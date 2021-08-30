Как польские еврейки сражались с нацистами

Они проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовце. Внучка пережившей Холокост польской еврейки рассказывает в своей книге об их забытых подвигах.
"Если нам суждено погибнуть, так давайте погибнем все вместе! Но поставим перед собой цель - умереть как герои", - с такими словами обратилась к своим подругам в феврале 1943 года девушка из еврейского гетто, созданного нацистами в период оккупации Польши в городе Бендзине во время Второй мировой войны. Тогдашняя провинция Верхняя Силезия, на территории которой находился Бендзин, стала центром польско-еврейского сопротивления.
О том, как еврейские женщины в Польше сражались с нацистами, рассказывает в своей новой книге историк из Нью-Йорка Джуди Баталион, сама внучка пережившей Холокост польской еврейки. В немецком переводе ее произведение вышло в мюнхенском издательстве Piper. "Sag nie, es gäbe nur den Tod für uns. Die vergessene Geschichte jüdischer Freiheitskämpferinnen", - так оно называется по-немецки.
В один из морозных февральских дней 1943-го, когда евреям в Европе грозило полное уничтожение, жители Бендзинского гетто собрались вместе, чтобы принять важное решение: ехать ли Фрумке Плотницкой, являвшейся одним из лидеров польско-еврейского сопротивления, в Постоянную палату третейского суда в Гаагу, чтобы обратиться с иском о защите еврейского народа? Взгляды всех собравшихся были устремлены на Фрумку. Внимательно смотрела на нее и 19-летняя участница еврейского сопротивления Рения Кукелька…
Так начинается книга, материалом для которой послужили многочисленные свидетельства очевидцев, мемуарные источники, архивные документы. Десять лет понадобилось Джуди Баталион на реконструкцию практически забытой истории о бесстрашном сопротивлении еврейских женщин нацистским оккупантам в Польше. Обратиться к этой теме ее заставила случайность.
Как-то, просматривая в Британской библиотеке в Лондоне исторические документы, которые она собиралась использовать для своего очередного проекта, Баталион обнаружила издание на идиш под названием "Женщины в гетто". Ей подумалось тогда, как признается автор в своей книге, что у нее в руках наверняка образец агиографической литературы с "талмудическими рассуждениями о женской силе и храбрости". И вдруг Джуди бросаются в глаза такие слова: "женщины", "саботаж", "огнестрельное оружие", "камуфляж", "динамит".
Об историях, описанных в книге, Джуди Баталион никогда раньше слышать не приходилось - хотя ее бабушка была польской еврейкой, которая пережила Холокост. Рассказанное в книге настолько потрясло писательницу, что она стала продолжать поиски. И, как пишет Баталион, в результате выяснилось: женщин, принимавших активное участие в сопротивлении немецким оккупантам в еврейских гетто от Бендзина до Варшавы, оказалось неожиданно много. Польские еврейки тайком проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовцев.
Фрумка Плотницкая, добровольно приехавшая в Польшу из белорусского Пинска, чтобы помогать евреям в борьбе против нацистов, погибла в августе 1943 года во время восстания Бендзинского гетто. Ее юная подруга, белокурая зеленоглазая Рения Кукелька, которую трудно было принять за еврейку, вместе с другими девушками, рискуя жизнью, работала так называемым курьером. Курьеры осуществляли связь между подпольными группами, помогали эвакуировать находившихся в опасности людей, поставляли в гетто и из гетто деньги, поддельные документы, боеприпасы, передавали информацию.
В конце концов Рения была схвачена нацистами и подвергнута жестоким пыткам. Однако ей удалось бежать и по фальшивым документам перебраться в Будапешт, а потом в Палестину. Позже она написала на иврите книгу о своей жизни в Польше. Рения Кукелька прожила долгую жизнь и умерла всего несколько лет назад в окружении родных и близких.
В своей книге Баталион особо выделяет то, что евреи оказывали нацистам также моральное, духовное и культурное сопротивление - распространяя книги на идиш, делясь друг с другом последним куском хлеба, подбадривая друг друга, рассказывая смешные анекдоты даже тогда, когда их везли в лагеря смерти - чтобы уменьшить страх, вселить в людей мужество, выжить самим и помочь выжить другим.
В качестве примера такого культурного сопротивления Джуди Баталион приводит девушку из Лодзинского гетто. Вместе с другими женщинами она спасала от сожжения нацистами книги из городской библиотеки и тайно переправляла их в гетто, где книги прятали в подземелье. Об этом позже писала сама Рейнхарц, которой удалось пережить Холокост. По ее словам, чтение помогало перенестись в другой мир, погрузиться в жизнь литературных героев, разделять их радости и печали и хотя бы на время забыть о реальной действительности, о страхе и голоде. Сама Хения, укрываясь от нацистов, читала роман "Унесенные ветром".
Книгу Джуди Баталион, проникновенно рассказывающую об этой забытой странице истории, с большой деликатностью перевела на немецкий язык Мария Зетнер (Maria Zettner). В беседе с DW переводчица подчеркивает, насколько важно было издать это произведение в Германии. "Когда я переводила и читала о том, что немцы делали с еврейскими женщинами, мне было стыдно. Как немцы мы несем ответственность за сохранение этой памяти, за сохранение ее для будущих поколений. Мы несем ответственность за то, чтобы подобное не повторилось", - говорит она.
Как отметила в видеоинтервью DW Джуди Баталион, для нее было важно пролить свет на две забытые страницы истории. "С одной стороны, это история еврейского сопротивления, особенно в Польше. А с другой стороны, - женщины и Холокост", - подчеркивает она.
Книгу Джуди Баталион уже с восторгом приняли в США и Великобритании, она вошла в список бестселлеров по версии The New York Times. По ней собираются снять художественный фильм и документальную ленту, а также поставить спектакль.
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