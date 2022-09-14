Украине нужно срочно поставить немецкие танки

Киев призывает Германию поставить Украине танки Leopard 2 Фото: Courtesy Canadian Armed Forces/REUTERS

Недавние успехи украинской армии на востоке страны стали сюрпризом не только для российских войск. Запад, в том числе и правительство Германии, также не рассчитывал на быстрое продвижение ВСУ. Слишком высокой для Берлина казалась боеспособность обеих армий: с одной стороны, Россия, считающаяся военной сверхдержавой с бесконечными возможностями снабжения пушками, танками и истребителями; с другой стороны - украинские войска, которые на протяжении нескольких месяцев ежедневно выпрашивали у Запада оружие, чтобы продолжать боевые действия.

Закрепить успех на поле боя

И вот теперь Украина снова обратилась к немецкому правительству с просьбой срочно отправить в страну современные танки Leopard 2. Киев хочет использовать успех на поле боя и оттеснить российские войска как можно дальше. Дальнейшее приобретение территории стало бы важным козырем в переговорах с Москвой в случае возможного перемирия.

Миодраг Шорич

Современные танки для Киева сейчас, немедленно? Правительство Германии колеблется. Как это часто случалось в последние месяцы, когда речь шла о поставках оружия в Украину.

Реакция Берлина амбивалентна: члены правительства обещают, что Германия будет безоговорочно стоять на стороне Украины. При этом они тут же исчезают, когда их просят четко ответить на вопрос, должна Германия поставлять Киеву танки Leopard 2 или нет. Между риторикой и практическими действиями часто пролегает дистанция огромного размера.

Спор между партнерами по немецкой коалиции

Это правда, что канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и, в частности, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) соблюдают осторожность и уклоняются от четкого ответа. Их партнеры по правящей коалиции, либералы и "зеленые", в свою очередь, выступают за поставку Украине тяжелого вооружения, включая современные западные танки.

В Украине спор между партнерами по немецкой правительственной коалиции не находит большого понимания. Сейчас Киев нуждается в поддержке. Ведь удача на поле боя может быстро отвернуться. И никто не может предсказать, сумеют ли немецкие танки через несколько месяцев оказать такое же сдерживающее воздействие на российских агрессоров, как в ближайшие недели.

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) снова медлит: во-первых, он хочет скоординировать поставки танков Leopard 2 - особенно с США, Францией и Великобританией. Во-вторых, несмотря на поставки оружия Киеву, Шольц не хочет полностью рвать отношения с Кремлем. В-третьих, глава правительства ФРГ опасается, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, чтобы предотвратить неминуемое военное поражение. Запад хотел бы, чтобы конфликт в итоге был урегулирован посредством политического решения, которое устроит все стороны - в том числе и Москву.

Опасность для Путина станет шансом для Запада

Но войны редко развиваются по тому сценарию, который рисуют себе политики. В последние месяцы это ощутил на себе президент Путин. В феврале он думал, что его так называемая "специальная операция" продлится несколько дней, в лучшем случае - недель, принеся ему сокрушительную победу. В действительности же ему вряд ли мог представиться лучший шанс продемонстрировать мировому общественному мнению военную некомпетентность и низкий моральный дух российских войск.

Военное поражение поставило бы под угрозу его власть. Для Запада же оно стало бы не угрозой, а шансом. Путин не склонен к иррациональным действиям. Он уважает противников только в том случае, если они могут противопоставить ему силу. Проявление слабости, в том числе и разобщенность Запада, он использует в своих интересах.

Поэтому нельзя, чтобы согласование между западными союзниками вопроса о поставках современных танков Украине длилось неделями. Оно должно произойти быстро - в течение нескольких дней. Это решение, еще одна демонстрация единства Запада, значительно повысило бы готовность Путина к серьезным переговорам.

Риск войны с НАТО

И еще: Западу не нужно бояться применения ядерного оружия. Эти угрожающие жесты Кремля, скорее, риторика, чем что-либо другое. Использование ядерного оружие быстро привело бы к концу Путина. Китай, его самый важный союзник, отвернулся бы от него, как минимум, из-за экономических последствий.

То же самое относится и к россиянам. Они хотят продолжать верить в то, что обещал им Путин: в ограниченную по пространству и времени "спецоперацию", которая почти не влияет на их повседневную жизнь. Опросы показывают, что россияне ничего так сильно не боятся, как военной конфронтации с НАТО. А в случае применения Россией ядерного оружия она едва ли исключена.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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