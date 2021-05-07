 Рассказать о войне. Как в Минске создают культуру памяти | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 08.05.2021

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Беларусь

Рассказать о войне. Как в Минске создают культуру памяти

Пандемия повлияла на реализацию проектов, посвященных Второй мировой войне. Историки ищут новые формы для культуры памяти. Одну из них предлагает историческая мастерская в Минске.

Белорусские участники проекта Транснациональное историческое образование на примере Малого Тростенца размещают таблички с историями жертв Тростенца в Лесу имен

Белорусские участники проекта "Транснациональное историческое образование на примере Малого Тростенца" размещают таблички с историями жертв Тростенца в Лесу имен

В Исторической мастерской имени Леонида Левина в Минске сейчас почти не бывает посетителей. Большинство проектов образовательно-исследовательского центра, занимающегося темами Холокоста и Второй мировой войны, проходит в онлайн-формате. Цифровые ресурсы в этой мастерской широко используют для создания культуры памяти, изобретая новые форматы, которые становятся необходимы, поскольку свидетелей тех исторических событий остается все меньше. 

Пандемия не позволила завершить работы в Малом Тростенце

До коронавируса и политического кризиса в Беларуси в исторической мастерской и Малом Тростенце(Малый Тростенец под Минском во время Второй мировой войны - один из крупнейших в Европе нацистских лагерей смерти. - Ред.) росло число посетителей из Беларуси, Австрии, Германии, Швейцарии, были разработаны специальные программы для школьников и студентов.

Таблички с историями жертв лагеря смерти Тростенец

Таблички с историями жертв лагеря смерти Тростенец

"Для них открывалась драматическая история уничтожения людей в минском гетто и Тростенце, - рассказывает заместитель руководителя, референт по научным проектам мастерской Александр Долговский. - Пандемия стала вызовом для огромного количества людей, а для нас сложность заключалась в том, что она замедлила процесс трансформации мест памяти в Тростенце, где создавался мемориал. Он пока не закончен: нет какого-либо образовательного центра, не завершен третий этап увековечения в урочищах Шашковка и Благовщина".

Отсутствие инфраструктуры для образования, по словам историка, - проблема многих мест памяти. Частично это должны восполнить международные проекты, которые сейчас реализуют Беларусь, Австрия и Германия. Они обращены на привлечение внимания к историческим местам, формирование интернационального дискурса, создание цифровых продуктов и размещение их в открытом доступе.

Проект о местах памяти и судьбах людей

Один из таких проектов - "Транснациональное историческое образование на примере Малого Тростенца". "Идея проекта в том, что белорусская, австрийская и немецкая молодежь встречается на историческом месте, например, в Вене, Кельне, Бонне, откуда во время войны депортировали евреев в Тростенец, размышляет, как эти места присутствуют в культуре памяти, насколько они видимы. Потом все встречаются уже в Тростенце. Также это сопровождается созданием мультимедийных продуктов, подкастов, публичных мероприятий, насколько это возможно во время коронавируса", - рассказывает Александр Долговский.

Историк Александр Долговский

Историк Александр Долговский

По его словам, в фокусе не только места, но и судьбы конкретных людей: "Есть история преподавательницы Венского университета. Важно узнать, как она работала в университете, есть ли там ее книги, обозначено ли в Вене место, где она жила. Также она одновременно преподавала в Киле, немецкий участник проекта будет искать информацию там, белорусский  постарается найти какие-то данные о ней здесь: на символическом камне памяти всем депортированным евреям, или в массиве имен в Тростенце, в Лесу имен в Благовщине. Совместно участники напишут ее биографию и решат, как представить эту историю общественности".

Даже отсутствие каких-то данных, считает собеседник, тоже индикатор для культуры памяти. Проект пока ограничен взаимодействием онлайн, и все же была найдена удачная совместная практика памяти: молодые люди из Беларуси, Австрии и Германии подготовили таблички, посвященные отдельным жертвам Тростенца, разместили их в Лесу имен в урочище Благовщина. В будущем они намерены воссоздать Лес имен в цифровом формате.

Виртуальная экскурсия в Малом Тростенце

Использование цифровых технологий в проектах сохранения памяти о Второй мировой войне помогает молодежи "по-другому прочувствовать историю", считает Александр Долговский. Этому способствует и другой проект - виртуальной экскурсии для мультиперспективного изучения места памяти в Малом Тростенце. Цель - не просто нанести на карту какие-то пункты виртуального маршрута или представить пользователям основные сведения о лагере смерти, но и показать трагедию Тростенца через восприятия этого места в Беларуси, Германии и Австрии. Национальные нарративы памяти о лагере, их представленность или отсутствие в публичных пространствах сейчас изучают студенты трех стран.

"Задача - соединить все эти нарративы, сблизить их и рассказать, как там формировалось это насилие, как мы сейчас воспринимаем это место, почему мемориал был создан только в 2015-2018 годах. Или, к примеру, одно время в западной прессе писали, что Тростенец находится в Польше. Определенный элемент незнания о нем присутствовали во всех странах-участницах проекта, поэтому мы хотим показать, что через проникновение культур памяти, создание наднационального нарратива, можем больше узнать о таких местах", - говорит Долговский.

Проект реализуется при финансовой поддержке фонда "Память ответственность и будущее". Сейчас Историческая мастерская совместно с Европейским колледжем Liberal Arts в Минске проводит для участников цикл онлайн-семинаров. Александр Долговский надеется, что осенью может состояться встреча участников проекта из трех стран в Беларуси, будет завершена работа над виртуальной экскурсией.

"Мы имеем дело с новым взглядом молодежи на историю, которая не была проработана в силу травм прошлых поколений, холодной войны. Молодежь с помощью цифровых продуктов делает места памяти видимыми, рефлексирует и предлагает нам современные форматы культуры памяти. Это не переписывание истории. Если говорить о Тростенце, сейчас появилось огромное количество документов, которых не было раньше", - подчеркивает Долговский.

Уходит эпоха свидетелей войны

Александр Долговский рассказал также, что в Исторической мастерской в партнерстве с фондом "Памятник убитым евреям Европы" планируется создать информационный центр, посвященный истории минского гетто. В связи этим здание мастерской, которое сейчас принадлежит Минскому международному образовательному центру имени Йоханнеса Рау, готовится к реконструкции.

Что касается взаимодействия с сетью школ-партнеров в белорусских регионах, то оно постепенно восстанавливается, говорит Долговский: "Сейчас есть отдельные мероприятия с привлечение партнеров из белорусских регионов, правда не такие интенсивные, как прежде, - констатирует собеседник. - Мы стараемся, на безопасной удаленности, привлекать свидетелей войны. Обучили их работе в Skype и Zoom, по возможности они принимают участие в онлайн-мероприятиях, записываем с ними интервью". Историк также с сожалением отметил, что эпоха свидетелей войны уходит, и причиной этого стал в том числе коронавирус.

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    Автор: Андрей Тимаров


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