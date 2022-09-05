Теракт на Олимпиаде-72: через полвека ФРГ признает ошибки

5 сентября 1972 года палестинские террористы из группы "Черный сентябрь" ворвались на территорию Олимпийской деревни в Мюнхене и захватили в заложники членов сборной Израиля. Предпринятая силовыми структурами ФРГ попытка освобождения спортсменов оказалась неудачной - операция привела к гибели 11 израильских атлетов и немецкого полицейского.

После однодневного перерыва и панихиды Олимпиада в Мюнхене продолжилась. Ни политики, ни полиция тогда не принесли извинений за фиаско. Никто не взял на себя ответственность за неудавшееся освобождение заложников и за то, что Германия не приняла помощь израильских специалистов. Лишь спустя 50 лет немецкие политики заговорили о признании ошибок.

Накануне памятной даты президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал позорным тот факт, что Берлину потребовалось пять десятилетий, чтобы договориться о выплате финансовой компенсации семьям погибших израильских спортсменов.

Ответственность Германии состоит в том, чтобы пролить свет на многие оставшиеся без ответа вопросы, на "белые пятна" в истории с нападением в Мюнхене и "белые пятна" в нашей реакции на него", заявил Штайнмайер на совместной пресс-конференции с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Берлине. "Слишком долго мы отказывались признавать боль тех, кто потерял своих близких. И слишком долго мы не хотели признавать, что тоже несем свою долю ответственности", - добавил президент ФРГ.

Штайнмайер и Герцог прибыли в Мюнхен для участия в траурном мероприятии в память о жертвах теракта Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Семьям погибших выплатят 28 млн евро

В понедельник, 5 сентября, в Германии прошло две памятных церемонии, связанные с трагическими событиями полувековой давности. Первая состоялась утром у мемориала жертвам теракта в ходе Олимпиады-1972 в Мюнхене, который был открыт спустя 45 лет после трагедии, в 2017 году.

В мемориальном комплексе, посвященном погибшим во время Олимпиады-72 израильским спортсменам Фото: picture alliance / Sven Hoppe/dpa

Вторая церемония прошла на территории военно-воздушной базы в Фюрстенфельдбруке, где погибли девять из одиннадцати заложников. Родственники израильских атлетов собирались бойкотировать это мероприятие. За несколько дней до памятной даты Германия заключила соглашение с семьями погибших спортсменов о выплате компенсации родственникам.

По нему ФРГ выплатит им в общей сложности 28 миллионов евро. Специальная комиссия, в которую вошли немецкие и израильские историки, должна будет заняться научной проработкой тех событий. На мероприятии в Фюрстенфельдбруке 5 сентября Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за недостаточную защиту израильских спортсменов и недостаточное информирование о произошедшем впоследствии. Достигнутое соглашение предусматривает в числе прочего обнародование материалов дела.

Посредником в переговорах стал экс-глава МВД Германии

Посредником в переговорах между правительством и семьями погибших атлетов выступал бывший министр внутренних дел Германии, адвокат Герхарт Баум (Gerhart Baum). По его словам, правительство ФРГ отказывалось что-либо делать вплоть до последней фазы обсуждения, в рамках которой власти вели речь только о выплатах и рассчитывали решить вопрос меньшей суммой.

Посредником в переговорах между правительством и семьями погибших атлетов выступил Герхарт Баум Фото: DW

"Я выяснил, что со стороны родственников жертв есть ультимативная готовность к компромиссу и, опираясь на свой авторитет, сказал правительству: "Если вы этого не сделаете, то ничего не произойдет". И тогда что-то произошло. Я полностью приветствую, что мы наконец вместе с правительством прорабатываем эту удручающую главу немецкой истории, спустя 50 лет, и принимаем свою ответственность", - отметил Баум.

Это важно не только для родственников жертв, но и для авторитета Германии в мире, а также для германско-израильских отношений, считает он. Говоря об изучении событий 1972 года комиссией ученых, он высказал мнение, что "это ужасное преступление" относится к культуре памяти в ФРГ и новые научные выводы внесут вклад в эту культуру.

Теракт в Мюнхене - "нападение на весь свободный западный мир"

Предстоящее подробное изучение мюнхенских событий специальной комиссией приветствовал и министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann), назвав позорным тот факт, что этого "не происходило на протяжении десятилетий". "Мы в Германии несем за тогдашние упущения политическую ответственность, которую мы должны принять. Конечно, это особенно важно с учетом нашего отношения к Израилю в целом", - сказал министр.

По поводу теракта в Мюнхене высказались также баварские политики. Покушение на израильских спортсменов было нападением на свободу, демократию и верховенство закона, "на весь наш свободный западный мир", подчеркнул министр по вопросам культуры и образования Баварии Михаэль Пиацоло (Michael Piazolo). 50 лет назад Германии не удалось защитить израильских атлетов, но после "мюнхенской бойни" были извлечены уроки, отметил он. Пиацоло сообщил, что рад тому, что Германия "наконец взяла на себя ответственность и признала вину, а события тех дней вскоре будут научно проработаны".

Йоахим Херман Фото: Uli Deck/dpa/picture-alliance

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман (Joachim Herrmann) указал на серьезные упущения в действиях полиции по освобождению заложников 50 лет назад. "Мы должны за это извиниться", - добавил он. Херман отметил ценность проработки событий историками из Германии и Израиля и предоставление доступа к материалам дела. "Нам нечего скрывать", - заверил министр.

Траурным мероприятиям в память о событиях полувековой давности посвящена основная часть визита президента Израиля Ицхака Герцога в Германию. Выступая в Фюрстенфельдбруке, он приветствовал выплату компенсаций семьям погибших, подчеркнув, что "это важный, справедливый, нравственный шаг".

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