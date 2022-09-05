50 лет после теракта в Мюнхене: Штайнмайер попросил прощения

Германия не в силах искупить вину за трагические события на летней Олимпиаде 1972 года, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. Извинения родным погибших членов израильской сборной принес и премьер Баварии Маркус Зёдер.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) попросил прощения у родственников израильских атлетов, погибших в результате теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. "Мы не можем искупить вину за то, что произошло, а также за то, что вы испытали в условиях враждебности, невежества и несправедливости", - заявил политик на памятном мероприятии на авиабазе в Фюрстенфельдбруке в понедельник, 5 сентября. "Мне стыдно, я прошу вас как глава государства этой страны и от имени Федеративной Республики Германия о прощении за отсутствие защиты израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене и за отсутствие объяснений после (теракта. - Ред.)", - добавил Штайнмайер.

Прощения у родных погибших попросил и премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder). "Я приношу извинения от имени Свободного государства Бавария за ошибки и упущения, которые были допущены в то время", - сказал политик во время мероприятия.

Германия выплатит 28 млн евро в качестве компенсации

Накануне президент ФРГ назвал позором тот факт, что на достижение договоренностей о выплате финансовой компенсации семьям погибших спортсменов ушло пять десятилетий. Соглашение о компенсации было достигнуто 31 августа. Германия выплатит родственникам в общей сложности 28 млн евро, из них 22,5 млн предоставит правительство ФРГ, а оставшаяся часть - 5 млн евро и 500 тысяч евро соответственно - поступит из бюджетов Баварии и города Мюнхена.

Президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся в эти дни в Германии с государственным визитом, приветствовал соглашение, назвав его "важным, справедливым и моральным шагом". Он особо отметил "значительные усилия" своего немецкого коллеги по должности.

Захват заложников на Олимпиаде в Мюнхене

Во время Игр в Мюнхене палестинские боевики из группировки "Черный сентябрь" 5 сентября 1972 года ворвались на территорию Олимпийской деревни и захватили в заложники членов сборной Израиля. В результате неудачной попытки освобождения заложников погибли 11 израильских атлетов и немецкий полицейский. Действия силовых структур ФРГ подверглись резкой критике и вызвали бурю негодования в Израиле.

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