлетать с баз немецких ВВС. НАТО и ее союзники также хотят укрепить ПВО Украины в будущем. Министр обороны США Ллойд Остин в режиме видеоконференции обсудит этот вопрос с коллегами из 50 стран на очередном заседании так называемой контактной группы по Украине.

Будет ли установлена бесполетная зона над Украиной?

С начала российского вторжения Киев просит партнеров установить бесполетную зону над Украиной. После инцидента в Пшеводуве о такой возможности напомнили министр обороны Латвии Артис Пабрикс и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. "Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности также", - написал в своем Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом в правительстве Германии исключили такую возможность. Установление бесполетной зоны создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО, заявил в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). "Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", - заключил он.

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