Кулеба "разочарован" отказом Берлина поставлять танки

На 202-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии, ВСУ проводят контрнаступление на востоке и юге страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 13 сентября (время московское).

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время первого пленарного заседания осенней сессии Госдумы РФ назвал агрессию против Украины "полноценной войной". По его словам, за два месяца, которые Госдума провела на каникулах, ситуация, в том числе на фронте, изменилась "коренным образом". Он потребовал "мобилизации сил и ресурсов", а также "сплочения общества и четкого определение главных приоритетов".

Глава МИД Украины "разочарован" правительством Германии

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что правительство Германии по-прежнему отказывается поставлять Киеву боевые танки и боевые машины пехоты. Для такой позиции "нет никаких рациональных аргументов", а лишь "абстрактные страхи и оправдания", написал Кулеба в Twitter. "Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида", - добавил он.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению Владимира Зеленского. В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

Участниками договора в качестве гарантов могли бы стать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. "Мы должны сделать так, чтобы лозунг "Можем повторить" вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только "Никогда снова". Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отбить у русских желание реванша", - отметил Ермак. "И способная нанести агрессору непоправимый вред в случае, если это желание окажется непреодолимым. Безопасные гарантии направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь", - добавил он.

АТОР: Девять стран больше не принимают от граждан РФ документы на турвизы

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Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан РФ документы на оформление туристических виз. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Продолжают принимать документы на этот тип виз, среди прочих, Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр (национальная виза, не для Шенгенской зоны).

Глава МИД Украины назвал две цели ядерного шантажа со стороны России

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Россия пытается достичь ядерным шантажом на захваченной ею Запорожской АЭС двух целей, заявил агентству РБК-Украина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Цель номер один - выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины, нарушив наш энергетический баланс, соответственно ухудшив энергетическую безопасность Украины накануне зимнего сезона", - отметил Кулеба. Второй целью, по его словам, является стремление Кремля повлиять на решение ЕС о санкционной политике в отношении России.

Хроника событий 13 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 сентября 14.00 - 23.59 >>>





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