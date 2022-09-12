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Штаб-квритира ФСБ на ЛубянкеФото: Igor Sinitsyn/imageBROKER/picture alliance
ПолитикаРоссия

Гибель "замглавы" Новой Каховки оказалась инсценировкой ФСБ

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В начале августа поступили сообщения об убийстве российского "замглавы" Новой Каховки Сергея Гуры. Выяснилось, что "убийство" оказалось инсценировкой российских спецслужб.

https://www.dw.com/ru/ubijstvo-zamglavy-novoj-kahovki-okazalos-inscenirovkoj-fsb/a-63090745

Убийства двух сотрудников оккупационной "администрации" Новой Каховки Херсонской области были инсценировкой российских спецслужб с целью предотвратить реальные покушения, сообщил в понедельник, 12 сентября, Первый канал. Речь идет о "заместителе главы" "администрации" Виталии Гуре и о Сергее Томко, которого телеканал назвал "заместителем начальника полиции" города.

Сообщения о гибели Гуры в результате покушения появились 6 августа. Агентство РИА "Новости" показало кадры из частного дома с лужей крови на полу. Информация об убийстве Томко поступила 8 июля.

Инсценировка ФСБ

В сюжете Первого канала утверждается, что настоящие покушения на Томко и Гуру дистанционно готовил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Бондарчук. Местные жители, с которыми он связался для совершения покушений, якобы общались с ним под контролем ФСБ. Благодаря этому российские спецслужбы, как утверждается, выявили и задержали членов "крымской ячейки диверсионной группы".

Сюжет Первого канала вышел после того, как ФСБ утром 12 сентября объявила о пресечении серии терактов, которые якобы готовила в Херсонской области и в Крыму СБУ. Служба безопасности Украины утверждения ФСБ пока не комментировала.

В оккупированных Россией регионах Украины регулярно происходят покушения на чиновников, сотрудничающих с РФ.

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