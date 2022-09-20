Западу нужно эффективнее помогать Украине

Уничтоженная бронетехника на дороге в Балаклее Харьковской области, 10 сентября 2022 года Фото: Juan Barreto/AFP

Если что-то и отличает эту войну, то не оружие, а украинцы. Их дух сопротивления российскому агрессору, их боевая мощь, их упорство, их способность переносить страдания, их тактическое мастерство, их информационная кампания не имеют равных. Даже без поддержки Запада, чьи отдельные политики предсказывали, что захваченная страна сможет бороться за выживание лишь несколько часов, она заняла бы свое место в анналах.

Это и героическое, и в то же время трагическое место. Как бы ни помогали западные государства, вне зависимости от военных успехов, очевидно: их опасения в отношении России сильнее, чем готовность помочь угнетенной жертве. Несомненно, поставленные Германией "Гепарды" и самоходные гаубицы спасают жизни украинцев и позволяют Украине перенять инициативу. Но можно было бы поставлять больше оружия, и более эффективного. Пока же это происходит вполсилы.

Райнхард Мюллер

Американский президент Байден ясно дал понять, что он не намерен создавать риск возникновения Третьей мировой войны и хочет избежать того, чтобы Украина наносила удары, например, по целям в России. Не надо допустить и того, чтобы чувствующий опасность оказаться прижатым к стенке Путин испытывал Запад на прочность.

Украине нужно больше помощи

В этом смысле даже канцлер нового правительства ФРГ не может так просто вырваться из этого "санитарного кордона". Или он должен возглавить возможный контрудар НАТО? Канцлер должен ответить на вопрос, имеет ли существенное значение поставка боевых танков, учитывая возможную реакцию Путина, которую и без того довольно сложно оценить. Тот, кто действительно хочет, чтобы агрессивной войне, аннексии территорий и геноциду не было места в Европе, и в то же время считает, что он "бок о бок" с Украиной, должен делать больше, чем просто оказывать "паллиативную помощь". Украина должна жить - как суверенное государство в своих признанных границах. Из принципа. И в наших собственных интересах.

Автор: Райнхард Мюллер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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