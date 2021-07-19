Минское гетто: как немцы и белорусы сохраняют память о трагедии

"Что такое гетто? Это несколько улиц, деревянные домики с печным отоплением, без еды, воды, тепла. Огороженные проволокой охраняемые ворота. За два года и три месяца в гетто было шесть страшных погромов, бесчисленное количество ночных и дневных облав. Люди умирали тысячами каждый день от голода, болезней. Каждое утро выносили тела мертвых и клали у порога домов. Помню реку крови после погрома, которая текла к улице Мясникова (недалеко от центра города. - Ред.) . От страха у меня отключалось сознание ", - вспоминает бывшая узница Минского гетто Фрида Рейзман, которая оказалась там пятилетним ребенком.

Фрида Рейзман, 2020 год, фото из архива

Ровно 80 лет назад, 20 июля 1941 года, спустя три недели после начала оккупации Минска гитлеровцами, на территории города было создано еврейское гетто - третье по количеству узников в Европе (после Варшавского и Львовского). По разным оценкам, здесь находилось до 150 тысяч человек, около 100 тысяч из них были уничтожены.

"Я помню все, что было в гетто. Оно живет во мне всю мою жизнь ", - призналась Фрида Рейзман на памятном мероприятии, которое прошло накануне скорбной годовщины в Минске и в режиме онлайн. Его организаторами выступили Международные образовательные центры (IBB) в немецком Дортмунде и Минске, Историческая мастерская имени Леонида Левина, а также международное общественное объединение "Взаимопонимание ".

В чем уникальность трагедии Минского гетто

Трагедия Минского гетто выходит за рамки событий локального масштаба. "Оно встает в ряд с наиболее чудовищными преступлениями нацизма против еврейского населения. Когда мы говорим о сотнях тысячах жертв, нам сложно оценить масштаб этих цифр. Каждый убитый человек, каждая погибшая семья достойны памяти и сочувствия", - подчеркнул председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Олег Рогатников.

Минское гетто существовало с 20 июля 1941 до 23 октября 1943 года, что, по сравнению с другими еврейскими гетто, организованными нацистами, было относительно долгим сроком. Сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, историк Сергей Тукало объясняет это отчасти тем, что нацисты использовали квалифицированную рабочую силу из гетто, которая обслуживала тыловую зону группы армий "Центр ". Узников ликвидировали поэтапно.

Мемориал "Яма" в центре Минска. Здесь в 1942 году нацистами было расстреляно около 5000 узников гетто

Под угрозой расстрела сюда принудительно переселяли еврейское население Минска и окрестностей, но не только. Здесь была оборвана жизнь тысяч евреев из Гамбурга, Дюссельдорфа, Кельна, Бонна, Франкфурта и других городов Германии, а также из Австрии, Нидерландов, Чехословакии, Польши.

"Именно в Беларуси нацисты опробовали механизм массовых изощренных убийств тех, кто считался неугодным согласно нацистской идеологии ", - подчеркнул Сергей Тукало. Из-за своей близости к лагерю смерти Тростенец Минское гетто было транзитным пунктом, откуда дальше направляли грузовики-душегубки с узниками для их уничтожения. При этом, как отметил историк, до сих пор по истории Минского гетто нет единого полномасштабного исследования, хотя научная работа ведется активно.

С одним из вопросов, которые еще предстоит изучить, связана его специфическая особенность. В Минском гетто проживали три разные группы узников: местные евреи, евреи-беженцы из западных областей Беларуси, а также те, кто был сюда депортирован. И взаимоотношения этих трех категорий населения сейчас являются одним из самых трудных аспектов для научно-исследовательской работы.

В сохранении памяти о жертвах нацизма, документировании воспоминаний переживших Холокост, а также всестороннем анализе причин, из-за которых национал-социалистические представления стали возможными, помогает и Международные образовательные центры. Это важно для извлечения адекватных уроков из прошлого, говорят их сотрудники в Минске и Дортмунде. IBB уже два десятилетия сотрудничают с белорусскими партнерами с целью взаимопонимания и примирения. "Для нас очень важно, чтобы в Германии больше людей, особенно молодежи, знали и понимали масштаб и глубину той трагедии, которую немецкая оккупация означала для населения в Беларуси", - пояснила Астрид Зам (Astrid Sahm) из Дортмундского образовательного центра.

Историческая мастерская в Минске - белорусский "камень преткновения"

Большое внимание IBB уделяет сохранению исторических мест, которые помогают развить конкретные представления о прошлом. Таким местом является и Историческая мастерская в Минске. Ее здание, расположенное на улице Сухой, 25, неподалеку от бывшего еврейского кладбища практически в центре города, находилось на территории Минского гетто (узники спасались и в подвале этого дома). В 2020 году IBB выкупил его и решил провести генеральную реконструкцию.

Нынешнее здание Исторической мастерской в Минске

Над проектом модернизации работает Творческая мастерская имени Леонида Левина. "Это здание несет в себе много смыслов, связанных с Минским гетто, Холокостом и оккупацией города. Его история особенно драматична, когда рассматриваешь этот участок современного города в его развитии", - рассказывает директор мастерской Галина Левина.

По ее словам, обычный, изначально деревянный дом, к которому позже были сделаны пристройки, служит своего рода "камнем преткновения" по аналогии с немецким проектом "Stolpersteine". "В городской среде, которая сверкает современными фасадами архитектуры, мы не всегда останавливаемся и задумываемся, что связано с тем или иным местом. Историческая мастерская дает такую возможность", - добавила Левина.

Историческая мастерская. Проект реконструкции

Само здание Исторической мастерской не является историко-культурной ценностью, однако в проекте реконструкции соблюдены все требования, предъявляемые к таким зданиям - например, будет виден деревянный сруб. К старой части планируется сделать современную пристройку из бетона и стекла, которая по задумке, будет отсылать к хрупкости мира. На тротуар со стороны улицы Сухой будет вынесена дорожка с желтым мощением, ведущая к новому входу в здание Исторической мастерской и заставляющая визуально "спотыкаться". В планах также - создание постоянной экспозиции. Реконструкцию планируется завершить в 2023 году.

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