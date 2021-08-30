Как польские еврейки сражались с нацистами

"Если нам суждено погибнуть, так давайте погибнем все вместе! Но поставим перед собой цель - умереть как герои", - с такими словами обратилась к своим подругам в феврале 1943 года девушка из еврейского гетто, созданного нацистами в период оккупации Польши в городе Бендзине во время Второй мировой войны. Тогдашняя провинция Верхняя Силезия, на территории которой находился Бендзин, стала центром польско-еврейского сопротивления.

О том, как еврейские женщины в Польше сражались с нацистами, рассказывает в своей новой книге историк из Нью-Йорка Джуди Баталион, сама внучка пережившей Холокост польской еврейки. В немецком переводе ее произведение вышло в мюнхенском издательстве Piper. "Sag nie, es gäbe nur den Tod für uns. Die vergessene Geschichte jüdischer Freiheitskämpferinnen", - так оно называется по-немецки.

Забытая страница истории

В один из морозных февральских дней 1943-го, когда евреям в Европе грозило полное уничтожение, жители Бендзинского гетто собрались вместе, чтобы принять важное решение: ехать ли Фрумке Плотницкой, являвшейся одним из лидеров польско-еврейского сопротивления, в Постоянную палату третейского суда в Гаагу, чтобы обратиться с иском о защите еврейского народа? Взгляды всех собравшихся были устремлены на Фрумку. Внимательно смотрела на нее и 19-летняя участница еврейского сопротивления Рения Кукелька…

Книга Джуди Баталион

Так начинается книга, материалом для которой послужили многочисленные свидетельства очевидцев, мемуарные источники, архивные документы. Десять лет понадобилось Джуди Баталион на реконструкцию практически забытой истории о бесстрашном сопротивлении еврейских женщин нацистским оккупантам в Польше. Обратиться к этой теме ее заставила случайность.

Как-то, просматривая в Британской библиотеке в Лондоне исторические документы, которые она собиралась использовать для своего очередного проекта, Баталион обнаружила издание на идиш под названием "Женщины в гетто". Ей подумалось тогда, как признается автор в своей книге, что у нее в руках наверняка образец агиографической литературы с "талмудическими рассуждениями о женской силе и храбрости". И вдруг Джуди бросаются в глаза такие слова: "женщины", "саботаж", "огнестрельное оружие", "камуфляж", "динамит".

Об историях, описанных в книге, Джуди Баталион никогда раньше слышать не приходилось - хотя ее бабушка была польской еврейкой, которая пережила Холокост. Рассказанное в книге настолько потрясло писательницу, что она стала продолжать поиски. И, как пишет Баталион, в результате выяснилось: женщин, принимавших активное участие в сопротивлении немецким оккупантам в еврейских гетто от Бендзина до Варшавы, оказалось неожиданно много. Польские еврейки тайком проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовцев.

Бесстрашные курьеры

Фрумка Плотницкая, добровольно приехавшая в Польшу из белорусского Пинска, чтобы помогать евреям в борьбе против нацистов, погибла в августе 1943 года во время восстания Бендзинского гетто. Ее юная подруга, белокурая зеленоглазая Рения Кукелька, которую трудно было принять за еврейку, вместе с другими девушками, рискуя жизнью, работала так называемым курьером. Курьеры осуществляли связь между подпольными группами, помогали эвакуировать находившихся в опасности людей, поставляли в гетто и из гетто деньги, поддельные документы, боеприпасы, передавали информацию.

В конце концов Рения была схвачена нацистами и подвергнута жестоким пыткам. Однако ей удалось бежать и по фальшивым документам перебраться в Будапешт, а потом в Палестину. Позже она написала на иврите книгу о своей жизни в Польше. Рения Кукелька прожила долгую жизнь и умерла всего несколько лет назад в окружении родных и близких.

Моральное сопротивление

В своей книге Баталион особо выделяет то, что евреи оказывали нацистам также моральное, духовное и культурное сопротивление - распространяя книги на идиш, делясь друг с другом последним куском хлеба, подбадривая друг друга, рассказывая смешные анекдоты даже тогда, когда их везли в лагеря смерти - чтобы уменьшить страх, вселить в людей мужество, выжить самим и помочь выжить другим.

Джуди Баталион

В качестве примера такого культурного сопротивления Джуди Баталион приводит девушку из Лодзинского гетто. Вместе с другими женщинами она спасала от сожжения нацистами книги из городской библиотеки и тайно переправляла их в гетто, где книги прятали в подземелье. Об этом позже писала сама Рейнхарц, которой удалось пережить Холокост. По ее словам, чтение помогало перенестись в другой мир, погрузиться в жизнь литературных героев, разделять их радости и печали и хотя бы на время забыть о реальной действительности, о страхе и голоде. Сама Хения, укрываясь от нацистов, читала роман "Унесенные ветром".

За сохранение памяти

Книгу Джуди Баталион, проникновенно рассказывающую об этой забытой странице истории, с большой деликатностью перевела на немецкий язык Мария Зетнер (Maria Zettner). В беседе с DW переводчица подчеркивает, насколько важно было издать это произведение в Германии. "Когда я переводила и читала о том, что немцы делали с еврейскими женщинами, мне было стыдно. Как немцы мы несем ответственность за сохранение этой памяти, за сохранение ее для будущих поколений. Мы несем ответственность за то, чтобы подобное не повторилось", - говорит она.

Как отметила в видеоинтервью DW Джуди Баталион, для нее было важно пролить свет на две забытые страницы истории. "С одной стороны, это история еврейского сопротивления, особенно в Польше. А с другой стороны, - женщины и Холокост", - подчеркивает она.

Книгу Джуди Баталион уже с восторгом приняли в США и Великобритании, она вошла в список бестселлеров по версии The New York Times. По ней собираются снять художественный фильм и документальную ленту, а также поставить спектакль.

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