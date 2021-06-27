Новую Еврейскую академию построят в Германии

Во Франкфурте-на-Майне будет построена Еврейская академия. Церемония закладки первого камня пройдет сегодня, 2 сентября, в присутствии премьер-министра земли Гессен Фолькера Буффье (Volker Bouffier) и статс-секретаря в министерстве внутренних дел ФРГ Маркуса Кербера (Markus Kerber).
Строительство по проекту местного архитектора Цвонко Туркали (Zvonko Turkali) обойдется в 34,5 миллиона евро. Расходы покроют федеральные власти, руководство земли Гессен и города, а также Центральный совет евреев Германии. Академия будет построена к концу 2023 года, а в 2024-м начнет работу. Ее руководителями станут представители отдела образования Центрального совета евреев в ФРГ Забена Донат (Sabena Donath) и Дорон Кизель (Doron Kiesel).
Идея создания академии возникла в 2012 году. Она будет воздвигнута на территории выставочного комплекса неподалеку от центрального вокзала.
Сотрудничество с Еврейским музеем и Гёте-Институтом
Будущее учреждение станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ Йозеф Шустер (Josef Schuster). В свою очередь, Кизель выразил надежду на то, что деятельность академии поспособствует изменению представления о евреях. В Германии полиция по-прежнему охраняет синагоги, что вызывает беспокойство, пояснил он.
Академия будет следовать традициям Еврейского дома просвещения, основанного во Франкфурте в 1920-х, и в то же время выступать "современным местом еврейской мысли", заявил Центральный совет евреев. В организации рассчитывают на сотрудничество с Еврейским музеем и Гёте-Институтом.
От иудейской философии и этики - до современной израильской культуры
Слушатели академии смогут участвовать в семинарах, мастер-классах и конференциях. Инициаторы проекта особо выделяют широкий тематический спектр - от иудейской философии и этики до современной израильской литературы и кино. А будущие дискуссии затронут, среди прочего, иудаизм и еврейские традиции, а также современные проблемы сегодняшней еврейской общины.
Встречаться, знакомиться и становиться друзьями - лучшее средство для устранения недопониманий, уверены в Центральном совете евреев ФРГ. По словам Кизеля, деятельность академии позволит узнать, что представляет собой современный, "многосторонний" иудаизм.
Франкфурт-на-Майне является домом для одной из крупнейших в Германии еврейских общин, насчитывающей от 6500 до 7000 человек. История иудаизма в этом городе уходит корнями в XII век. До Холокоста Франкфурт являлся одним из ключевых пунктов в истории либерального иудаизма.
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Автор: Максим Нелюбин