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Немецкие солдаты в Литве (фото из архива)
Немецкие солдаты в Литве (фото из архива)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В Литву прибыли сто солдат бундесвера

Жан Рофе
2 ч. назад

Германия расширяет присутствие своих вооруженных сил в Литве для укрепления восточного фланга НАТО.

https://www.dw.com/ru/v-litvu-pribyli-okolo-sta-soldat-bundesvera/a-63017823

Около сотни немецких военнослужащих прибыли в Литву в воскресенье, 4 сентября, в рамках обещанного Германией расширения военного присутствия на восточном фланге НАТО. Солдаты новой бригады сошли с парома в портовом городе Клайпеда. Они должны создать там передовой командный пункт для проведения совместных учений в координации с вооруженными силами Литвы, сообщил бундесвер в Twitter.

Выступая перед журналистами в Клайпеде, бригадный генерал Кристиан Наврат (Christian Nawrat) заявил: "Послание нашим союзникам здесь, на восточном фланге, заключается в том, что мы привержены делу обеспечения безопасности". Как передает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя вооруженных сил Германии, первые учения могут быть проведены в октябре.

Численность бригады - до 5000 военнослужащих

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Планируется, что Германия возьмет на себя командование бригадой в Литве численностью 3000-5000 военнослужащих. Там будут размещены вооружения, боеприпасы и командный состав. При этом большая часть солдат будет дислоцироваться в состоянии готовности в Германии.

Во время визита в Литву в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что поддерживает формирование "надежной боевой бригады" для защиты восточного фланга НАТО. "Как союзники по НАТО мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения", - указал глава немецкого правительства.

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