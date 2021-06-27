 Новую Еврейскую академию построят в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.09.2021

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Культура и стиль жизни

Новую Еврейскую академию построят в Германии

Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.

Мужчина в Бонне в кипе с изображением звезды Давида

Во Франкфурте-на-Майне будет построена Еврейская академия. Церемония закладки первого камня пройдет сегодня, 2 сентября, в присутствии премьер-министра земли Гессен Фолькера Буффье (Volker Bouffier) и статс-секретаря в министерстве внутренних дел ФРГ Маркуса Кербера (Markus Kerber).

Строительство по проекту местного архитектора Цвонко Туркали (Zvonko Turkali) обойдется в 34,5 миллиона евро. Расходы покроют федеральные власти, руководство земли Гессен и города, а также Центральный совет евреев Германии. Академия будет построена к концу 2023 года, а в 2024-м начнет работу. Ее руководителями станут представители отдела образования Центрального совета евреев в ФРГ Забена Донат (Sabena Donath) и Дорон Кизель (Doron Kiesel).

Идея создания академии возникла в 2012 году. Она будет воздвигнута на территории выставочного комплекса неподалеку от центрального вокзала. 

Сотрудничество с Еврейским музеем и Гёте-Институтом

Будущее учреждение станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ Йозеф Шустер (Josef Schuster). В свою очередь, Кизель выразил надежду на то, что деятельность академии поспособствует изменению представления о евреях. В Германии полиция по-прежнему охраняет синагоги, что вызывает беспокойство, пояснил он.

Академия будет следовать традициям Еврейского дома просвещения, основанного во Франкфурте в 1920-х, и в то же время выступать "современным местом еврейской мысли", заявил Центральный совет евреев. В организации рассчитывают на сотрудничество с Еврейским музеем и Гёте-Институтом.

От иудейской философии и этики - до современной израильской культуры

Слушатели академии смогут участвовать в семинарах, мастер-классах и конференциях. Инициаторы проекта особо выделяют широкий тематический спектр - от иудейской философии и этики до современной израильской литературы и кино. А будущие дискуссии затронут, среди прочего, иудаизм и еврейские традиции, а также современные проблемы сегодняшней еврейской общины.

Встречаться, знакомиться и становиться друзьями - лучшее средство для устранения недопониманий, уверены в Центральном совете евреев ФРГ. По словам Кизеля, деятельность академии позволит узнать, что представляет собой современный, "многосторонний" иудаизм.

Франкфурт-на-Майне является домом для одной из крупнейших в Германии еврейских общин, насчитывающей от 6500 до 7000 человек. История иудаизма в этом городе уходит корнями в XII век. До Холокоста Франкфурт являлся одним из ключевых пунктов в истории либерального иудаизма.

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    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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