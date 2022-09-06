Президент Израиля призвал в бундестаге помнить о Холокосте

Президент Израиля Ицхак Герцог напомнил об обязательстве

как его страны, так и Германии не забывать о Холокосте. Память о погибших является обязательством, моральным требованием и ответственностью обеих стран, заявил он во вторник, 6 сентября, выступая с речью в бундестаге ФРГ.

Память о погибших евреях является важной частью израильской идентичности, подчеркнул Герцог, находящийся с трехдневным визитом в ФРГ. Он напомнил, что Германия была родиной для тысяч евреев, их жизнь в этой стране отражена вкладом в культуру и науку. Кроме того, в Германии произошло становление наиболее важных раввинов, она была родной страной великих интеллектуалов, в том числе теолога Авраама Гейгера, ученого Альберта Эйнштейна, композитора Курта Вайля и поэтессы Эльзы Ласкер-Шулер, указал президент Израиля.

Одновременно в Германии происходили и величайшие зверства в истории, от уничтожения еврейских общин до "глубочайшей бездны человеческого сосуществования" - Холокоста, заявил далее израильский президент. По его словам, память об этом тяжела и болезненна для обоих народов, и они вместе несут ответственность за то, чтобы эти воспоминания не исчезли. На уровне прошлого это означает необходимость дальнейшего изучения Холокоста и хранение свидетельств о нем, на уровне настоящего - борьбу с ненавистью, антисемитизмом и расизмом, а также углубление партнерства, добавил Герцог.

Важность партнерства и мирное сосуществование

Президент Израиля выразил благодарность и уважение Берлину за поддержку его страны. "Государство Израиль гордится своим партнерством с Германией", - отметил он. По его словам, израильтяне высоко ценят вклад ФРГ в безопасность и успех их страны. При этом на основе совместной памяти жертв Холокоста обе страны могли бы построить общее будущее, уверен Герцог.

Он подчеркнул важность партнерства Израиля и Европы, а также других стран региона с общей целью мирного сосуществования, в том числе с палестинцами, которым необходимо бороться с терроризмом. В этой связи Герцог напомнил о теракте на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, а также призвал международное сообщество принять меры против Ирана и его программы по разработке ядерного оружия. Недопустимо, чтобы власти в Тегеране призывали к уничтожению Израиля, указал он.

Глава бундестага призвала бороться с любыми формами антисемитизма

В свою очередь председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) в приветственной речи подчеркнула ответственность немцев за преступления нацизма. Германия не может вернуть уничтоженное, тем более важно хранить память о жертвах Холокоста, заявила она. Одновременно Бербель подчеркнула, что в сегодняшней ФРГ евреи должны находиться в безопасности, и призвала принять меры против любых форм антисемитизма.

Ицхак Герцог прибыл 4 сентября с трехдневным государственным визитом в Германию. Еще до вылета в ФРГ он заявил, что главное внимание в ходе визита он уделит траурному мероприятию, приуроченному к 50-й годовщине гибели израильских спортсменов на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году в результате нападения палестинских террористов. Среди прочего, Герцога принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во дворце Бельвю в Берлине. В завершение визита запланировано посещение вместе с Штайнмайером мемориального комплекса на территории бывшего нацистского концлагеря Берген-Бельзен.

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