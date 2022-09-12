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Немецкий танк Leopard-2 в ПольшеФото: Csaba Krizsan/dpa
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В партии "зеленых" призвали увеличить поставки оружия Киеву

Александра Иванова
1 ч. назад

Германии необходимо поддержать Украину, чтобы та до конца года смогла освободить как можно больше своей территории, заявил Омид Нурипур.

https://www.dw.com/ru/sopredsedatel-zelenyh-prizval-berlin-uvelicit-postavki-oruzia-kievu/a-63088091

В Германии сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) на фоне успешного контрнаступления украинской армии призвал увеличить объемы поставок немецких вооружений Киеву. "Нам нужно вынести на первый план потребности Украины (в вооружении. - Ред.). Именно сейчас, перед наступлением зимы нам необходимо поддержать Украину, чтобы она еще в нынешнем году смогла освободить как можно больше своей территории",  - заявил политик в интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в понедельник, 12 сентября.

По мнению Нурипура, вооружения для поставок в Украину нужно брать по возможности не только из резервов, предназначенных для кругового обмена, но и из запасов бундесвера или непосредственно у производителей. При этом политик не уточнил, подразумевает ли он поставки танков Leopard 2. Эти танки, так же как и БМП Marder, являются частью кругового обмена, в рамках которого восточноевропейские партнеры ФРГ по НАТО поставляют в Украину вооружения советского образца, получая взамен более современные.

Киев просил Германию поставить как танки Leopard 2, так и БМП Marder. Германские производители могли бы незамедлительно реализовать этот заказ, однако ведомство федерального канцлера пока не дало на это согласия.

Роль ФРГ в укреплении восточного фланга НАТО

Со своей стороны, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) указала в интервью онлайн-изданию Politico на обязательства ФРГ в плане усиления восточного фланга НАТО: "Мы, немцы, очень серьезно относимся к этому обязательству и массивно поддерживаем Литву. Но если я хочу это делать, то мне нужны солдаты, которые должным образом обучены и экипированы, и мне нужно иметь возможность перевезти материал в Литву. И я повторю: у меня много техники на бумаге - но когда я смотрю на оперативную готовность, все выглядит совсем иначе".

По словам Ламбрехт, причина такого положения вещей заключается в недостаточном финансировании бундесвера в прошлом.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что оказание поддержки Украине он считает более важным, чем плановое наполнение складов с оружием в странах - членах НАТО.

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Интервью сопредседателя партии "Союз 90/"зеленые" Омида Нурипура в газете Augsburger Allgemeine

Omid Nouripour: „Ich habe am Ende geweint, als Winnetou starb“
www.augsburger-allgemeine.de
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