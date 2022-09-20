  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
КонфликтыГермания

Западу нужно эффективнее помогать Украине

Райнхард Мюллер
Райнхард Мюллер
Гостевой комментарий
56 мин. назад

Запад мог бы поставлять Украине более эффективное оружие, чтобы положить конец развязанной Россией войне и геноциду в Европе, считает обозреватель FAZ Райнхард Мюллер.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-zapadu-nuzno-effektivnee-pomogat-ukraine/a-63173811
Уничтоженная бронетехника на дороге в Балаклее Харьковской области, 10 сентября 2022 года
Уничтоженная бронетехника на дороге в Балаклее Харьковской области, 10 сентября 2022 годаФото: Juan Barreto/AFP

Если что-то и отличает эту войну, то не оружие, а украинцы. Их дух сопротивления российскому агрессору, их боевая мощь, их упорство, их способность переносить страдания, их тактическое мастерство, их информационная кампания не имеют равных. Даже без поддержки Запада, чьи отдельные политики предсказывали, что захваченная страна сможет бороться за выживание лишь несколько часов, она заняла бы свое место в анналах.

Это и героическое, и в то же время трагическое место. Как бы ни помогали западные государства, вне зависимости от военных успехов, очевидно: их опасения в отношении России сильнее, чем готовность помочь угнетенной жертве. Несомненно, поставленные Германией "Гепарды" и самоходные гаубицы спасают жизни украинцев и позволяют Украине перенять инициативу. Но можно было бы поставлять больше оружия, и более эффективного. Пока же это происходит вполсилы.

Райнхард Мюллер
Райнхард Мюллер

Американский президент Байден ясно дал понять, что он не намерен создавать риск возникновения Третьей мировой войны и хочет избежать того, чтобы Украина наносила удары, например, по целям в России. Не надо допустить и того, чтобы чувствующий опасность оказаться прижатым к стенке Путин испытывал Запад на прочность.

Украине нужно больше помощи 

В этом смысле даже канцлер нового правительства ФРГ не может так просто вырваться из этого "санитарного кордона". Или он должен возглавить возможный контрудар НАТО? Канцлер должен ответить на вопрос, имеет ли существенное значение поставка боевых танков, учитывая возможную реакцию Путина, которую и без того довольно сложно оценить. Тот, кто действительно хочет, чтобы агрессивной войне, аннексии территорий и геноциду не было места в Европе, и в то же время считает, что он "бок о бок" с Украиной, должен делать больше, чем просто оказывать "паллиативную помощь". Украина должна жить - как суверенное государство в своих признанных границах. Из принципа. И в наших собственных интересах. 

Автор: Райнхард Мюллер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: 

Украина требует больше вооружений

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий политик о запрете туризма из РФ в ЕС: "Нам надо разбудить россиян" (31.08.2022)

Немецкий политик о запрете туризма из РФ в ЕС: "Нам надо разбудить россиян" (31.08.2022)

Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер считает, что запрет на шенгенские визы для граждан России мог бы изменить ход войны в Украине. Почему?
Политика
31 августа 2022 г.
07:32 мин.
external

Почему немцы остаются в Украине, несмотря на войну (04.09.2022)

Почему немцы остаются в Украине, несмотря на войну (04.09.2022)

Миллионы украинцев стали беженцами из-за полномасштабного вторжения России. Иностранцы в Украину сейчас практически не приезжают. DW пообщалась с немцами, которые, несмотря на войну, продолжают работать в Украине.
Общество
4 сентября 2022 г.
05:17 мин.

Сайт FAZ

www.faz.net
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкая военная техника в Украине

ЕС планирует создание миссии по военной помощи Украине

Конфликты
50 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Йозеф Шустер

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Общество
18 ч. назад
Пограничный переход в Нарве

Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Конфликты
23 ч. назад
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский

В Киеве не видят смысла во встрече Зеленского с Путиным

В Киеве не видят смысла во встрече Зеленского с Путиным

Политика
18 сентября 2022 г.
У мужчины на спине прикреплен лист бумаги6 на котором написано "иностранный агент"

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Правовые основы государства
18 сентября 2022 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Как живет освобожденная Харьковская область

Как живет освобожденная Харьковская область

Политика
17 сентября 2022 г.
Screenshot I DW Gerspräch mit Igor Guberman, ein russischer Schriftsteller

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Политика
17 сентября 2022 г.
На главную страницу