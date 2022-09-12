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Премьер-министр Израиля Яир Лапид и канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине 12 сентября
Яир Лапид и Олаф Шольц в Берлине 12 сентябряФото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

Лапид благодарен Шольцу за то, что тот осадил Аббаса

Екатерина Венкина
40 мин. назад

Яир Лапид встретился с Олафом Шольцем в Берлине. Стороны обсудили стратегическое партнерство и энергобезопасность ЕС.

https://www.dw.com/ru/premer-izraila-poblagodaril-solca-za-to-cto-tot-osadil-abbasa/a-63098247

Израильский премьер-министр Яир Лапид поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за его реакцию на слова главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса, сравнившего действия Израиля в отношении палестинцев с Холокостом. Соответствующее заявление Лапид сделал во время встречи с Шольцем в Берлине в понедельник, 12 сентября. 

"Я поблагодарил канцлера за то, что он отреагировал на слова Аббаса после встречи. Мы ценим что, он высказался так однозначно", - отметил Лапид. 

Инцидент с Аббасом на пресс-конференции в Берлине

Аббас в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем в Берлине 16 августа обвинил Израиль в многократном Холокосте по отношению к палестинцам. "Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах - 50 массовых расправ, 50 Холокостов", - сказал палестинский лидер.

Шольц на пресс-конференции никак не прокомментировал слова Аббаса о Холокосте, за что подвергся резкой критике со стороны оппозиции. Вечером того же дня канцлер заявил в интервью газете Bild: "Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема".

На следующий день, 17 августа, в Twitter Шольц вновь коснулся этой темы. "Испытываю глубочайшее негодование из-за возмутительных высказываний палестинского президента Махмуда Аббаса... Осуждаю любые попытки отрицания преступлений Холокоста", - написал канцлер ФРГ. 

Первый визит Лапида в Берлин на посту премьера

Речь идет о первом визите Лапида в Берлин на посту премьер-министра Израиля. Как передало агентство dpa, в ходе встречи обсуждались окончательные детали соглашения о стратегическом партнерстве между Израилем и Германией. До этого глава израильского кабмина встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок (Annalena Baerbock).

Олаф Шольц в свою очередь констатировал, что российская агрессия в отношении Киева стала поворотным моментом для обороны Германии. "Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Израилем, к примеру, - в области противовоздушной обороны, где Израиль может многое предложить, в частности, с учетом системы  (противоракетной обороны. - Ред.) Arrow 3 ", - подчеркнул глава германского кабмина. 

Наращивание сотрудничества в энергосфере

Предполагается также наращивание сотрудничества в энергетической сфере. Так, Израиль сможет поставить в ЕС около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году, заявил Яир Лапид. "Мы собираемся принять участие в усилиях по замещению российского газа в Европе", - отметил Лапид после встречи. Шольц в свою очередь указал, что Германия работает над созданием инфраструктуры, которая позволит получать сырье от новых партнеров по мере отказа от российских поставок.

В июне Израиль и Египет подписали в Каире соглашение - в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - о поставках сжиженного природного газа в Европу. Израиль должен будет переправлять газ в соседний Египет, там сырье будет переводиться в сжиженное состояние, после чего - доставляться на танкерах в Европу.

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