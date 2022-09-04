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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) и президент Израиля Ицхак Герцог на совместной пресс-конференции во дворце Бельвю в Берлине.
Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) и Ицхак Герцог на пресс-конференции в Берлине.Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ТерроризмГермания

Штайнмайер: долгая реакция ФРГ на теракт 1972 года - позор

Жан Рофе
1 ч. назад

"Действительно позорно" то, что потребовалось 50 лет для достижения соглашения о компенсации семьям погибших на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, заявил президент Германии.

https://www.dw.com/ru/stajnmajer-nazval-pozorom-medlennuu-reakciu-frg-na-terakt-v-munhene-1972-goda/a-63017246

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал позорным тот факт, что Берлину потребовалось пять десятилетий, чтобы договориться о выплате финансовой компенсации семьям израильских спортсменов, погибших в результате нападения палестинских террористов на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году. "То, что это заняло 50 лет, действительно позорно", - заявил он в воскресенье, 4 сентября, на совместной пресс-конференции с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Берлине.

Соглашение о компенсации было достигнуто в среду, 31 августа, за несколько дней до 50-й годовщины теракта, который произошел 5 сентября 1972 года. В предстоящий понедельник Штайнмайер и Герцог примут участие в памятной церемонии в Мюнхене. Ожидается также, что на ней будут присутствовать  и родственники жертв, которые изначально планировали бойкотировать мероприятие.

Министерство внутренних дел ФРГ подтвердило в пятницу, что Германия выплатит родственникам в общей сложности 28 миллионов евро в качестве компенсации. При этом 22,5 миллиона из них предоставит федеральное правительство, а оставшаяся часть - 5 миллионов и 500 000 соответственно - поступит из бюджетов Баварии и Мюнхена.

"Слишком долго мы не хотели признавать ответственность"

Выступая с речью на официальном банкете, устроенном вечером 4 сентября в честь Герцога, Штайнмайер отметил, что "наша ответственность как немцев состоит в том, чтобы пролить свет на многие оставшиеся без ответа вопросы, на "слепые пятна" нападения в Мюнхене, а также на "слепые пятна" в нашей реакции на него". "Слишком долго мы отказывались признавать боль тех, кто потерял своих близких. И слишком долго мы не хотели признавать, что тоже несем свою долю ответственности", - сказал он.

Герцог выразил надежду на то, что достигнутое соглашение позволит "исцелить этот болезненный эпизод". "Я надеюсь, что отныне мы будем продолжать помнить, ссылаться и, самое главное, подтверждать уроки этой трагедии, в том числе важность борьбы с террором, для будущих поколений", - заявил израильский президент.

5 сентября 1972 года группа палестинских боевиков ворвалась на территорию Олимпийской деревни в Мюнхене и захватила в заложники членов сборной Израиля. В результате неудачной попытки освобождения заложников погибли 11 израильских атлетов и немецкий полицейский. Действия силовых структур ФРГ были резко раскритикованы и вызвали бурю негодования в Израиле.

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