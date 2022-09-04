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Ицхак Герцог по прибытии в аэропорту Берлина
Ицхак Герцог по прибытии в аэропорту БерлинаФото: Amos Ben-Gershom/GPO/picture alliance
ПолитикаГермания

Президент Израиля прибыл с трехдневным госвизитом в Германию

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Главное внимание Ицхак Герцог уделит мероприятию в память о жертвах захвата израильских атлетов на Олимпиаде в Мюнхене. Он встретится с президентом ФРГ и посетит бывший концлагерь Берген-Бельзен.

https://www.dw.com/ru/prezident-izraila-pribyl-s-trehdnevnym-gosvizitom-v-germaniu/a-63014630

Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье, 4 сентября, прибыл с трехдневным государственным визитом в Германию. Еще до отбытия в ФРГ он заявил, что главное внимание в ходе визита он уделит траурному мероприятию в память об израильских спортсменах, погибших в результате нападения палестинских террористов на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Сначала родственники жертв отказались от участия в этой церемонии, запланированной на 5 сентября, однако впоследствии все же согласились после того, как договорились с правительством ФРГ о выплате финансовой компенсации. Ицхак Герцог будет присутствовать на мероприятии вместе с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier).

5 сентября 1972 года группа палестинских боевиков ворвалась на территорию Олимпийской деревни в Мюнхене и захватила в заложники членой сборной Израиля. В результате неудачной попытки освобождения заложников погибли 11 израильских атлетов и немецкий полицейский. Действия силовых структур ФРГ были резко раскритикованы и вызвали бурю негодования в Израиле.

Программа визита Ицхака Герцога

Днем 4 сентября Ицхака Герцога примет Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю в Берлине. Запланирована совместная пресс-конференция двух президентов. Вечером в честь Герцога и его супруги будет устроен официальный банкет.

На следующий день Герцог выступит с речью в германском бундестаге, а в завершение визита посетит вместе с Штайнмайером мемориальный комплекс на территории бывшего нацистского концлагеря Берген-Бельзен.

Отец Ицхака Герцога - бывший президент Израиля Хаим Герцог - участвовал как офицер британской армии в освобождении этого концлагеря в апреле 1945 года. Хаим Герцог стал также первым израильским президентом, посетившим Германию с государственным визитом после Второй мировой войны в 1987 году.

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